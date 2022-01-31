除夕十大禁忌曝光！這1舉動超常犯「做了恐衰一整年」

今天是農曆年節的除夕，家家戶戶都準備圍爐過節，命理專家「清水孟國際塔羅小孟老師」指出，除夕共有十大禁忌，包括忌打碎物品、拿剪刀、倒污水、說髒話、過早睡覺等，若不小心觸碰禁忌，可能破財，其中「說髒話」甚至可能會倒楣一整年。

小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」貼文指出，華人世界普遍都有過農曆春節的習慣，除了台灣，其它像中國、韓國、日本、越南、泰國、新加坡、印尼、馬來西亞，也都會過春節這個節日，來迎新除舊。他也提出「除夕十大禁忌」，並建議「其實禁忌會隨著信仰和時間改變，但過年時多注意一些，心裡也比較舒坦」。

除夕十大禁忌如下：

1. 忌打碎物品：這代表會破運、破財

2. 忌拿剪刀：這代表會把財運剪掉

3. 忌倒污水、倒垃圾：因為古時候可能不像現在垃圾有集中處哩，可能是隨意丟棄，所以據說亂倒垃圾和汙水，會噴濺到路過的神，明而使人倒楣。

4. 忌說髒話：這代表脾氣不好，會倒楣一整年

5. 忌過早睡覺：要守歲替長輩添壽，為自己迎好運

6. 忌開箱櫃：傳說在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。

7. 除夕圍爐，長年菜象徵長命百歲，不可直接咬斷，要一口吞入再慢慢咀嚼。

8. 圍爐吃魚時，需要留下魚頭、魚尾，象徵「有餘」。

9. 需要在入夜前洗澡，衣服也要洗好、晾乾，不可以濕過年。

10. 忌在除夕晾曬衣物，以免招來厄運：這習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣忌晾曬衣物則是農曆七月