過好年絕對先吃爆！揭密「必吃年菜V.S討厭年菜」終極排行

過年不能少這一味

農曆新年即將到來，家家戶戶都會準備年菜，一同和家人團圓共享，按照傳統習俗，出現在飯桌上的年菜往往都是具有象徵意涵的，就像吃年糕就是希望能夠「年年高昇」、吃餃子就是代表「招財進寶」，不管桌上是什麼都要吃好吃滿，才有過年歡慶的感覺。

為了慶祝團圓和新的一年，飯桌上肯定是擺得滿滿的，各式各樣的菜色，但家人這麼多，很難全部都合每個人的胃口～今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出網友討論度最高的年菜，哪些是經典不敗，每年一定要吃！又有哪些菜是大家不喜歡的地雷？

image source: 官網/欣葉

團圓桌上就是要有它！20大必吃年菜你愛哪一道

No.8蹄膀封筍、滷豬腳

平常豬腳可以過壽、去霉補運外，還有吃腿庫補財庫的說法，代表新的一年能夠財運滾滾來，祝福全家財庫滿滿，成為春節年菜中少不了的一道吉祥菜，能夠帶財的怎麼能夠不來上一份？網友大讚美味程度，從除夕吃到開工都不是問題。

蹄膀封筍光看名字就要流口水，是有味道的字，豬腳外皮軟嫩Q彈，滑嫩且富含膠質的口感，搭配上鹹中帶甜的乾筍，吃一口就有滿滿的幸福感，而且滷汁淋在白飯上，至少可以吃個三碗，豬腳肥瘦兼具，滿足大家不同的喜好。

延伸閱讀：新年送禮學！十大賀歲選物指引 收服客戶、長官不必想破頭

No.6米糕

台灣人的飲食文化總少不了米食，以糯米為主要食材的米糕，有「步步高升」之意，祝福大家在職場上更順利！米糕吃起來香黏有彈性，而且越吃越香，有讓人無法抗拒的美味，一口接著一口，根本停不下來！

過去傳統的米糕就是香菇和瘦肉絲，香氣十足、Ｑ彈可口，簡單卻讓人回味無窮，也有人喜歡創新的吃法，蒲燒、櫻花蝦、干貝、麻油雞等都大受好評，是年節最受歡迎的主食，相當有飽足感，平常吃膩白米飯，這時來點不一樣的也是挺不錯！



延伸閱讀：帝王食補、霸味、阿蘭姐我都愛！大台北十大薑母鴨店家火速吃起來

No.3 烏魚子

烏魚子，又稱為「烏金」，是年貨中的頂級食材，絕對是年年出現～美味鹹香的烏魚子經過醃漬十分容易保存，冷藏至少可以放上1、2個月，美觀又大方，很適合做為送禮的選擇，也很常出現在宴會中。

料理的方法很簡單，本身味道就很濃郁，不需要太多的調味，簡單的炸、烤、煎就很好吃，最傳統的吃法，就是切片擺盤搭配蘿蔔片和蒜白，或是搭配蘋果片增添層次感，不容易膩，拿烏魚子碎丁來炒飯，也很好吃喔！



延伸閱讀：幫長輩顧健康！年節送這十大保健食品就對了 冠軍是這款

No.2 圍爐火鍋

必吃年菜絕對少不了這道，以圍爐火鍋迎接新年到來，就像中秋要烤肉那樣習慣，大家圍著爐子一起吃飯，溫暖又溫馨，澎派又方便，雞肉、豬肉、牛肉、海鮮只要通通下鍋，全部都是美味，各種吉祥的食材也少不了，非常省事！

只要湯頭對了，幾乎不會有任何意外，況且現在很多火鍋店都可以外帶，麻辣、酸菜白肉、胡椒豬肚雞等多樣化口味，絕對是零失誤年菜，網友笑稱：「還可以順便把拜拜的雞魚肉煮掉～」

延伸閱讀：人家好想吃肉肉！網路熱議「暴食肉肉」超爽系個人火鍋

No.1 佛跳牆

想到年菜就一定會想到佛跳牆，是餐廳及網購熱銷排行的第一名。佛跳牆又稱為「福壽全」，相傳從清朝就流傳下來的名菜，象徵「吉祥如意、福壽雙全」，裡面有近20種的配料，例如鵪鶉蛋、排骨、竹笙、花膠、冬筍等食材。

這道菜製作繁複，平常沒事不會特別煮來吃，網友表示紛紛：「一年就吃這麼一次，每次吃都特別懷念」、「有這道菜才像在吃年夜飯」、「喜歡那種一撈就很豐富的感覺，有各種喜歡的料，很像在開驚喜包」。

延伸閱讀：全聯十大網路人氣常溫湯底出爐！拉麵名店稱霸冠亞軍

能不能別再吃這道！十大討厭年菜讓網友好崩潰

No.9紅燒獅子頭

紅燒獅子頭又叫葵花肉丸，屬於揚州菜的一種，看起來氣派又很厲害的樣子，只要端出來，大家肯定一聲驚呼，給你個大拇指，因為作工繁複，親手製作肯定是有點料理底子才能端上檯面。

但是複雜的料理，也不是每個人都吃得懂，味道見仁見智，有網友說「味道油膩、熱量高，說不出理由的難吃」，也有人指稱如果不是自己做的，絞肉的來源不明，不敢隨意購買，大部分表示唯一喜歡的只有底下襯托的白菜。

延伸閱讀：開放內用最想吃什麼？20大網友垂涎美食看了整個餓起來

No.4 雞湯

大吉大利，今晚吃雞！雞肉代表著吉祥，不管是年菜或是拜拜，都一定會出現，雞的台語發音類似「家」，吃全雞就象徵著全家團圓。雞湯可以暖胃、營養又豐富，搭配不同的食材還有不同的功效。

湯頭味美鮮甜，但是冷掉很容易變得油膩，而且通常一餐是吃不完的，往往會留個好幾天，反覆加熱，真的是再好吃也會吃到怕，有網友表示「只要不加長年菜，會好喝很多！」、「只有第一天是好喝的，後面幾天雞湯裡面會出現很多前天沒吃完的年菜…」

延伸閱讀：健康愛顧！15大網路熱議滴雞精品牌 口味評比PK總整理

No.3 烏魚子

其實昂貴的烏魚子也算是極端美食，雖然吃到烏魚子可以說是尊絕不凡，畢竟一塊就要價上千，但是不愛的人也是大有人在，網友不解說「就是一塊臭臭腥腥的食物，到底有什麼好吃？」

一咬下去，整口滿滿的鮮味惹來不少爭議，許多沒那麼愛的網友就表示「味道說不上喜歡」、「貴就是好吃」、「小時候超討厭吃，長大才懂得品嚐一下」、「這麼多東西可以吃，為什麼一定要吃魚的蛋蛋」。



延伸閱讀：好市多老司機都這樣買！15大懶人必備「免加熱」熟食排行榜 全吃過才是真吃貨

No.2 長年菜（芥菜）

北部的長年菜其實就是芥菜，因為它的葉片又大又長，象徵「長命百歲」，吃起來會帶點苦味，但越嚼會越甘甜，有「苦盡甘來」的含意，剛好又正值產期，就成了過年期間必定會出現的蔬菜之一。

這個苦味讓許多人敬而遠之，很多網友把它列為「最難吃蔬菜」，比香菜或是苦瓜還討厭，儘管一年才吃一次，「就算從初一放到初七，打死也都不吃」，但也有網友笑說「吃不懂是因為還太年輕，老了就覺得好吃，因為人生比芥菜還苦」。

延伸閱讀：居家生活也要chill一下！10大微醺「氣泡系調酒」 樓下超商就買得到

No.1 佛跳牆

雖然佛跳牆被譽為必吃年菜第一名，但也是大家討厭的目標，不難想像它為什麼被討厭，因為它有太多的料，其中的芋頭更可說是罪魁禍首，被網友戲稱是地獄料理，整鍋充斥滿滿的芋頭香～（芋頭可謂是極端食材，愛的很愛，討厭的恨之入骨）。

佛跳牆煮到後面還會變得稠稠的，料很散，根本看不出來自己在吃什麼，網友笑說這道應該命名為「高級菜尾」，還直指裏頭的栗子根本是意義不明，非常多餘。



延伸閱讀：宅在家也能吃到星級美味！10大飯店即食牛肉麵料理 和牛、戰斧通通送你家

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為108年01月21日至111年01月20日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『熱門年菜』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？ 小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】 一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8 有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧 提供題目►https://pse.is/JW2G2 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



