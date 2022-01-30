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虎年就要招財貓！她抽獎前在牠頭上「繞三圈」竟連中大獎

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享，自己靠著寵物貓連續中獎。圖／取自Dcard
網友分享，自己靠著寵物貓連續中獎。圖／取自Dcard

春節來臨，不少人都會購買刮刮樂等試試手氣，有網友分享「都市傳說是真的」，一直以來沒有偏財運的她，將刮刮樂、電腦在家中寵物貓頭上繞三圈，竟分別中了2000元現金及8000蝦幣，讓她直呼「今年果然是貓科年」。

一名網友在論壇Dcard發文分享第一次中獎還連續中獎的經驗，她27日帶著寵物貓到寵物美容消費花了1000多元，回家路上剛好買下刮刮樂，刮前特地在貓咪頭上繞三圈，想不到中了2000元。

網友分享，自己靠著寵物貓連續中獎。圖／取自Dcard
網友分享，自己靠著寵物貓連續中獎。圖／取自Dcard

該網友考慮到鴻運當頭，回家後立刻打開網購平台蝦皮購物抽獎，然而卻只抽到0.1蝦幣，不信邪的她再度把電腦放到貓咪頭上繞三圈，想不到竟然中了8000蝦幣。

該網友表示，「以前去廟裡拜拜、求開運符、放五色錢等都沒用，這下真的養到招財貓了，今年果然是貓科年，真的太爽了，家裡有貓貓狗狗的都可以拿來繞三圈試試看」。

其他網友紛紛羨慕留言「你家的貓貓可以先借我一下嗎？」、「別人家的貓總是不會讓我失望」、「去年過年我們全家也是輪流去我家主子頭上繞。結果一個都沒中」、「我家的貓只會讓我賠錢」、「招財喵，借我摸兩下，我也要中獎」。

春節

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