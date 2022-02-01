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春節走春必拜！全台六大人氣廟宇出爐

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
春節走春必拜！全台六大人氣廟宇出爐 圖片來源/unsplash
春節走春必拜！全台六大人氣廟宇出爐 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「廟宇」話題的網路聲量表現，帶您了解全台六大人氣廟宇網路聲量排行。

農曆新年期間，許多人喜歡到處走春拜拜，無論是祈求平安、健康抑或財運，民眾無不希望在新的一年有好的開始，因此每到春節期間，各地廟宇總是香火鼎盛。

廟宇鄰近老街受歡迎、「媽祖」信仰保眾生

觀察網友熱議的人氣廟宇，可發現前五名廟宇主要供奉的神明都是「媽祖娘娘」，其中很多人更因每年的「三月瘋媽祖」的大甲媽遶境活動，因此最常聯想到的人氣廟宇就是「大甲鎮瀾宮」，像是有網友請益「台中過年可以去哪湊熱鬧？」，許多民眾就表示「鎮瀾宮啊！滿滿的過年氣氛」、「我們家走春都去鎮瀾宮」，但也有網友提醒「今年疫情關係，有些活動可能會取消」，表示民眾還需遵守防疫規定，出門前再次確認相關活動訊息；另外，「白沙屯拱天宮」近年也因「媽祖徒步進香」活動，吸引各方善男信女前往朝聖，但今年因本土疫情升溫關係，春節期間將實施參拜人流管制，讓許多網友表示「有點可惜，今年可能不能參拜了」，但也有民眾表示「心誠則靈，媽祖娘娘會慈悲保佑」。

全台6大人氣廟宇網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
全台6大人氣廟宇網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，「鹿港天后宮」及「北港朝天宮」則因地鄰當地老街，供信眾參拜完後，可在附近走走看看，因此廣受歡迎，像是有民眾就發文分享「天后宮附近小吃和景點推薦」，提供網友參拜完後的行程參考，讓許多人大讚「先收藏了！」，另外也有網友發問「北港有沒有什麼好吃？等等拜完朝天宮要去北港老街晃晃」等，引發熱議。

春節期間也有安排了嗎？若沒有，不妨參照上述的人氣廟宇排行，在遵守防疫規範的前提下，與家人一起到廟裡參拜，求個平安、吉利，共同迎接新的一年！

觀看原文→https://bit.ly/3AC1bNb

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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