春節返鄉旅遊車潮增 警方加強交通疏導

警政署今天表示，農曆春節期間，預期民眾將駕車返鄉、外出旅遊，可能出現車潮，已通令各地警局，針對重要旅遊景點、交通瓶頸路段，加強交通疏導措施，引導車流。

警政署發布新聞資料指出，農曆春節連假共9天，預期有大量車潮，湧入國道或前往各地觀光風景、遊樂區或廟宇參拜，為維護春節期間交通順暢與安全，持續強化勤務，全力動員維護假期交通安全與順暢。

警政署表示，已通令各地警察機關規劃春節連假交通疏導工作，針對重要旅遊景點，配合各風景特定區主管機關及縣市政府，預先規劃停車空間，並加派警力引導車流，執行必要管制作為。

警政署統計，去年發生A1（造成人員當場或24小時內死亡）類交通事故，造成死亡1860人、受傷797人，分析肇事原因前3名，分別為未注意車前狀況、未依規定讓車、酒醉駕駛失控肇事。

警政署呼籲，民眾駕車返鄉、出遊，若要長途駕駛，養足精神再開車，避免疲勞駕駛，才能防止交通事故意外。

警政署表示，駕駛人務必遵守法律規定，開車不喝酒、喝酒不開車，如有飲酒必要，可利用指定駕駛、代客叫計程車、代駕服務等措施，共同防制酒駕。

警政署指出，農曆春節連假期間，駕駛人出發前可收聽警廣，並利用高速公路1968手機應用程式（App），事先掌握路況資訊，避開塞車路段及時段。發現嚴重壅塞或交通事故，可打110或警廣專線0800-000123通報。