存起來！一圖看懂初一到初五習俗禁忌 誤踩地雷直接窮到年底

農曆正月初一到初五是新年旺財關鍵期，尤其初一是新年頭一天，做任何事都可能影響一整年的運勢，禁忌特別多。《聯合新聞網》為讀者整理初一到初五各種習俗大小禁忌供參考，祝福大家新的一年能夠趨吉避凶、萬事如意。





‧早餐要吃素。初一是「萬神盛會」忌殺生，吃齋積福德、積慈悲心，俗語有云：「初一早吃齋，巧贏吃一年菜」。

‧忌吃稀飯喝湯。粥湯象徵貧窮，初一吃粥會窮整年。

‧忌煮新飯。初一要吃年夜飯留下的米飯，象徵年年有餘。

‧忌早上洗頭、洗澡。會把財氣洗掉。

‧忌灑水、洗衣、倒垃圾。初一、初二是水神生日，不要洗衣、灑水，以示對水神尊重，初一倒垃圾會把福氣倒掉。

‧忌掃地。若一定要掃得往家裡掃，代表把財氣掃進來。

‧忌叫他人全名催人起床。會讓對方整年有被人催促做事，運勢差。

‧忌跟還在睡覺的人拜年。會讓對方一整年都躺在病床上，身體差。

‧忌白天睡午覺。白天睡覺給人懶散印象、影響事業運。

‧忌動刀剪針線。代表整年口舌是非纏身、剪斷財運。

‧忌打破東西。代表破運、破財，打破東西一定要口念「歲歲平安」吉祥話補救化解。

‧忌打罵子女。過年要說好話、做好事，來年才能順順利利。

‧忌吃藥。新年頭一天吃藥，影響健康運。

‧忌借錢。代表破壞財運，俗語說「初一借了別人的錢，一年四季靠外援；初一借給別人錢，財產外流一整年」。

‧忌讓人從自己口袋掏東西。代表整年的錢財都會被人家掏走。

‧忌諱出嫁女兒回娘家。嫁出去的女兒初一回娘家，會把娘家吃窮，也有「女子回頭春」彷彿婚姻不幸福之意。

‧要「走春」。春同台語「餘」，有「儲存」之意，代表富裕豐盈；出門朝東至少走365步以上，代表一整年都好運。

稀飯象徵窮困，初一吃稀飯會窮到年底。示意圖／ingimage





‧出嫁女兒回娘家。初二又稱「迎婿日」，出嫁的女兒須帶著夫婿一起回娘家拜年。

‧忌晚上回娘家。傳統回門宴請女婿時間多為中午，女兒女婿要趕在上午11點前抵達。

‧忌空手回門。女兒回門必須準備「伴手禮」，象徵「帶財回娘家」，數量要「成雙成對」不能是單數。

‧忌在娘家吃晚餐。女兒回門作客須在傍晚前離去，不要留下來吃晚餐，否則「吃到底」會帶衰娘家家運。

‧忌穿黑白衣服。傳統上多是發生不好的事才會穿的顏色，過年不討喜。

‧忌灑水、洗衣物。初一、初二是水神生日，不要洗衣、灑水，以示對水神尊重，也避免將好運、財富洗掉。

‧忌掃地。若一定要掃得往家裡掃，代表把財氣掃進來。

初二出家的女兒回娘家，必須攜帶伴手禮，不能空手回門。示意圖／ingimage





‧忌外出拜年。大年初三俗稱「赤狗日」，易與他人發生口角紛爭，赤也有赤貧之意，外出沖犯到會招來貧窮，是故不適合外出拜年。

‧忌吃米飯。民間以為正月初三位穀子生日，這一天祝祭祈年，禁食米飯，以免得罪米神，導致整年收穫不佳。

‧忌晚睡。這一天傳說是老鼠的娶親日，傳統習俗會在牆角處灑一些米糧、糕餅，和老鼠分享一年的豐收，並且早早就寢，以免打擾老鼠娶妻。

俗稱「赤狗日」，不宜外出，正好在家睡到自然醒。示意圖／ingimage





‧忌出遠門。初四迎眾神，灶神回歸、清點戶口，這天最好待在家裡。

‧忌在廚房換衣物。會觸換廚房之神灶神。

‧忌在廚房談情。會影響夫妻、情侶間的感情。

‧忌用針線。縫補衣物象徵補破洞，新的一年會一直「補」不停，針帶煞忌用。

‧忌宰羊。正月初四為「羊日」，不可殺羊，當日天氣好，意味這一年養羊人家會有好收成。

‧吃折羅。將過年期間剩菜煮成大雜燴，彰顯勤儉持家美德。

‧迎財神。初四這天將拜完的禮品分享他人，新的一年財神會更加眷顧。

‧接五路。原是指「五路行神」，後演變成接「五路財神」，從商者在初四晚恭迎五路財神，祈求生意興隆。

‧綁火神。用麥梗或玉米梗綁在棍子上，點燃後從自家送到河裡，祈求家宅平安無火災。

初四迎財神，大方分享拜完的禮品，財神會更加眷顧。示意圖／ingimage





‧送五窮。初五是開市的好日子，黎明時由內而外燃放鞭炮，象徵把窮神從家中趕走。

‧大掃除。過年期間不宜打掃，累積方垃圾象徵窮氣，初五要徹底清潔，送窮出門。

‧吃餃子。象徵「捏小人嘴」，避免遭小心讒言相害，餃子外型像元寶，象徵招財進寶。

‧忌睡午覺。初五開工日，要更加努力工作，俗稱「恨窮」，代表新的一年更勤奮、收穫更豐富。

‧忌訪他人。初五俗稱「破五」為「送窮」日，去別人家拜訪，會將晦氣帶到別人家。