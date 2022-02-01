快訊

美股收高 為元月震盪劃下正面句點

存起來！一圖看懂初一到初五習俗禁忌 誤踩地雷直接窮到年底

聯合新聞網 / 綜合報導

農曆正月初一到初五是新年旺財關鍵期，尤其初一是新年頭一天，做任何事都可能影響一整年的運勢，禁忌特別多。《聯合新聞網》為讀者整理初一到初五各種習俗大小禁忌供參考，祝福大家新的一年能夠趨吉避凶、萬事如意。


‧早餐要吃素。初一是「萬神盛會」忌殺生，吃齋積福德、積慈悲心，俗語有云：「初一早吃齋，巧贏吃一年菜」。

‧忌吃稀飯喝湯。粥湯象徵貧窮，初一吃粥會窮整年。

‧忌煮新飯。初一要吃年夜飯留下的米飯，象徵年年有餘。

‧忌早上洗頭、洗澡。會把財氣洗掉。

‧忌灑水、洗衣、倒垃圾。初一、初二是水神生日，不要洗衣、灑水，以示對水神尊重，初一倒垃圾會把福氣倒掉。

‧忌掃地。若一定要掃得往家裡掃，代表把財氣掃進來。

‧忌叫他人全名催人起床。會讓對方整年有被人催促做事，運勢差。

‧忌跟還在睡覺的人拜年。會讓對方一整年都躺在病床上，身體差。

‧忌白天睡午覺。白天睡覺給人懶散印象、影響事業運。

‧忌動刀剪針線。代表整年口舌是非纏身、剪斷財運。

‧忌打破東西。代表破運、破財，打破東西一定要口念「歲歲平安」吉祥話補救化解。

‧忌打罵子女。過年要說好話、做好事，來年才能順順利利。

‧忌吃藥。新年頭一天吃藥，影響健康運。

‧忌借錢。代表破壞財運，俗語說「初一借了別人的錢，一年四季靠外援；初一借給別人錢，財產外流一整年」。

‧忌讓人從自己口袋掏東西。代表整年的錢財都會被人家掏走。

‧忌諱出嫁女兒回娘家。嫁出去的女兒初一回娘家，會把娘家吃窮，也有「女子回頭春」彷彿婚姻不幸福之意。

‧要「走春」。春同台語「餘」，有「儲存」之意，代表富裕豐盈；出門朝東至少走365步以上，代表一整年都好運。

稀飯象徵窮困，初一吃稀飯會窮到年底。示意圖／ingimage
稀飯象徵窮困，初一吃稀飯會窮到年底。示意圖／ingimage


‧出嫁女兒回娘家。初二又稱「迎婿日」，出嫁的女兒須帶著夫婿一起回娘家拜年。

‧忌晚上回娘家。傳統回門宴請女婿時間多為中午，女兒女婿要趕在上午11點前抵達。

‧忌空手回門。女兒回門必須準備「伴手禮」，象徵「帶財回娘家」，數量要「成雙成對」不能是單數。

‧忌在娘家吃晚餐。女兒回門作客須在傍晚前離去，不要留下來吃晚餐，否則「吃到底」會帶衰娘家家運。

‧忌穿黑白衣服。傳統上多是發生不好的事才會穿的顏色，過年不討喜。

‧忌灑水、洗衣物。初一、初二是水神生日，不要洗衣、灑水，以示對水神尊重，也避免將好運、財富洗掉。

‧忌掃地。若一定要掃得往家裡掃，代表把財氣掃進來。

初二出家的女兒回娘家，必須攜帶伴手禮，不能空手回門。示意圖／ingimage
初二出家的女兒回娘家，必須攜帶伴手禮，不能空手回門。示意圖／ingimage


‧忌外出拜年。大年初三俗稱「赤狗日」，易與他人發生口角紛爭，赤也有赤貧之意，外出沖犯到會招來貧窮，是故不適合外出拜年。

‧忌吃米飯。民間以為正月初三位穀子生日，這一天祝祭祈年，禁食米飯，以免得罪米神，導致整年收穫不佳。

‧忌晚睡。這一天傳說是老鼠的娶親日，傳統習俗會在牆角處灑一些米糧、糕餅，和老鼠分享一年的豐收，並且早早就寢，以免打擾老鼠娶妻。

俗稱「赤狗日」，不宜外出，正好在家睡到自然醒。示意圖／ingimage
俗稱「赤狗日」，不宜外出，正好在家睡到自然醒。示意圖／ingimage


‧忌出遠門。初四迎眾神，灶神回歸、清點戶口，這天最好待在家裡。

‧忌在廚房換衣物。會觸換廚房之神灶神。

‧忌在廚房談情。會影響夫妻、情侶間的感情。

‧忌用針線。縫補衣物象徵補破洞，新的一年會一直「補」不停，針帶煞忌用。

‧忌宰羊。正月初四為「羊日」，不可殺羊，當日天氣好，意味這一年養羊人家會有好收成。

‧吃折羅。將過年期間剩菜煮成大雜燴，彰顯勤儉持家美德。

‧迎財神。初四這天將拜完的禮品分享他人，新的一年財神會更加眷顧。

‧接五路。原是指「五路行神」，後演變成接「五路財神」，從商者在初四晚恭迎五路財神，祈求生意興隆。

‧綁火神。用麥梗或玉米梗綁在棍子上，點燃後從自家送到河裡，祈求家宅平安無火災。

初四迎財神，大方分享拜完的禮品，財神會更加眷顧。示意圖／ingimage
初四迎財神，大方分享拜完的禮品，財神會更加眷顧。示意圖／ingimage


‧送五窮。初五是開市的好日子，黎明時由內而外燃放鞭炮，象徵把窮神從家中趕走。

‧大掃除。過年期間不宜打掃，累積方垃圾象徵窮氣，初五要徹底清潔，送窮出門。

‧吃餃子。象徵「捏小人嘴」，避免遭小心讒言相害，餃子外型像元寶，象徵招財進寶。

‧忌睡午覺。初五開工日，要更加努力工作，俗稱「恨窮」，代表新的一年更勤奮、收穫更豐富。

‧忌訪他人。初五俗稱「破五」為「送窮」日，去別人家拜訪，會將晦氣帶到別人家。

初五開工日，要更努力工作，俗稱「恨窮」，代表新的一年更勤奮、收穫更豐富。示意圖／ingimage
初五開工日，要更努力工作，俗稱「恨窮」，代表新的一年更勤奮、收穫更豐富。示意圖／ingimage

春節

延伸閱讀

這4生肖犯太歲！怎麼安太歲、點光明燈學起來 「虎」你整年好運氣

https://udn.com/news/story/12813/6062147

快傳給婆媽！長年菜、佛跳牆、烏魚子 最討厭的年菜有救了

春節紅包賺起來！13款刮刮樂中獎率大公開「想中獎就買這張」

相關新聞

存起來！一圖看懂初一到初五習俗禁忌 誤踩地雷直接窮到年底

農曆正月初一到初五是新年旺財關鍵期，尤其初一是新年頭一天，做任何事都可能影響一整年的運勢，禁忌特別多。《聯合新聞網》為讀者整理初一到初五各種習俗大小禁忌供參考，祝福大家新的一年能夠趨吉避凶、萬事如意。

2022台北走春超精選！不想到熱區人擠人 這10處正好適合你

春節連假就是要走春！在這闔家團圓的日子裡，最適合全家大小一起出遊了，去（2021）年台北市立動物園還一度在過年期間亮起人潮燈號。除了老少咸宜的動物園，以及一些家喻戶曉景點如貓空、陽明山、淡水天元宮外，是否還有其他平常鮮少被提到，卻值得一遊的地方呢？聯合新聞網整理出台北十大室內、戶外好去處，讓您無論晴天或雨天都不怕沒地方去。

口袋名單在這！轟動全台新開幕景點 春節旅遊好去處

每個縣市都有可以讓人馬上聯想到的代表性景點，每到國定假日總會吸引大批人潮。不過除了耳熟能詳的觀光地，也有一些新開幕的地方值得收進口袋名單。聯合新聞網整理出全台17處值得探訪的新興景點，趕快趁春節9天連假去朝聖吧！

新春過年要幹嘛？ 網友力推這六件必做事項

隨著農曆新年越來越近，在這充滿年節氛圍的假期中，總會有些必不可少的事情，而這些新春必做的事情又有哪些？「Social L...

不想過完年緊接著減肥 營養師教你這樣吃

全國疫情肆虐，不少家庭選擇春節期間宅在家，減少外出走春，除夕如何過得有年味又兼顧飲食均衡？台中慈濟護理之家營養師葉凡綾提...

科教館「虎力全開」 迎春闖關

新春假期何處去？國立台灣科學教育館邀民眾走春玩科學，除了七樓有深受大小朋友歡迎的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。