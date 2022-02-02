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過年拜拜水果怎麼選？這些水果小心上桌

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
水果諧音討吉利 拜拜水果安全牌這樣挑！ unsplash
水果諧音討吉利 拜拜水果安全牌這樣挑！ unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「過年拜拜水果」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的過年拜拜的五大吉利水果網路聲量排行，以及過年拜拜五大禁忌水果有哪些。

隨著農曆新年逐漸到來，家家戶戶除了開始大掃除、採買年貨之外，每年的這個時候許多民眾也開始思考「拜拜水果怎麼選」，無不希望能選對水果，討個吉利好兆頭，在新的一年迎來新氣象。

水果諧音討吉利 拜拜水果安全牌這樣挑！

觀察網友熱議的過年拜拜水果，可發現民眾大多以「諧音」的方式挑選吉利水果，像是許多網友就以「橘子」作為供品，祈求新的一年能夠「大吉大利」，而「蘋果」則有「平平安安」的含義，因此也深受民眾歡迎，有網友就分享「拜拜水果安全牌必選橘子、蘋果」，讓許多人大推「真的！好買又不貴」、「每次拜拜懶得想都直接買蘋果」。

過年拜拜TOP 5 吉利水果網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
過年拜拜TOP 5 吉利水果網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，有「好運旺旺來」含義的「鳳梨」、「招財招好運」的「香蕉」以及「保佑平安」的柚子，也是許多人春節拜拜必備水果，但也有網友表示「香蕉、鳳梨過年可拜，但要記得普渡不要拜」，提醒民眾在不同節慶，水果供品的祭拜還需特別留意。

多籽水果大不敬？有諧音水果也慎選！

接著，我們觀察過年拜拜的禁忌水果，其中「蕃茄」等「多籽水果」，容易有排泄、消化等對神明有不敬之意的聯想，但也有民眾對此表達不解並發文請益「拜拜到底為什麼不能用蕃茄，昨天準備蕃茄被我媽罵」，引發網友兩極評論，有人表示「這種拜拜的東西，還是尊重長輩啦，多一事不如少一事」，但也有民眾認為「現在都什麼時代了，不要再信這些有的沒的，拜拜就是心意到就好」等。

過年拜拜TOP 5禁忌水果網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
過年拜拜TOP 5禁忌水果網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，許多民眾也會因「諧音」關係，避免使用「芭樂」及「葡萄」祭祀神明，以免新的一年「希望都成芭樂票、空頭支票」及「好運逃（萄）跑」；另外，「釋迦」因形狀外觀酷似釋迦摩尼佛的頭部、「檸檬」則因酸澀難以下嚥，因此被部分民眾認為不適合用作供品，以避免對神明不敬。

你準備好今年的春節參拜水果了嗎？以上都是網友於過年祭祖拜神時常見的禮俗禁忌，但時過境遷，有些流傳規定也可能稍有變化，建議民眾仍可遵照長輩及地方民俗風情進行祭祀準備，挑選一些合適或愛吃的水果，在新的一年討個吉利！

觀看原文→https://bit.ly/3g22cV7

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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