小心做錯招壞運 網傳這十大過年禁忌要注意！

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聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
過年打掃洗漱時間有規定，那年夜飯可以回娘家吃嗎？ 圖片來源/unsplash
過年打掃洗漱時間有規定，那年夜飯可以回娘家吃嗎？ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「過年禁忌」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大過年禁忌網路聲量排行。

農曆春節將至，家家戶戶陸續開始大掃除、辦年貨，而過年期間除了各式祈福好運的習俗外，許多民眾也格外在意春節期間的禁忌，深怕一不小心就招來厄運，而新年期間哪些事不能做呢？儘管各方網友眾說紛紜，建議民眾還是參考即可，無須過於迷信。

過年打掃洗漱時間有規定，那年夜飯可以回娘家吃嗎？

觀察網友熱議的過年禁忌話題，可發現許多人擔心在過年期間「打掃、洗漱」容易帶走財運及好運，像是有民眾就請益「過年有人在洗衣服嗎？我真的好想洗…但長輩說不行」，並表示家中長輩認為「洗衣服」會洗掉財運及惹怒水神，也引發兩派網友熱論，一派人認為「寧可信其有吧，過年也才幾天，討個吉利沒啥不好」，而另派網友則表示「那你洗手、洗碗水神會不會生氣啊？要洗就洗啊」，認為民眾無須過於迷信；也有網友表示「人家說初一不能洗澡洗頭洗衣服，會把財運洗走~」，讓部分民眾打趣回應「我不洗只是因為好冷…」、「讚喔，男友每天都在唸我不洗頭，今天有理由了」等。

網友熱議十大過年禁忌。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議十大過年禁忌。 Social Lab社群實驗室/製圖

再者，每逢除夕夜前夕也常見女性網友發文請益「年夜飯想回娘家吃，會很不妥嗎？」，部分民眾表示「不要比較好吧…我婆婆超傳統，就說我這樣會帶衰娘家」、「親戚碎嘴比什麼禁忌更可怕喔，勸你不要」，但也有網友認為「我每年都回去欸，我先生家大家庭根本沒差，但我娘家爸媽都自己吃而已，很孤單」，並補充只要雙方家族溝通好就好，無需過於擔心禁忌。

除此之外，在除夕當晚，許多人也會熬夜守歲，除了有為新年迎來新希望的含義外，也有人認為可為父母延年益壽，而有「禁除夕夜熄燈」一說；另外，也有網友特別提醒「過年禁打罵吵架」，表示「不亂生氣」未來一年才能和氣生財，讓不少民眾大嘆「真的難…遇到問東問西的親戚，超想發脾氣」、「小孩這幾天特別皮，但還是忍下來了」等。

新的一年民眾都盼望有一個新氣象，不論是逢人說些吉祥話，或是透過紅包討個吉利，都是希望大家能在新的一年有好的開始，儘管網友間流傳著許多過年禁忌習俗，但許多來源都已不可考，民眾無需過度恐慌，過年期間最重要的還是與家人溫馨團圓，享受春節的喜慶氣氛！

觀看原文→https://bit.ly/33WIZ4T

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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