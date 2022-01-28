2022拜拜攻略，尾牙到元宵小媳婦必知9大年節必拜重點

【編輯：武美齡】

部分家庭有拜拜的傳統習俗，在農曆新年期間就有許多重要節日不能漏拜，從尾牙一直到元宵，你知道有9個大日子要拜拜嗎？2022年過年拜拜日程表一次報你知。

尾牙1/18 (農曆12/16)：拜土地公

尾牙這天是民間重要的土地公祭日，一般會以盤裝熟食、零食祭拜。BabyHome網媽則分享：「拜土地公一定要多準備花生、麻糬，因為土地公愛吃甜的。」「我家尾牙只拜土豆跟四果。」

送神1/26(農曆12/24)：拜灶神

每年農曆12月24日是送神日，民間信仰要恭送家中諸神，尤其是「灶神」回天庭，因此這天要「送灶神」拜拜，感謝灶神一整年的辛勞，一般供品會準備甜食如發糕、湯圓。

BabyHome網媽分享：「廚房每家都有灶神，面對瓦斯爐拜，拜糖果、水果、湯圓、金紙，灶王爺回天庭才會說好話。」「金紙店老闆說若家裡沒拜的話，可以去土地公廟拜哦。」

2022年小年夜1/30(農曆12/28)：拜天公

拜天公最常見的日子是農曆一月初九「天公生」，而在小年夜拜天公，其實是要感謝神明一年來的照顧，祭拜時間是在晚上11點。供品的準備各家不同，來聽聽BabyHome網媽分享：「我只準備水果還有年糕等應景的東西。」「婆婆準備了年糕、發糕、水果、餅乾、麵線、三杯清酒、三碗湯圓。」

也有網友詳實了自家小年夜全家帶著小朋友拜天公的過程。

2022年除夕1/31(農曆12/29)

2022年的臘月因正逢小月，所以並沒有「年三十」這天，而正月初一的前一晚都是除夕，因此2022年的除夕是農曆12/29日，也就是國曆的1/31。

除夕拜拜是許多人家中的大事，民俗專家王崇禮分享一般會在早上九點開始祭拜祖先及地基主，「當整個拜拜流程結束後，剛好也快要接近中午吃飯時間，此時正好可以全家人一起享用午餐。」

拜祖先

供品：一鍋飯、一鍋湯、幾樣菜(葷素皆可)、些許公媽金、五副碗筷、杯子

拜地基主

供品：一碗飯、幾樣菜、拜地基主的金紙

BabyHome網媽分享：「好像每家的拜法都不太一樣，我家是神明早上拜，祖先和地基主是下午拜，拜拜好就可以圍爐。」「除夕當天拜神明，要12樣菜，還要三杯茶或酒，香燒到一半，就可以燒金紙了。」

初一2/1(農曆1/1)

新年第一天，要早起向家中神明、祖先問好，說新年快樂，祭品按照平時初一 、十五同等級。此外，也有人為了新年沾好運、有好彩頭，會到廟裡上香，甚至搶頭香。

BabyHome網媽分享：「我婆家大年初一要到靈骨塔去拜阿公。」「我家除夕和大年初一、初二都要拜祖先和地基主。」

初四2/4(農曆1/4)：迎眾神、灶神

初四是接神日，將先前送走的眾神，迎回凡間。命理專家陶文分享，初四這一天要迎接天神返回凡間繼續造福百姓，有道是「送神早，接神晚」，所以接神時間大多在傍晚，不過這一天的接神也在接財神，因此一早的上香拜拜就是最好的吉時。如果有燒金紙，請再加上「甲馬」，讓神威更加顯著。由於年節期間家中食物充裕，因此大多會豐盛的祭品來迎神。

初五2/5(農曆1/5)：迎財神

農曆春節假期後，民眾多選在初五開市，此外在習俗中，民眾也認為正月初五為五路財神的生日，希望藉著幫財神爺祝壽，祈求財神爺保佑生意興隆。開工拜拜的水果可用鳳梨，有旺來之意；橘子則有大發利市的象徵。

BabyHome網媽分享：「我是準備三樣水果、糖果、鞭炮，和準備開市的金紙。」「水果五種，蛋糕或發糕、麵包也可、數量自定，糖果、紅圓三碗，鮮花一對，三牲不一定要有，素三牲也可。」

初九2/9(農曆1/9)：拜天公

農曆初九是「天公生」，是玉皇大帝的生日，從當天的子時起就開始有人祭拜。

BabyHome網媽分享：「初九拜天公要準備鞭炮、紅龜和三樣水果，拜天公的金紙。」「晚上11:00~1:00就可以拜天公了，家中要準備1對鮮花、五樣水果、發糕、壽桃、糖果、餅乾、茶水等簡單供品皆可，因為天公不喜歡殺生，所以最好拜素的。」

2/15元宵節(農曆1/15)：天官大帝

正月十五是天官大帝的生日，為祈求天官賜福，因此有拜拜的習俗，此外，部分家庭在這一天還會祭拜祖先及地基主。

祭拜地基主一搬建議時間安排在下午，約下午1點至5點於廚房祭拜，祭品可能因地區及各家習俗而有所不同，較豐盛者多準備六菜一湯。

BabyHome網媽分享：「比照過年除夕的拜法，因為元宵又叫做小過年。」「我家元宵就拜這二樣：水果跟湯圓。」「婆家是準備牲禮、水果、發糕，當然少不了湯圓。」

參考資料：內政部宗教知識家、民俗專家王崇禮FB、命理專家陶文。

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