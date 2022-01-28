過年自願到公司加班？清一色都是媳婦包辦，網友：太聰明了

【文：武美齡】

一年之中最長的農曆年假為何有人會主動放棄，自願到公司加班？不要懷疑，真的有！而且都由媳婦角色包辦，網友驚呼太聰明了！

有網友在BabyHome寶貝家庭親子網討論區提到：「以往公司最頭痛的就是除夕到初三產線沒人，員工除了編制內以外，一定要到還要多安排人力補足缺口。」網友說明，以前總是沒人願意過年還要上班，還會以抽籤的方式來強制員工加班。

沒想到這種情形近年來有了改變，網友表示最近公司還沒發布過年加班的消息，就已經有已婚女性員工舉手自願加班，「農曆年假前三天都被為人媳婦所包辦，反而已婚男性都不願加班，可想而知過年對女人和男人感受度不同。」經驗分享文一貼出，引起眾媳婦共鳴。

有其他媳婦也跳出來分享以前曾在醫院上班，年假分「前三後三」兩批休，「前三」就是除夕、初一、初二，每年都固定有人包走，幾乎都是不想回婆家圍爐過年的已婚女性，「加上除夕跟初一上班有紅包領，她們更愛來上班！」

「難怪小嬸除夕都說要上班(餐廳)，十多年都不曾圍爐，累死另一個媳婦，自己有錢賺還不用幫忙。」「加班前三天，薪資加倍又有光明正大的理由可以不用忙一家人多好啊」「過年媳婦一定都比平常工作還要累幾百萬倍，根本都沒有休息到啊！」

就算沒有到公司加班的媳婦，也得在婆家忙大掃除、除夕拜拜、全家人的年夜飯，甚至有人還被要求初二得先做完小姑回娘家的整桌午飯後，自己才能在初二下午返回娘家，不怪乎有網友形容「過年根本是中國人發明來整慘媳婦的玩意兒」。

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