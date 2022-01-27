小人國春節祭優惠 12歲以下「虎哩玩免錢」
前陣子響應振興券及藝FUN券活動，藝文類售票平台「udn售票網」先前舉辦「High Fun五週抽」活動，並力邀煙波大飯店與小人國主題樂園合作多項抽獎贈品，全民一起挺藝文!
這次2022年一開春小人國主題樂園又祭出令人期待的優惠活動，12歲以下孩童(民國99年(含)以後出生)於2022/2/1~2022/2/6入園前出示健保卡核驗身分即可享免費入園，本活動僅限本人使用，想在農曆春節全家出遊的民眾不妨把握機會!
小人國多年來都被票選為最適合親子的主題樂園，園區擁有五大主題區，一票玩到底，迷你世界更是讓人驚喜連連，拍不停，不同主題的精采表演更是吸引大人與小孩，館內還擁有各項戶外遊樂設施、及暢玩在不受天候影響皆可遊玩的室內樂園等，故多年蟬聯親子族群必朝聖之點。
更多活動資訊請上小人國官網查詢或撥打服務專線(03)4717-211由專人為您服務。
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