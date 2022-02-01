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新春假期何處去？科教館虎力全開過新年

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／國立臺灣科學教育館提供
圖／國立臺灣科學教育館提供

新春假期何處去？國立臺灣科學教育館邀請民眾大年初一至初六到科教館走春玩科學，除了七樓有深受大小朋友歡迎的《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》特展外，更有許多【虎力全開】春節系列活動，包含在館內參觀解謎「虎說八道」，以及每日限定的虎年主題活動、虎年布袋印刷體驗等，多種豐富有趣的科學益智、虎年專屬賀歲活動，讓參觀民眾動手、動腦過好年，體驗不同的年節氣氛。

今年春節，科教館以生肖「虎」為主題，設計多元的科學體驗活動，初一到初六日日都有《玩藝數》特展的櫻花立體紙雕體驗，讓參加者在平面的紙張零件組裝成立體的櫻花過程中理解數學中「長度」與「角度」的關係。展場還有學習單鼓勵參觀者透過學習單的引導觀察《玩藝數》展區的六位「藝數家」作品，藉此探索數學的奧妙，感受跨領域學習的新奇與樂趣。

除了每日皆有的科學體驗，初一到初六還有當日限定的主題活動：初一「不入虎山焉得虎子」、初二「福虎生風飛行器」、初三「虎擬的」、初四「猛虎下山玩科學」、初五「虎眼金睛」、初六「虎塞雷！玩轉極限666魔方玩起來」嘉年華。

圖／聯合數位文創提供
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春節期間科教館七樓還有《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》特展，更多精彩連連的科教館春節活動與闖關辦法請洽科教館官網及臉書粉絲團科教館GO好玩查詢。

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