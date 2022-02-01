新春假期何處去？科教館虎力全開過新年

新春假期何處去？國立臺灣科學教育館邀請民眾大年初一至初六到科教館走春玩科學，除了七樓有深受大小朋友歡迎的《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》特展外，更有許多【虎力全開】春節系列活動，包含在館內參觀解謎「虎說八道」，以及每日限定的虎年主題活動、虎年布袋印刷體驗等，多種豐富有趣的科學益智、虎年專屬賀歲活動，讓參觀民眾動手、動腦過好年，體驗不同的年節氣氛。

今年春節，科教館以生肖「虎」為主題，設計多元的科學體驗活動，初一到初六日日都有《玩藝數》特展的櫻花立體紙雕體驗，讓參加者在平面的紙張零件組裝成立體的櫻花過程中理解數學中「長度」與「角度」的關係。展場還有學習單鼓勵參觀者透過學習單的引導觀察《玩藝數》展區的六位「藝數家」作品，藉此探索數學的奧妙，感受跨領域學習的新奇與樂趣。

除了每日皆有的科學體驗，初一到初六還有當日限定的主題活動：初一「不入虎山焉得虎子」、初二「福虎生風飛行器」、初三「虎擬的」、初四「猛虎下山玩科學」、初五「虎眼金睛」、初六「虎塞雷！玩轉極限666魔方玩起來」嘉年華。

圖／聯合數位文創提供