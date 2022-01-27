春節劍湖山世界山茶花滿開 生肖屬虎憑證購票只要99元

春節出遊，小心！恐龍出沒劍湖山（5701）！今(2022)年春節，劍湖山世界2022新設施「VR Dino飛越恐龍谷」即將對外試營運。虎年行大運，花現劍湖山，劍湖山世界推出「花現狂歡慶典」，全新打造「劍湖山茶花館」，逾千株的山茶花盛開，帶給每個民眾繽紛好心情。今農曆春節期間1月29日至2月6日，生肖屬虎的民眾，憑證購票只要99元!更多活動內容，請洽劍湖山世界官網-劍湖山世界主題樂園 (janfusun.com.tw)。

劍湖山世界經理張華紋表示，今年春節期間劍湖山推出「花現狂歡慶典」，全新企劃「山茶花」、「恐龍」等兩大主題，2022年劍湖山世界春節鉅獻，推出以恐龍為主題的新設施「VR Dino飛越恐龍谷」，導入元宇宙概念，打造虛實合一的情境，一進入VR Dino廣場，恐龍聲大作，暴龍、風神翼龍、迅猛龍、副櫛龍、三角龍等齊聚一堂，一不小心，棘龍張大嘴巴，瞬間就移動到你身旁，彷彿進入恐龍紀元；而當戴上VR眼鏡後，映入眼簾的是令人驚嘆不已的恐龍世界，猶如搭上吉普車，展開恐龍谷的探險之旅。

而劍湖山世界綠覆面積達53%以上，且擁有14萬棵喬灌木，今年再引進千棵山茶花，約百餘種的山茶花品種，再打造日式風情山茶花園。山茶花是中國傳統觀賞花卉中的十大名花之一，花型非常豔麗，象徵東方風情與雍容華貴，廣受喜愛，目前園區收藏「美林達」、「故事」、「昭和之光」、「凹脈」、「紅繡球」、「紅牡丹」等100多種的品種，其中還包含了因為香氣而得名的「天香」等，山茶花品種多元，因花形、色澤、葉形等，都別具特色與嬌貴，春節期間山茶花陸續綻放，顏色多元、花型十分迷人，更多關於山茶花的美麗故事，就等待您的探訪。

春節期間，除了來賞花、看表演、瘋設施之餘，當然也要來點過節的氣氛，初一至初六限定活動，早上10時30分財神現身花現幸福廣場與遊客進行互動發紅包，帶給遊客虎年新氣氛，下午3時50分在VR Dino前廣場將會舉辦「新春博虎運」活動，最幸運者，有機會獲得台灣彩券發行的千元刮刮卡乙張，刮出虎年好運氣。