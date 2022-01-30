過年期間「這兩頓飯」吃好吃巧 新的一年順遂無煩惱

吃飯皇帝大，但過年期間有兩頓飯對開運特別重要，除了用豐盛的美食填飽肚子，其實在民俗也有重要意義。那就是除夕夜的年夜飯和農曆新年的開年飯，科技紫微網來揭曉這兩頓飯到底該注意哪些事，讓你吃好吃巧，新年順遂無煩惱。

一、除夕夜年夜飯

年夜飯是年前的重頭戲，雖然現在不少人為了方便，會選擇在外聚餐或採購外食，但一些必要的講究還是需要注意一下：

1、 吃年夜飯前要拜祭神明及祖先，通常從下午就要開始忙著拜拜，請祖先來團聚用餐後，才輪到子孫們上桌吃飯。

2、 關於年菜方面講究的地方不少，像是髮菜（發財）、韭菜（長長久久）、蠔豉（好事）、餃子（招財進寶）、年糕（步步高升）、蘿蔔（好采頭）、魚（年年有餘）等等，都充滿了吉祥的寓意。

3、 在吃年夜飯時，每個人皆宜添飯，代表「添福添壽」。並且年夜飯要多煮，以便有剩有留（在飯店吃就打包一些飯帶回家），代表「年年有餘」。此舉又可避免在年初一打開飯鍋時，出現「空空如也」的不吉利情況。

4、 年夜飯過後長輩會發紅包給晚輩，而放於枕頭下的紅包稱為「壓歲錢」，數目應該為雙數，放在枕頭下代表來年可有充足的金錢使用，以及祛病消災。

二、正月初二開年飯

相傳年三十至初一，是眾神休息的時間，初二正式歸位，所以在初二進行新年的第一次祭祀，並且與家人共享開年飯。台灣民間也有女性初二回娘家的習慣，一起相聚吃開年飯，此時要注意的事情有：

1、 開年飯雖然定於年初二，但祭祀的時間可根據各地的習俗自行安排。有些家庭選擇在年初一剛過、年初二的凌晨就進行拜祭儀式及準備開年飯，依照各家習慣即可，不必嚴格執行。

2、 開年飯的菜色也要豐富一點，像是魚、生菜、燒肉等等，最好齊備九款開年菜式，象徵「長長久久」。

3、 如果是創業者跟員工一起吃開年飯，適宜在飯桌中央擺放「發財好市」（髮菜與蠔豉），象徵生意越做越好。



當然，不管如何安排吃飯的細節，最重要的是一家人高高興興地聚在一起吃，團團圓圓，家和萬事興，新的一年自然有望提高運勢，擺脫煩惱。在此祝大家虎年行大運，虎虎生風！

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