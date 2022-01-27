聽新聞
test
0:00 / 0:00
春節紅包賺起來！13款刮刮樂中獎率大公開「想中獎就買這張」
農曆新年將至，在春節期間，不少人會到彩券行買刮刮樂試試手氣，台彩今年共發行了13款新春限定刮刮樂，最高頭獎獎金達2,000萬元，部落客「小資yp投資理財筆記」也替大家整理了13張刮刮樂的中獎率、期望值，也替有擇障礙的民眾也備註該怎麼買比較好。
小資yp投資理財筆記整理了一張表格，裡面共有13款新春限定刮刮樂，金額則是從一張100到2,000元，其中最吸引人的不外乎就是2,000元的頭獎2千萬元，一共有5個，二獎則是「200萬元加BMW運動休旅車」9個，三獎100萬有650個，頭獎和二獎、三獎獎項個數為史上最多，中獎率為69.33％。
另外中獎率最高的為面額500元的金虎獎，為100%中獎率，今年金虎獎的獎金與獎項再創新高，共有12個頭獎300萬，總獎金逾22億元，為歷史面額500元中獎率100％生肖主題最多的一次，小資yp投資理財筆記也備註「想中獎買這張」。
中獎率最高的第二到第五名分別是，1,000元的1,200萬大吉利70％、2,000萬超級紅包69.33％、200元的虎來旺50.10％、500元的好運爆棚41％。13款當中中獎率最低的則為面額100的超速777，中獎率28.02％，也被備註是「最會賠錢」的一款。
台灣彩券今年農曆年前共發行13款新春限定刮刮樂，百萬(含)以上獎項個數多達866個，是歷年農曆春節前百萬(含)以上獎項個數最多的一次，民眾千萬要把握機會，彩券買起來，好事跟著來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言