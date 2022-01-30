這4生肖犯太歲！怎麼安太歲、點光明燈學起來 「虎」你整年好運氣

揮別牛年，2022壬寅虎年到來了！每逢迎新年，許多民眾都會到寺廟點光明燈，為新的一年祈求福氣。不過，也有屬4大生肖的民眾要特別注意做好「安太歲」，該如何化解逆勢、逢凶化吉，讓《聯合新聞網》一次報你知！

什麼人可以點光明燈？

「光明燈 」是宗教活動中用來祈福的燈具，因此又稱「平安燈」、「消災燈」，點光明燈適用於任何年歲、身分的民眾，以祈求新的一年身體健康、平安順利，但不能為已逝世的父母和嬰靈點燈，若想幫祂們祈福，也可請廟方依照適合的祭典儀式為祂們祈冥福。

另外，沒錢點光明燈也不用太過擔心，命理專家楊登嵙表示「神明不是只眷顧有點光明燈的人」，只要將自己的「心行」實踐出來也能獲得肯定，以「點心燈」的方式期望神明保佑信眾。

點光明燈的最佳時間點

點光明燈具有「照亮一整年前途、掃除障礙」的意涵，每年只要點一次即可，通常會選在春節前後（年末至元宵節期間）或天公生當天「農曆正月初九（八日深夜子時）」。

光明燈點在哪裡有差嗎？

以寺廟供奉神明的位置來看，通常越接近廟中主神的燈位越有信眾搶點，因有信眾認為將光明燈點在越靠近主神的位置，神明越容易看到信眾點燈，

該如何點光明燈？

欲點燈的信眾最好要親自到場，並請廟方「填寫文疏」，在文疏上記下燈主姓名、出生年月日、住址，再將儀式認捐的功德金（點燈費用）寫入文疏；此外，廟方會在儀式現場準備四果、紅圓、麵線等供奉敬上。近年受疫情影響，許多寺廟也提供網路點燈服務，但仍有信眾會選擇親自到廟裡點燈，感受現場祈福的氛圍感。

民眾請廟方協助填寫文疏。 報系資料照／記者唐秀麗攝影

文疏內詳載民眾的姓名、地址等基本資料。 示意圖／圖擷自 鹿港天后宮粉專

此外，2022年屬虎、猴、豬、蛇的民眾犯太歲，可能代表著一年中會迎來變動或衝擊，所以犯太歲的民眾記得要去安太歲，求個好兆頭！

虎年犯太歲的生肖

生肖虎：值太歲（本命年）

生肖猴：沖太歲

生肖豬：破太歲

生肖蛇：刑太歲

如何安太歲？

民眾可向廟方購買「太歲衣包」並在上面寫自己的姓名、出生年月日、地址和祈求事項，接著對太歲星君上香，再將太歲衣包化掉即可。此外，也可以選擇在家裡安太歲，民眾向太歲稟告犯太歲者的基本資料，及告知在家安太歲的原因，家中有神案者必須先和家神稟告太歲一事，接著將太歲符貼在神像左側，且高度不能高於家神。

家中沒有神案者則不用特別準備香爐，只需張貼到乾淨、不會吵雜的角落即可，但需特別注意不能選正對廁所的位置，最後只要每天雙手合十敬拜太歲即可。

民眾向太歲星君稟告犯太歲者的基本資料，並雙手合十誠心祈福。 報系資料照／記者游順然攝影

安太歲、謝太歲的最佳時間

安太歲的最佳時間取於農曆12月24日至1月15日元宵節前，而一年之初始於「立春」，因此若是錯過春節則要等到「四節」（立春、立夏、立秋、立冬）時才會有趨吉避凶的效果。

也別忘了謝太歲！通常謝太歲會挑選在冬至前的一個禮拜到農曆12月24日「送神日」當中的一個吉時，感謝太歲星君在這一年當中的保佑，再將太歲符撕掉，丟進金爐和金紙一起化掉。

安太歲除了要準備金紙、糕餅、清茶和鮮花，也要準備象徵好兆頭的蘋果、柑橘和棗子等供品。 報系資料照／記者柯佩君攝影

安太歲要準備什麼供品？

除了要準備金紙、糕餅、清茶和鮮花之外，也要準備象徵好兆頭的蘋果、柑橘和棗子，但千萬不能有不好消化的芭樂和番茄，因為它們種子會隨排泄物排出，被認為存有對神明不敬之意。