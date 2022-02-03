過年在家讀書最好！6本適合春節讀的年度好書 讓你身心都充實

春節連假除了拜訪親友、熱鬧團圓；在繁雜瑣事中找時間，靜下心來讀本好書，為假期後的工作和生活蓄積動力、重新出發，也是不錯的選擇！這邊要介紹6本兼具話題性又能滋養心靈的好書，讓心也能好好休個假！

人慈：橫跨二十萬年的人性旅程，用更好的視角看待自己

圖／截自時報悅讀網

人性本善還是本惡？在這紛亂的時代，似乎越來越多人對「人性的黑暗面」感到失望。「人慈」作者在本書要以扎實的論證、生動的敘事，一一為我們平反。從最考驗心靈的殘酷戰場、到各種證明「人性本惡」的著名心理實驗，其中其實仍然都有人性的點點光輝存在。

過度努力：每個「過度」，都是傷的證明

圖／截自城邦讀書花園

《情緒勒索》作者周慕姿心理師2021新作。周慕姿用8個真實生命故事，溫柔提醒我們，在華人推崇努力的文化裡，一個人的「過度努力」往往不容易被察覺，甚至被完美掩蓋在高收入與不凡成就裡。直到他們到了極限，才發現即使表現的再完美，也填補不了生命中那些原本就該被好好對待空洞和傷痛。

茶金歲月：北埔姜阿新洋樓的故事

圖／聯經出版提供

2021最強台劇《茶金》，原靈感出自廖運潘先生寫就的近130萬字不公開的家族秘籍。他把岳父姜阿新先生從富商淪落到棲身小屋一角，從無怨言的身影刻劃得栩栩如生。在女兒重新彙整之下，節選了北埔茶業在二戰後由盛而衰的故事。從小歷史看大時代，是彌足珍貴的素人圖文記錄史。

歡迎光臨夢境百貨：您所訂購的夢已銷售一空

圖／截自城邦讀書花園

本書橫掃韓國各大暢銷榜，故事內容奇幻與現實交錯，在不同人對「完美夢境」的渴望中獲得同理與療癒。主角佩妮來到夢境百貨上班，準備好好推銷各個傳奇製夢師所設計的夢。然而，當她好不容易摸熟工作後，竟然惹下大禍──最貴的夢境費用從她手上被偷走了，她該如何化解困境？

馴羊記

圖／截自時報悅讀網

疫情衝擊下，不能出國的心更需要一本絕佳的旅遊風土書，作者徐振輔因生物研究進入藏區，卻以更廣泛的視角去觀察西藏在中國統治和現代文明的巨輪下，所經歷的自然景物與人文風土的消亡與困境。本書融合西藏風土博物誌、遊記與抒情文學，更可見作者對土地與人文的深情關照。

大港的女兒

圖／截自城邦讀書花園

去年年底的一起不幸車禍，讓本書作者陳柔縉的名字再被眾人所提起。出身記者的陳柔縉堪稱台灣「歷史書寫名家」。她以絕佳的文字和驚人的資料還原能力，將所書寫的人物生動地帶到讀者眼前。《大港的女兒》是她在2020年出版的最後一本著作，也是她首部時代小說。內容描述出生在日本時代高雄港的台灣少女孫愛雪，如何在時代的變遷中奮力求生，並活出屬於女性的濃烈生命。

一年投資5分鐘：打造每月3萬被動收入，免看盤、不選股的最強小資理財法

圖／截自遠流博識網

人人嘴上念著恭喜發財，發財的方法可能就藏在自己的手中！近兩年股票投資重新大熱，許多都想從中賺到「財富自由」。而獲利肯定伴隨著風險，身為沒有本錢又沒有時間的小資族，有沒有什麼穩定的投資方式呢？本書介紹的「指數化投資」便是其中之一，作者將打破一般大眾對「選中飆股」、「多研究，常停損停利」才能賺錢的錯誤印象。協助你建立一套長期的資產計劃，讓你離自己的財務目標更進一步。