快訊

血清社區監測出爐「隱藏個案少」 陳時中：社區算安全

本土高雄增6例、桃園9例 「做美甲也確診」列隔日案號

過年伴手禮怎麼選？ 六種組合解決選擇困難

聯合新聞網 / 綜合報導
過年拜訪親朋好友時，選擇何種伴手禮總令人苦惱。情境示意圖。圖／Ingimage
過年拜訪親朋好友時，選擇何種伴手禮總令人苦惱。情境示意圖。圖／Ingimage

過年走春拜訪親朋好友時，總會糾結該攜帶什麼樣的伴手禮，以下便歸納出幾種禮盒類型，可根據收禮人的喜好，挑選適合的產品。

疫情物資

疫情仍在延燒，出入各場所都得戴上口罩，因此口罩、酒精依然是今年實用的伴手禮。而且除了傳統的綠色口罩，商家也開始產製多色、有圖案甚至是聯名系列的口罩，因此依據收禮人的喜好選購口罩，不失為一個好選擇。

強身健體

過年拜訪長輩，攜「顧健康」的伴手禮也是許多人的選擇。像是雞精、滴雞精、人參飲、燕窩都是常見的補品，維他命、益生菌等保健食品也可納入考量。另外，也有人會選擇高級油品禮盒，想購買零嘴類的伴手禮則可挑選較健康的堅果禮盒。

年味十足

如果想滿足饕客味蕾，過年常見的美食像是烏魚子、香腸等，皆有相關的禮盒，而香菇、干貝等乾貨，或是調料、醬油類禮盒，也是大眾推薦的伴手禮。肉製品如肉乾、肉條和肉鬆，亦是常見的選擇。

呷甜甜過好年

除了年味十足的美食，也可選擇大人小孩都愛的零食點心類伴手禮。各大便利商店、超市和量販店都會販售餅乾、糖果禮盒。另外，一些知名品牌的蛋捲和蛋糕禮盒，也是許多人會選購的伴手禮。

保守安全牌

蘋果、櫻桃、草莓等高級水果禮盒，多被視為是不太容易踩雷的伴手禮，也是長輩、小孩會喜歡的食物。但有網友建議，由於水果品質的好壞難以確定，購買時仍有風險，所以若顧慮此狀況，可以改送其他類型的伴手禮。

喝茶、咖啡聊是非

除了飲料零食，有些人聚會聊天時，可能會偏好喝茶，此時，贈送茶葉禮盒就會是個好選擇。但對於外行人來說，挑選茶葉可能令人苦惱，那麼選購喝茶必備良品 —瓜子，或許是個解方，市面上就有調味和無調味的瓜子禮盒可選擇。而若想走西式路線，現在也有各式咖啡豆、即溶咖啡、濾掛咖啡禮盒，除了能造福咖啡愛好者，也能讓眾人在吃糕點時解解膩。

春節 伴手禮

相關新聞

過年大掃除超神奇除汙5法寶 教你輕鬆自製無毒清潔劑擦出亮晶晶

迎接農曆新年，又到了該大掃除的時候，但是各種化學清潔劑不僅對環境有害，也可能讓手部過敏、乾癢、脫皮、龜裂、起疹子，甚至過程中也會不斷刺激眼睛及鼻黏膜，好不容易家裡打掃乾淨了，身體卻掛病號。

過年伴手禮怎麼選？ 六種組合解決選擇困難

過年走春拜訪親朋好友時，總會糾結該攜帶什麼樣的伴手禮，以下便歸納出幾種禮盒類型，可根據收禮人的喜好，挑選適合的產品...

春節年菜大挑戰 2美女議員參選人基隆區漁會廚藝PK

春節連假9天今天開始，今年受到疫情影響，多數家庭選擇回到家中吃除夕團圓飯，但很多媽媽煩惱該準備哪些年菜，為了吸引選民注意...

春節到基隆海派浪漫遊 消費滿500元送城市限定禮

春節9天連假今天開始，基隆市政府為吸引遊客消費，今天起到2月28日止，凡遊客憑今年度於海派浪漫GO SHOPPING合作...

2022開運植物曝光！命理師揭「擺放5大禁忌」：放錯招來壞氣場

農曆新年將至，大家除了開始大掃除外，也會想在家裡添加一些盆栽植物，除了能淨化空氣外，也有美化的效果，就風水來說也有開運化煞的作用...

2022過年紅包怎麼包？行情表一次看！10大禁忌犯了小心觸衰

過年送紅包是歷史悠久的傳統習俗，帶有「喜慶」的意思，每到農曆新年，會將放有金錢的紅包送給爸媽，或是有交情的親戚，長輩在除夕夜也會發紅包給晚輩，稱為壓歲錢，表示把祝福和好運帶給他們，不過紅包要怎麼包、包多少才不會失禮，甚至是觸犯到禁忌呢，聯合新聞網整理詳細的資訊，讓你包紅包也虎虎生風、虎氣沖天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。