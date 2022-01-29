過年伴手禮怎麼選？ 六種組合解決選擇困難

過年走春拜訪親朋好友時，總會糾結該攜帶什麼樣的伴手禮，以下便歸納出幾種禮盒類型，可根據收禮人的喜好，挑選適合的產品。

疫情物資

疫情仍在延燒，出入各場所都得戴上口罩，因此口罩、酒精依然是今年實用的伴手禮。而且除了傳統的綠色口罩，商家也開始產製多色、有圖案甚至是聯名系列的口罩，因此依據收禮人的喜好選購口罩，不失為一個好選擇。

強身健體

過年拜訪長輩，攜「顧健康」的伴手禮也是許多人的選擇。像是雞精、滴雞精、人參飲、燕窩都是常見的補品，維他命、益生菌等保健食品也可納入考量。另外，也有人會選擇高級油品禮盒，想購買零嘴類的伴手禮則可挑選較健康的堅果禮盒。

年味十足

如果想滿足饕客味蕾，過年常見的美食像是烏魚子、香腸等，皆有相關的禮盒，而香菇、干貝等乾貨，或是調料、醬油類禮盒，也是大眾推薦的伴手禮。肉製品如肉乾、肉條和肉鬆，亦是常見的選擇。

呷甜甜過好年

除了年味十足的美食，也可選擇大人小孩都愛的零食點心類伴手禮。各大便利商店、超市和量販店都會販售餅乾、糖果禮盒。另外，一些知名品牌的蛋捲和蛋糕禮盒，也是許多人會選購的伴手禮。

保守安全牌

蘋果、櫻桃、草莓等高級水果禮盒，多被視為是不太容易踩雷的伴手禮，也是長輩、小孩會喜歡的食物。但有網友建議，由於水果品質的好壞難以確定，購買時仍有風險，所以若顧慮此狀況，可以改送其他類型的伴手禮。

喝茶、咖啡聊是非

除了飲料零食，有些人聚會聊天時，可能會偏好喝茶，此時，贈送茶葉禮盒就會是個好選擇。但對於外行人來說，挑選茶葉可能令人苦惱，那麼選購喝茶必備良品 —瓜子，或許是個解方，市面上就有調味和無調味的瓜子禮盒可選擇。而若想走西式路線，現在也有各式咖啡豆、即溶咖啡、濾掛咖啡禮盒，除了能造福咖啡愛好者，也能讓眾人在吃糕點時解解膩。