2022刮刮樂選號秘笈！彩券行老闆親曝：尾數「這碼」最熱門

農曆新年又要到了，每到過年期間，彩券行都會擠滿人潮，其中又有許多民眾會想玩刮刮樂，試試手氣，希望能在春節翻身，替自己加紅包錢。今年的2,000元超級紅包刮刮樂，共有五個頭獎2,000萬元，為史上最多，預估會吸引更多買氣，士林夜市知名飛來發彩券行老闆黃偉祺也曝光了2022熱門的選號秘笈。

黃偉祺接受《聯合新聞網》訪問時表示，今年最熱門的刮刮樂仍然是2000萬超級紅包刮刮樂，很多彩迷會選擇買頭尾數字，也就是第一張的1號或是最後一張18號，如果是比較猶豫不決，有選擇障礙的民眾，多半選擇尾數5-8號，因為數字5的話用英語發音，諧音就是「GIVE ME FIVE」，帶有慶祝的意思；數字6代表「66大順」；7則是「Lucky seven」數字8代表「發」，有發財的感覺。

除了這些號碼之外，大家也會用自己的車牌號碼、老婆和女友的交往或結婚紀念日、生肖的筆畫來選擇刮刮樂的號碼。

每逢過年期間，不管是大樂透加碼，或是刮刮樂，都吸引相當多民眾試手氣。圖為士林夜市知名飛來發彩券行。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

黃偉祺也表示，今年最熱賣的刮刮樂還是由春節期間限定的版本拿下，分別第一名為2,000元超級紅包刮刮樂、第二為1,000元的1,200萬大吉利刮刮樂、第三則為500元中獎率100%的金虎獎。

黃偉祺也說，今年客人特別喜歡關於尾數1的數字，像是01、11都很熱門，可能是跟民國111年有關係，但是如果想要中獎，平常也要多做好事、多幫助需要幫助的人，提升自己的運氣。