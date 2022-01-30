年夜飯少不了這一味…阿嬤秘藏「罐頭料理」成年菜醍醐味

過年準備年菜，對主婦而言是相當頭痛的事，不只備料、烹煮耗時，採買材料與保鮮也是大難題，是以不少家庭會轉向餐廳購買成品菜、或是乾脆全家上館子解決年夜飯。日前有網友分享阿嬤秘藏「罐頭料理」，驚豔眾人，才發現其實不少餐廳大菜都有罐頭在背後助力。

該網友日前在批踢踢發文回憶每年必吃年菜。他提到每逢回阿嬤家過年，桌上總少不了她的拿手好菜，除了白斬雞雞湯外，印象最深的就是一鍋「用電湯鍋煮的螺肉蒜」，他形容味道「有種古老的況味」，非日常可吃到，而使用的「螺肉罐頭」包裝看起來也不太舒服，但又因是「阿嬤的溫柔」無法多問，內心頗為糾結。

網友回憶阿嬤過年必備年菜，總有一道用罐頭煮出來的湯品。 圖／翻攝自ptt

看完他的形容，反應快的網友立刻解答「酒家菜」、「酒家菜，當火鍋好吃」、「以前辦桌這道都跟龍蝦擺一起」、「會煮這道菜的人越來越少了」，更舉出煮螺肉蒜必加配料「要加芋頭熬到整鍋糊掉才是正統古早味」、「再加冬筍跟乾魷魚，煮成魷魚蒜，湯頭美味」。

事實上，台灣不少知名傳統酒家菜，都會加入罐頭料理，這是因台灣早期物資缺乏、罐頭食品盛行，廚師因而使用罐頭入菜。除了前文提到加入螺肉罐頭的「螺肉蒜」之外，還有加入肉醬罐頭的「番茄肉醬排骨湯」、加入花瓜罐頭的「雞仔瓜鍋」等等，都是常見的「罐頭料理」，甚至會指定使用某品牌的罐頭才對味，一旦該牌罐頭缺貨，餐廳為避免味道走鐘，會乾脆更換菜單，不做了。

據擅做酒家菜的總鋪師表示，酒家菜能代表台灣某時期的的味道，使用不同品牌的罐頭或調味料，烹製出的料理味道也大有不同，常利用的罐頭包括洋菇、草菇、金針菇、魚翅、鮑魚、鳳梨、水蜜桃等。對於這類罐頭料理是否美味？有網友不約而同表示，吸引人的「是金屬味沒錯」，更稱「年齡到了就會喜歡」、「喝完酒就會覺得很讚」。

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