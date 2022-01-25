「虎」你新氣象！剩一個月除舊佈新 必做「補破」這件事

再過一個月就是台灣的農曆新年，除了換上喜氣洋洋的新衣服，想要在虎年開運，也不要忘記幫家裡除舊佈新！《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》發現，提到「過年除舊佈新」時，網友熱議關鍵字包含「居家」、「整理」、「環境」、「清潔」、「氣氛」，可見多數人在新年時重視居家環境整潔與氛圍，希望在過年前把一切窮運、晦氣掃出門，改變家中擺設，讓新的一年擁有新氣象！現在就趕快跟這我們的腳步，用以下4種方法幫家裡煥然一新吧！

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

＃修繕損壞家具

過年就是整理家具的好時機！不論是沙發破洞、餐桌缺角還是紗窗破洞，都不能「破破的」過年。除了購置新家具之外，想要物盡其用的也可以自己修補，或者請專家處理。像是信義房屋從2019年開始推出的「信義捕手」服務，以社區為單位，由信義房屋專人服務，讓你不用動手就能換好紗窗，打造全新門面。

image source:信義房屋

＃將家中用不到的物品斷捨離

你也有囤積物品的習慣嗎？不妨從現在開始試著將用不到的東西「斷捨離」吧！「斷捨離」意味著「斷絕不需要的東西，捨去多餘的物品，脫離對東西的執念」，我們可以先把家中的物品收集到同一個地方，依照「常用」、「偶爾使用」、「已經不會使用」的頻率分門別類，如果是「已經不會使用」的東西，就可以根據物品損壞程度，選擇丟棄或是捐贈給有需要的人，還給居家環境一個呼吸的空間。(延伸閱讀："囤物症"必看收納神物)

image source:示意圖／pexels

＃變換居家擺設

想要讓家中擁有新年新氣象，可以嘗試居家「微整形」，變換家中擺設！例如在空蕩蕩的牆面掛上與親友的相片、幾幅畫作，或是擺上多肉盆栽，讓居家環境增添藝術氣息與大自然氛圍。今年信義房屋也舉辦「寫春聯」活動，大人小孩都可以拿起毛筆，寫下2022年的福、春、旺字，不僅增添過年時的樂趣，將春聯貼在家門口也更有溫度！

image source:Facebook／信義房屋 長春龍江店

＃制定未來目標與計畫

迎接2022年，除了檢討過去，也要制定未來1年的目標與計畫！首先可以拿起紙筆，寫下去年曾經做過的事情，反思自己從中獲得的回饋與成就，當你面臨挑戰時，運用哪些方法解決問題，接著就能制訂你今年想要完成的目標！包含以前沒有完成的計畫，甚至是想要督促自己養成的好習慣，最後用一句話定義自己的2022年，在除舊佈新之際，也讓你的身心靈能夠獲得滿滿向前的動力！(延伸閱讀：制定新年新願望，就買一本手帳吧！)

image source:示意圖／pexels

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月10日至2022年01月09日。





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