盤點過年最不想遇上的10大麻煩事 你中了幾項？

辛苦一年趁著過年放長假，總希望可以好好休息一下，但過年要準備的事情很多，例如年前大掃除、搶票返鄉、準備紅包、親戚關懷的問候，每一項都讓人煩惱到不想面對，究竟哪些事情是大家過年最不想遇到的呢？

▌搶票返鄉

為了返鄉過年，搶票大戲年前又再次上演。每次都得熬夜等時間開搶，然後訂票系統一定準時塞車，若不幸訂不到票，還得趕緊想備案，讓人嘆回家好難。

▌年前大掃除

為了迎新除舊，年末大掃除的時刻又到了，如果平日較少整理家務，短時間內要完成大掃除，真的是一項大工程，讓人想到就痛苦、壓力山大。

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▌紅包包多少

薪水不高、年終不多、過年紅包習俗又不可少，給少了怕不體面，包太多又有經濟壓力，真的讓人很苦惱。

▌親戚長輩問題多

返鄉團不免要與親戚見面聚會，就怕被問到在哪上班、薪水年終領多少、有沒有對象、何時要結婚生子，讓人只能在心裡暗罵「到底關你什麼事啊？」

▌早起不能睡懶覺

辛苦一年熬到過年長假，想好好補足一年來欠缺的睡眠，但長輩總說過年要早起、不要賴床，免得影響整年的好運，讓人不禁想問「睡不飽心情不好，運氣會好嗎？」

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▌塞車到處人擠人

想在過年時和家人出外走走，無論是走春拜廟、郊外踏青、逛街購物，熱門景點必定塞車，到處都是人擠人，感受不到悠閒，出遊樂趣大減。

▌年節歌曲洗腦

過年期間，店家不斷地放送《恭喜恭喜》、《財神到》等年節歌曲，一個年假聽下來，聽到耳朵都長繭了。

▌年後胖一圈

過年不免大吃大喝，熱量控制鬆懈，就怕收假前來不及鏟肉，年後可能會被問「過年吃得不錯喔？」，只能回以尷尬又不失禮貌的微笑。

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▌賭博輸錢

過年親友相聚偶爾會來場麻將、玩撲克當娛樂，有人覺得可趁機把紅包錢贏回來，或當成測試新年財氣指標，但若不幸輸錢，肯定心情不好，贏了也可能被拗請客，也許還會倒貼。總之，賭博就是個坑。

▌過年生病

腸胃炎、流感、外傷是常見的「過年病」，國人在過年期間忌諱看病、吃藥，但年節飲食偏高油脂、高熱量，再加聚會熬夜，生活作息大亂，很可能會造成身體不適，再加上過年期間

醫療人力緊縮，要是不小心生病了，年假大概也毀了。