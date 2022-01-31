快傳給婆媽！長年菜、佛跳牆、烏魚子 最討厭的年菜有救了

過年除夕全家人團聚圍爐吃年夜飯是一年當中最重要的一頓晚餐，滿桌的年菜讓一年劃下完美句點，期望新年有好的開始。但其中象徵長命百歲的「長年菜」，卻每年都被點名為最討厭的年菜，連辦桌常見的「佛跳牆」、「烏魚子」也被列入黑名單。

長年菜、佛跳牆、烏魚子都是年夜飯常見的菜色，其中長年菜象徵長命百歲，吃的時候要「一根到尾」不能咬斷，是必備的年菜之一。長年菜就是芥菜，纖維多口感偏苦，年年都被網友票選為最討厭的年菜第一名，評語一面倒「又苦又難吃」、「吃到發瘋」、「死也不會去夾」、「從除夕吃到初四還在…，翻牌都不翻它」，還有人表示，「因為不能咬斷…，差點讓我在過年時順便過世」。

最討厭的年菜除了長年菜外，被點最多還有佛跳牆、烏魚子。佛跳牆又稱「福壽全」，有吉祥如意、福壽雙全的涵義，也是辦桌常見的名菜。為何會被列入年菜黑名單？網友覺得佛跳牆就是「不知所云的大雜燴」，尤其是加了芋頭，「佛跳牆裡有芋頭整鍋都不能吃」、「把好好一個湯品變成噴」、「爛芋頭就是地獄來的食物」。另一項高價的烏魚子，網友覺得「烏魚子腥爆」、「好鹹好膩」、「每吃烏魚子每次吐」。

年菜被嫌難吃，有人認為是處理的方式不正確，達人分享料理經驗，芥菜要去除苦味，在料理前可先汆燙再放入冰水中冰鎮，也可以加入冰糖提味、搭配帶有甜味食材一起料理，或以干貝、蝦仁等海鮮的鮮味來蓋住苦味。佛跳牆避免湯汁黏稠，部分食材可以先炸過減少水分，炸熟一點，久煮會軟綿但較不易爛。烏魚子要去腥味又好吃，可先切薄片抹上白酒或高梁酒後，再烤3-5分鐘，搭配水梨或蘋果切片一起食用，超好吃。