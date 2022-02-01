2022走春新選擇！盤點全台「必看」展覽 大人小孩都喜歡

9天春節假期，已經想好要去哪裡玩了嗎？若平時喜歡靜態活動、不愛人擠人，靜態展覽就會是你很好的選擇！聯合新聞網為您精選了全台從北到南的知名展覽，一起來看看有沒有自己喜歡的展覽吧！

台北展覽

●永恆慕夏-線條的魔術特展

圖／翻攝自瘋藝術：永恆慕夏-線條的魔術特展臉書

「永恆慕夏-線條的魔術」特展，睽違10年再次來台展出，超過200件展品、五大展區，慕夏經典畫作、真跡手稿，以及意想不到各國受慕夏影響的設計作品，一探「慕夏風格」之美與無遠弗屆的影響力。

展覽地點：中正紀念堂 1展廳 展出日期時間：即起至4/5 10:00-18:00 門票：全票 NT$ 350【購票傳送門】

●瘋癲 ‧ 夢境 ‧ 神曲-天才達利展

圖／翻攝自瘋癲 ‧ 夢境 ‧ 神曲-天才達利展臉書

天才達利展場設計融入「踏在夢境中的現實」概念，不同主題展區使用強烈對比色調，在真跡作品光環與環境氛圍加成下，觀眾將擁有精彩的沉浸式的超現實體驗！

●小王子的藝想世界：75周年特展

圖／翻攝自小王子的藝想世界：75周年特展臉書

邀請喜愛小王子的鐵粉以及新朋友們一同家人全新展覽體驗！不再只是「看」展覽，而是跟著小王子穿越75個年頭，回到相遇的原點，請戴上登機手環與準備好一台互動的智慧型手機啟程出發，一起展開星球旅行！

展覽地點：華山1914文創園區 西一西二館 展出日期時間：即起至4/6 門票：全票 NT$ 350；親子票 NT$ 500【購票傳送門】

●黃阿瑪的大冒險-尋找灰胖之旅

圖／翻攝自黃阿瑪的大冒險-尋找灰胖之旅臉書

黃阿瑪的首次大型特展，用奇幻貓視角展開一場尋找灰胖的大冒險！展覽透過新型態的視角轉換手法以及故事情境實體化，轉換成貓視角體驗旅程，從中學習感受不同物種的視界；同時不忘初衷實踐社會責任、寓教於樂，傳達尊重萬物，領養不棄養的理念。

●神偷奶爸大視界特展

圖／神偷奶爸大視界特展臉書

《神偷奶爸》系列動畫的經典片段與回憶，展區打造出8大展區，包含環狀劇院、電影展室空間、實驗室通道、格魯實驗室、壞蛋區、女孩們的房間、小小兵特區與商售區，讓人除了可以藉由展覽進入電影經典場景與角色重逢外，還可以貼身瞭解小小兵的演化史。

●失敗博物館

圖／翻攝自失敗博物館臉書

產品企劃和行銷人絕對不能錯過！囊括史上最完整的科技、食品、交通和醫療發明災難──經典品牌蘋果、可口可樂、福特都曾慘敗。「最幽默的展覽 X 最失敗的創新」今年寒假，一起從失敗中學習！

展覽地點：松山文創園區 四號倉庫 展出日期時間：即起至3/13 10:00-18:00 (除夕休館) 門票：全票 NT$ 300；雙人票 NT$ 520【購票傳送門】

●湯姆貓與傑利鼠來玩吧特展

圖／翻攝自湯姆貓與傑利鼠特展官網

經典卡通雙人組——湯姆貓與傑利鼠，展覽共規劃了五大展區，包含有多個立體裝置、趣味互動設施、遊戲和藝術場景，更匯集了橫跨八十多年的湯姆貓與傑利鼠不同時期的影像作品，既能滿足粉絲拍照遊玩的需求，也規劃了深度逛展的內容。

展覽地點：松山文創園區 五號倉庫 展出日期時間：即起至2/28 10:00-18:00 門票：全票 NT$ 280；雙人票 NT $500【購票傳送門】

●Pingu企鵝家族的誕生：40週年巡迴特展

圖／Pingu企鵝家族的誕生：40週年巡迴特展臉書

瑞士的影像製作人歐特馬・顧特曼（Otmar Gutmann）自1980年製作的原型測試影片逐格動畫「Pingu」，將迎來成立的第40週年。除了展示原作者的相關資料，還有展出約400件當時工作室中所使用的黏土人型實體、分鏡圖、底片等製作「Pingu」的珍貴資料。

展覽地點：臺灣科學教育館 7樓西側特展區 展出日期時間：即起至5/1 9:00-17:00(平日)、18:00(假日) (除夕休館) 門票：預售票 NT$230、全票 NT$350【購票傳送門】

●teamLab Future Park未來遊樂園&與花共生的動物們

圖／翻攝自teamLab未來遊樂園 台北2021臉書

挑高空間打造9大互動藝術作品，透過科技、藝術、光影、互動等元素交織，建構出最夢幻藝想世界。歡迎你一起加入teamLab未來遊樂園的新型態藝術體驗活動，用自己的方式＋天馬行空想像力，在本次展覽中共創無限創造力！

展覽地點：臺灣科學教育館 七樓南側特展區 展出日期時間：即起至2/28 09:00-18:00 (除夕休館) 門票：全票 NT$ 380【購票傳送門】

●台北展演活動：蕩寇誌之終極英雄

圖／翻攝自台北101官網

科文双融與「當代傳奇劇場」攜手合作，將其廣受歡迎的《水滸108》系列三部曲中的《蕩寇誌》，取材自《水滸傳》文本加以改編，轉譯成真人演員與數位影像結合的沉浸體驗展演，演繹出華麗、蒼涼、悲壯的梁山好漢故事。

展覽地點：台北101五樓 AMBI SPACE ONE 展出日期時間：即起至2/6 11:00-17:30 (週二至週五)、13:30-17:30 (週六日) 門票：全票 NT$ 350【購票傳送門】

●印象莫內－光影體驗展

圖／印象莫內－光影體驗展 Monet & Friends Taiwan臉書

被譽為「印象派之父」的莫內，終其一生實踐印象派美學。耗時兩年打造全新沈浸式體驗展，可謂完美以現代科技轉換了印象派對「光」與「色彩」的極致追求，以莫內主軸深入淺出編年解析印象派與當時歐陸社會政治發展的緊密關聯。

展覽地點：新光三越A11 6F LegacyMAX 展出日期時間：即起至4/5 門票：全票 NT$ 360；親子票 NT$ 650【購票傳送門】

●會動的文藝復興

圖／翻攝自翡冷翠文創 會動的文藝復興展臉書

「會動的文藝復興」藝術大展，台灣最大沉浸體驗。穹頂投影＋540°環場投影＋立體環繞音效，百花教堂穹頂濕壁畫首度搬出義大利，全球首站在台灣！

●離線時區 LOG OUT TIME

圖／翻攝自離線時區Log Out Time臉書

LOG OUT TIME 離線時區是一座登陸於鬧市中心的虛擬空間，讓我們中斷繁頊訊息的連結，脫離日常生活的行程，掙出現實世界的束縛，透過和大自然生命循環的同步呼吸，體驗一次完整的審美療程。

展覽地點：微風南山atre 艾妥列 4F 展出日期時間：即起至2/28 11:00-21:00 現場售票：全票 NT$380

圖／翻攝自Gaki Hip臉書

以IG美術館為主靈感的《Gaki Hip》展覽，唸出來還有閩南語的「自己拍」的諧音趣味，試圖表達出「一群對新潮藝術及文化感到飢渴的人們」。透過15個沈浸式互動共樂空間，以迷人繽紛的顏色與裝置藝術，結合臺灣元素的多重感官饗宴，致力為渴望新潮事物的民眾帶來嶄新體驗。

展覽地點：台北市中山區建國北路一段92巷90號 展出日期時間：即起至3/31 11:00-19:00 (週一公休) 門票：一般票 NT$460；VIP票 NT$680【購票傳送門】

台中展覽

●花生漫畫 SNOOPY關愛巡迴展

圖／翻攝自花生漫畫:史努比:Snoopy 關愛巡迴展臉書

PEANUTS Worldwide推出一項全球性計畫：關愛-花生漫畫〈TAKE CARE WITH PEANUTS〉，傳遞著三個重要的理念：1.關愛自己、2.關愛彼此、3.關愛地球，故將展開關愛巡迴展。

展覽地點：新光三越台中中港店10F 展出日期時間：即起至3/8 依照百貨營業時間為主 門票：免費入場

台南展覽

●漫月美行動

2019年，臺南市政府啟動「月之美術館」計畫，將短期節慶活動轉型為具長期發展規劃之綜合型小鎮創生計畫，透過藝文節慶之策劃及博物館場域之保存推廣，打造別具特色的生態博物館。

展覽地點：月之美術館 展出日期時間：即起至2/28 18:00⁣-22:00 門票：免費

●奈良美智台灣特展

圖／翻攝自奈良美智台灣特展臉書

「奈良美智特展」由世界知名藝術家奈良美智親自帶來最新繪畫、逾十件素描新作，以及他創作歷程中最具代表性的繪畫、素描及雕塑作品。臺南作為「奈良美智特展」最終站，將展出大大小小計逾180件作品，是繼台北、高雄三場巡迴當中，作品量最多的一站。

●英國V&A博物館世界巡迴展《蒂姆．沃克：美妙事物》

圖／翻攝自奇美博物館臉書

攝影界翹楚—蒂姆．沃克的職涯最大個展，世界巡迴亞洲第一站就在奇美博物館。此次引進國際頂尖博物館V&A與蒂姆‧沃克合作重量級展覽，展出超過100幅經典作品，以及受V&A藏品啟發10組系列新作，將帶領您進入攝影世界的無限想像。

展覽地點：奇美博物館 1F 特展廳 展出日期時間：即起至5/15 9:30-17:30 (週三、除夕休館) 門票：全票 NT$450；兩人套票 NT$700【購票傳送門】

高雄展覽

●角落小夥伴 歡樂城

圖／翻攝自IG @sumikkogurashi_playcenter

首場角落小夥伴遊戲區攻佔南台灣在聖誕夜暖萌開幕！5大遊戲區、活動限定小禮物、主題限定專屬商品，角落小夥伴將呈現於歡樂城的每個角落，還可兌換「角落小夥伴 歡樂城」限定可愛小禮物一份，在高雄夢時代打造屬於大小朋友的歡樂天地！

展覽地點：高雄夢時代 8樓時代會館 展出日期時間：即起至2/28 11:00-20:00 門票：全票 NT$ 300【購票傳送門】

●山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展

圖／翻攝自山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展臉書

日本微縮「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型神人」鄭鴻展，各自以微縮技法在日常生活中加入想像力，將大家共通的記憶與回憶，濃縮於作品當中，保留永恆感動瞬間，藉以喚醒兒時的回憶、快樂的純真年代。

展覽地點：科學工藝博物館北館B1 第四特展廳 展出日期時間：即起至4/10 9:00-17:00 (除夕休館) 門票：全票 NT$ 350【購票傳送門】

●庫洛魔法特展

圖／翻攝自庫洛魔法特展官網

史上最大規模的《庫洛魔法使特展》將完美呈現 ——作品的世界觀、知世精心縫製的戰鬥服飾、「庫洛牌」、「小櫻牌」、「透明牌」三種型態的卡牌……更多特展驚喜，歡迎親自前來參與這華麗絢爛的視覺饗宴。

展覽地點：新光三越高雄左營店 10樓國際活動展演中心 展出日期時間：即起至2/28 11:00-22:00 門票：全票 NT$ 350【購票傳送門】

●屁屁偵探特展

圖／翻攝自屁屁偵探臉書

展覽完美重現書中經典場景，讓小朋友置身在屁屁偵探的推理世界中，現場透過七個展區，破解隱藏在各個展區角落內的任務，完成十項任務及迷你小遊戲，就可將怪盜U順利逮捕，並把黃金珍珠奶茶成功歸位。

展覽地點：高雄駁二藝術特區 蓬萊B6倉庫 展出日期時間：即起至4/10 10:00-18:00 (除夕休館) 門票：全票 NT$320【購票傳送門】

●聚膠行動#TapeArt 2.0

圖／翻攝自駁二藝術特區臉書

出自德國柏林膠帶藝術界指標團體TAPE THAT的現地創作，與瘋設計再次攜手共同策展，以榮獲2020德國RedDot紅點最佳設計獎認證的膠帶藝術，打造擁有深度層次的扭曲空間、巧思獨具的錯視感知以及夢幻絕美的沈浸世界。

●「預演未來」

圖／翻攝自永添藝術・金馬賓館當代美術館臉書

一場疫情，使得2021年我們口罩不離身，為了突破疫情的桎梏，2022年我們勇敢前進著。⁣⁣藝術家安娜．普瓦茨基（Ana Prvački）致力於進行具有環境意識的藝術實驗，除了科學研究、行為研究，也將情感影響列為其中一項探索標的，進一步為生活提出全新想像。⁣⁣

展覽地點：永添藝術 ‧ 金馬賓館當代美術館 展出日期時間：即起至5/29 10:00-18:00⁣ (除夕休館⁣) 門票：全票 NT$250【購票傳送門】

●希望

圖／翻攝自永添藝術・金馬賓館當代美術館臉書

展覽發想於去年新冠疫情對世界造成劇變之時，悲傷、憤怒、焦躁各種情緒籠罩，也使得步調被迫放緩了速度。藉由引進創作藝術的能量，企盼為陷入黑暗的人們，點燃一絲希望的亮光，透過光與顏色帶給人們的能量意識，進一步觸發人在現實與精神感知之間的悸動。