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辦年貨必看 今年年貨跟著網友這樣買！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
辦年貨必看，今年年貨跟著網友這樣買！ 圖片來源/unsplash
辦年貨必看，今年年貨跟著網友這樣買！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內的「辦年貨」相關話題網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大年貨大街有哪些，以及辦年貨必買的乾貨零食品項。

農曆春節將至，許多民眾也開始準備購置年貨，各地的年貨大街也陸續登場，集結乾貨零嘴、年菜用料、糕點粿類、年節拜拜用品等過年必備商品，方便民眾一次購足。有「春節前哨站」之稱的年貨大街總是充滿過節氣氛而令人期待，你想好要逛哪些年貨大街、購買哪些年貨了嗎？

「北迪化，南中街」雙雙上榜 網推這裡「外省菜天堂」

首先，從網友熱議的年貨大街來看，可發現位於台北的「迪化街」及高雄的「三鳳中街」雙雙入榜前三，正如坊間所謂「北迪化，南中街」，兩者皆是民眾最常討論的年貨大街地點。其中，「迪化街」是許多北部人採買年貨時的必訪之處，不少網友表示「迪化街才是辦年貨最佳選擇！」、「大家過年的時候第一個想到辦年貨的地方，應該就是迪化街了吧？」；而高雄的「三鳳中街」則是有網友大讚「高雄的三鳳中街，滿滿年味」、「三鳳中街年貨豐富，超好逛的」，可見三鳳中街也是辦年貨必去的好地方。

全台八大年貨大街排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
全台八大年貨大街排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，南門中繼市場也不失為北部辦年貨的好選擇之一，有民眾就提到「家人每年都要到南門市場採買年貨」，也表示「（南門中繼市場）逛起來很舒服還有很多年貨呢」，大讚南門市場好逛又好買！此外，有許多「外省菜」選擇也是一大特點，讓網友直呼「南門市場果然是外省菜的天堂」，南門中繼市場以明亮寬敞的環境規劃，及豐富的熟食選擇，而受到民眾的喜愛！

過年年貨怎麼買？ 網推「糖果」絕對必備！

逛年貨大街感受過節氣氛之餘，你準備好年貨的購買清單了嗎？觀察討論，無論是招待客人或是年假追劇都必備的「乾貨零嘴」，是民眾辦年貨時的必買項目，而到底「乾貨零嘴」有哪些熱門選擇呢？

5大辦年貨必買的人氣乾貨零嘴。 Social Lab社群實驗室/製圖
5大辦年貨必買的人氣乾貨零嘴。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友在討論「辦年貨時必購的乾貨零嘴」時，以「糖果類」最常被提及，由於有「吃甜甜過好年」的吉祥意涵，許多民眾在春節時都會擺出「糖果盤」，供客人來時取用，因此受到許多討論。日前也有網友分享「過年家裡一定有！春節年貨大街必買零食！」的貼文，引來網友紛紛留言表示「我覺得三色軟糖好吃，每年過年必吃」、「我媽過年前都會買五六包的龜苓膏軟糖囤在家，親戚來家裡的時候都會分一點給他們吃」等，熱情分享自家每年採買年貨時的必買糖果。

而「堅果類」也備受民眾熱議，許多網友表示自己會在過年時買來狂嗑外，還適合親朋好友到訪時，當作招待一起配茶聊天吃，有民眾就分享「從小到大只要過年，瓜子一定是家裡必備的食物」、「堅果類的食物，真的都是過年必備的零食」等。另外，「肉乾類」則是因涮嘴而成為過年必買年貨，就有網友表示「過年必吃肉乾，配沙發電視」，表示可以買來度過過年娛樂休閒的時間。

農曆新年邁入倒數，不少年貨大街將開跑，若你還沒想好要準備購買什麼年貨，不妨參考上述網友們的意見，趕緊準備起來吧！不過也提醒大家，因近期國內疫情升溫，因此各年貨大街的舉辦將可能有所變動，記得在去之前，先調查好各地的相關防疫措施規範。

觀看原文→https://bit.ly/3Ko9S1U

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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