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春節連假旅遊熱 南投走春建議避開這些路段、時段
春節即將到來，公路總局今天公布南投地區交通疏運計畫，預估2月1日初一到4日初四出遊人潮最高，包括日月潭及信義鄉草坪頭台21線、清境地區的台14甲線及紫南宮及名間鄉親子生態園區的台3線、台3丙線最易壅塞，提醒民眾配合疏導措施或改行替代路線，免得春節出遊卡在車陣中。
公路總局第二區養護工程處副處長傅立祥說，春節連假從1月29日起至2月6日共9天，公路總局自1月28日至2月7日，實施南投春假疏運計畫。
預計1月28日至31日上午出現返鄉車潮，中部國道容易壅塞，台63線及台14線可作為替代道路。南投為觀光大縣，車流量最大時段則在初一到初四這5天，南投知名旅遊景點容易塞車。
依據公路總局歷年交通資料分析，清境農場在2月3日至5日為車多易壅塞時段，民眾如要遊玩，建議在上午9時以前到達，避開旅遊車潮；入住旅宿者，則在下午3時後進入，避開塞車時段。
日月潭則是2月3日至5日每天上午10時至下午4時為易壅塞時段，信義鄉草坪頭正值櫻花季，台21線愛玉橋至草坪頭1月29日2月6日上午10時至下午3時車多壅塞情形，周遭路段進行交通管制。
竹山紫南宮為熱門參拜廟宇，台3線、台3丙線紫南宮路段2月1日至2月5日上午8時至下午6時為車多易壅塞時段。需依替代道路指示標誌，由台3線進入紫南宮停車場。
另外，2月3日至5日每天上午7時至下午7時國道3號名間交流道「雙向入口匝道封閉」，車輛改由竹山交流道或南投交流道匯入國道。
公路總局透過「智慧化省道即時資訊服務網（ https://168.thb.gov.tw/ ）」、「道路沿線設置可變資訊系統」、「幸福公路APP」、「警廣路況廣播」及「通報專線」等，提供即時路況資訊，並因應路況處理，確保疏運安全與順暢。
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