快訊

國道一號彰化南下路段3車追撞 回堵台中9公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

必吃人氣年菜看過來...你最喜歡哪一道？

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為年夜飯示意圖。報系資料照
圖為年夜飯示意圖。報系資料照

快過年了，今年疫情再起，可能有很多人不敢外食，改訂年菜或是自己在家下廚。年菜通常有好寓意、好兆頭，究竟哪些必吃人氣年菜呢？聯合新聞網報你知。

火鍋

「年夜飯」俗稱「圍爐」，而火鍋最有圍爐氣氛，一定要加大量丸子，象徵「圓滿、團圓」，且一鍋隨煮隨吃，就算遊子晚歸，也能吃到熱騰騰的美食，溫暖一家人的心。

圖為沙鍋魚頭火鍋示意圖。記者陳立凱攝影／報系資料照
圖為沙鍋魚頭火鍋示意圖。記者陳立凱攝影／報系資料照

│長年菜

這是網友最討厭的一道菜，「長年菜」，也稱做「闔家團圓菜」、「平安菜」。台灣南北部大不同，北部以芥菜(刈菜)為主，久煮不爛且味道苦澀，南部多為川燙帶根菠菜。長輩還會提醒吃長年菜「要一口吃，不能咬斷，年壽才能長長久久」。

長年菜示意圖。記者徐兆玄攝影／報系資料照
長年菜示意圖。記者徐兆玄攝影／報系資料照

│佛跳牆

據說是清末福州廚師發明的菜，原本菜名叫「福壽全」。有位文人吃過，吟出「罈啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」的詩句，從此「佛跳牆」之名不脛而走。用料豐富，將香菇、魚皮、魷魚、干貝、蹄筋、海參、魚肚、芋頭、炸肉塊或炸排骨酥、栗子、筍片、白菜、鮑魚、竹笙等食材裝在甕中，是各大餐廳、飯店必推年菜。

圖為餐廳佛跳牆示意圖。記者蘇健忠攝影／報系資料照
圖為餐廳佛跳牆示意圖。記者蘇健忠攝影／報系資料照

│年糕

這裡指的是甜口味的傳統中式年糕，老一輩人常說「吃甜甜，過好年」，而「糕」又與「高」諧音，因此年糕又有「步步高升」的意思。

│八寶飯

甜口味八寶飯也是年夜飯常客，將糯米蒸熟，拌以糖、油、桂花、倒入裝有紅棗、薏米、蓮子、桂圓、等果料的器具內，蒸熟後再澆上糖汁。八寶飯造型圓滿，配色鮮豔，宛如「聚寶盆」，且味道香甜，大人小孩都愛，更象徵圓滿。

八寶飯示意圖。記者蘇健忠攝影／報系資料照
八寶飯示意圖。記者蘇健忠攝影／報系資料照

│魚肉

「魚」的諧音為「餘」，過年吃魚象徵「年年有餘」，根據傳統習俗，年夜飯不能把魚吃完，要「餘」一些，象徵「年年有餘」討吉利。

年菜松鼠鱸魚示意圖。報系資料照
年菜松鼠鱸魚示意圖。報系資料照

│雞肉

過年吃雞通常是全雞，「雞」和「吉」諧音，代表「吉祥如意」、「展翅高飛」。雞的台語發音又與「家」同音，「吃雞」意味「起家」，所以過年全雞上桌，象徵「有頭有尾」、全家團圓。

│十香菜

又稱「如意菜」、「什錦菜」，是很費工的年菜，黃豆芽、乾金針、乾香菇、胡蘿蔔、木耳、芹菜、豆乾、豆皮、多樣蔬菜等十種食材個別處理，最後回鍋一起拌炒，吃冷吃熱皆可，是過年大魚大肉之外很好的蔬食選擇。

素年菜「十香菜」，代表一整年的如意和豐盛。報系資料照
素年菜「十香菜」，代表一整年的如意和豐盛。報系資料照

│蘿蔔糕

蘿蔔台語為「菜頭」，有「好彩頭」之意，而「糕」又與「高」諧音，而有「步步高昇」。

│烏魚子

早年烏魚子是珍貴食材，現在成了台灣過年必備的年菜，烏魚子烤起來香氣四溢，且顏色金黃討喜，象徵「子孫滿堂」。

烏魚子不論送禮或自用，都是民眾首選珍貴佳餚。記者魯永明攝影／報系資料照
烏魚子不論送禮或自用，都是民眾首選珍貴佳餚。記者魯永明攝影／報系資料照

│餃子

有些人家年夜飯會吃水餃，因為水餃的外型像「元寶」，有「招財進寶」的寓意，有些人家甚至會將銅板包入水餃，幸運吃到代表來年會發大財。根據習俗，若在子時(也就是除夕夜23:00到年初一凌晨1:00之間)吃餃子，更有「更歲交子」的特殊意義，象徵新年「交上好運」。

│髮菜、竹笙、豆干、豆芽菜、

一些食材取其諧音，髮菜是「發財」，「竹笙」是節節高升、豆干是「當官」，而「豆芽菜」則是取其形似玉如意，象徵「萬事如意」。

春節 年菜 水餃 火鍋

延伸閱讀

婆婆指定媳婦煮12道年菜「不能用買的」 她崩潰：根本吃不完

年菜哪道「先不要」？ 網一致認同：最討厭吃這道

南部辦桌這道菜沒在切的 網友驚呼：真的亂來

醬拌麵、蜜蠟烏魚子… 烏魚子神農獎得主再推新吃法

相關新聞

除夕4星座、4生肖中獎運最高！旺財時間點出爐

新年到來，不少人都喜歡購買樂透試試手氣，除夕威力彩上看6.9億，吸引大批民眾購買。命理師小孟老師指出，共有4星座、4生肖有中獎運，並透露「旺財時間點」。

除夕禁忌多！10大地雷千萬別踩 觸犯恐衰一整年

農曆新年又到來，除夕是每年除舊迎新的重要銜接日子，為求得新的一年好運及財氣，在除夕這天有些習俗上的禁忌及注意事項要遵守。《聯合新聞網》整理除夕夜的10大類禁忌事項，提供讀者參考。

虎年就要招財貓！她抽獎前在牠頭上「繞三圈」竟連中大獎

春節來臨，不少人都會購買刮刮樂等試試手氣，有網友分享「都市傳說是真的」，一直以來沒有偏財運的她，將刮刮樂、手機在家中寵物貓頭上繞三圈，竟分別中了2000元現金及8000蝦幣，讓她直呼「今年果然是貓科年」。

當心春節詐騙！健保署提醒：絕不會電話通知異常

很多人都曾經因為接到電話告知「欠費將被鎖卡、健保卡被盜用、有違規紀錄」而感到驚嚇，進而衝動匯款或提供金融資訊。健保署提醒...

必吃人氣年菜看過來...你最喜歡哪一道？

快過年了，今年疫情再起，可能有很多人不敢外食，改訂年菜或是自己在家下廚。年菜通常有好寓意、好兆頭，究竟哪些過年必吃年菜呢？

太極飯、蔬食佛跳牆 世界宗教博物館線上跨宗教圍爐

明天是除夕，想好做什麼年菜了嗎？響應聯合國每年2月第一個星期的「跨宗教和諧週」，今年適逢農曆春節，世界宗教博物館發展基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。