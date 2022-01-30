必吃人氣年菜看過來...你最喜歡哪一道？

快過年了，今年疫情再起，可能有很多人不敢外食，改訂年菜或是自己在家下廚。年菜通常有好寓意、好兆頭，究竟哪些必吃人氣年菜呢？聯合新聞網報你知。

「年夜飯」俗稱「圍爐」，而火鍋最有圍爐氣氛，一定要加大量丸子，象徵「圓滿、團圓」，且一鍋隨煮隨吃，就算遊子晚歸，也能吃到熱騰騰的美食，溫暖一家人的心。

圖為沙鍋魚頭火鍋示意圖。記者陳立凱攝影／報系資料照

│長年菜

這是網友最討厭的一道菜，「長年菜」，也稱做「闔家團圓菜」、「平安菜」。台灣南北部大不同，北部以芥菜(刈菜)為主，久煮不爛且味道苦澀，南部多為川燙帶根菠菜。長輩還會提醒吃長年菜「要一口吃，不能咬斷，年壽才能長長久久」。

長年菜示意圖。記者徐兆玄攝影／報系資料照

│佛跳牆

據說是清末福州廚師發明的菜，原本菜名叫「福壽全」。有位文人吃過，吟出「罈啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」的詩句，從此「佛跳牆」之名不脛而走。用料豐富，將香菇、魚皮、魷魚、干貝、蹄筋、海參、魚肚、芋頭、炸肉塊或炸排骨酥、栗子、筍片、白菜、鮑魚、竹笙等食材裝在甕中，是各大餐廳、飯店必推年菜。

圖為餐廳佛跳牆示意圖。記者蘇健忠攝影／報系資料照

│年糕

這裡指的是甜口味的傳統中式年糕，老一輩人常說「吃甜甜，過好年」，而「糕」又與「高」諧音，因此年糕又有「步步高升」的意思。

│八寶飯

甜口味八寶飯也是年夜飯常客，將糯米蒸熟，拌以糖、油、桂花、倒入裝有紅棗、薏米、蓮子、桂圓、等果料的器具內，蒸熟後再澆上糖汁。八寶飯造型圓滿，配色鮮豔，宛如「聚寶盆」，且味道香甜，大人小孩都愛，更象徵圓滿。

八寶飯示意圖。記者蘇健忠攝影／報系資料照

│魚肉

「魚」的諧音為「餘」，過年吃魚象徵「年年有餘」，根據傳統習俗，年夜飯不能把魚吃完，要「餘」一些，象徵「年年有餘」討吉利。

年菜松鼠鱸魚示意圖。報系資料照

│雞肉

過年吃雞通常是全雞，「雞」和「吉」諧音，代表「吉祥如意」、「展翅高飛」。雞的台語發音又與「家」同音，「吃雞」意味「起家」，所以過年全雞上桌，象徵「有頭有尾」、全家團圓。

│十香菜

又稱「如意菜」、「什錦菜」，是很費工的年菜，黃豆芽、乾金針、乾香菇、胡蘿蔔、木耳、芹菜、豆乾、豆皮、多樣蔬菜等十種食材個別處理，最後回鍋一起拌炒，吃冷吃熱皆可，是過年大魚大肉之外很好的蔬食選擇。

素年菜「十香菜」，代表一整年的如意和豐盛。報系資料照

│蘿蔔糕

蘿蔔台語為「菜頭」，有「好彩頭」之意，而「糕」又與「高」諧音，而有「步步高昇」。

│烏魚子

早年烏魚子是珍貴食材，現在成了台灣過年必備的年菜，烏魚子烤起來香氣四溢，且顏色金黃討喜，象徵「子孫滿堂」。

烏魚子不論送禮或自用，都是民眾首選珍貴佳餚。記者魯永明攝影／報系資料照

│餃子

有些人家年夜飯會吃水餃，因為水餃的外型像「元寶」，有「招財進寶」的寓意，有些人家甚至會將銅板包入水餃，幸運吃到代表來年會發大財。根據習俗，若在子時(也就是除夕夜23:00到年初一凌晨1:00之間)吃餃子，更有「更歲交子」的特殊意義，象徵新年「交上好運」。

│髮菜、竹笙、豆干、豆芽菜、

一些食材取其諧音，髮菜是「發財」，「竹笙」是節節高升、豆干是「當官」，而「豆芽菜」則是取其形似玉如意，象徵「萬事如意」。