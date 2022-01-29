不想體重直線飆升？跟著這樣吃 讓你放完年假身材不走鐘

農曆春節連假即將來臨，傳統過年期間免不了準備一桌子年菜，加上今年春節假期長達9天，若是天天大魚大肉、零嘴不忌口又缺乏運動，當心熱量爆表讓體重直線飆升。聯合新聞網整理各15道年菜、零嘴的熱量排行，以及過年該如何才能吃得健康，讓你放完年假身材不走樣。

這些傳統好味道 讓你體重回不去

營養師高敏敏曾整理「年夜飯熱量排行榜」、「傳統零食熱量排行榜」，她提到傳統年菜都是用勾芡、油炸、油煎、多醬汁、多糖等重口味方式調理，因此整桌年夜飯總熱量高達23234大卡，其中光是筍絲蹄膀（1500g）就有4103大卡，而許多民眾家中必備的佛跳牆（2480g）也有2532大卡。

營養師高敏敏整理了15項傳統年夜飯熱量排行榜。 圖／擷自 高敏敏臉書

傳統零食部分，第一名的花生糖僅100公克就有562大卡，除了可能一不小心就熱量爆表，也得提防糖分攝取過量。此外，鱈魚絲、 豬肉絲、魷魚絲等每100公克熱量約等於一碗白飯，其最可怕的是鈉含量，因乾貨加工過程會加入大量的糖、鹽、油調味，僅100公克就可能比一天應攝取的鹽分還高，是高血壓的隱形殺手。

營養師高敏敏整理了15項傳統零食熱量排行榜。 圖／擷自 高敏敏臉書

春節如何吃得健康？營養師撇步報你知

不過逢年過節，又是親朋好友難得團聚的日子，總會想吃些美味料理，那麼春節期間該如何吃得健康？聯青診所營養師李珮誼指出，過年圍爐桌上常見料理，如糖醋黃魚、佛跳牆、滷白菜等，為了讓菜品增加黏稠度，大多會使用太白粉、玉米粉等澱粉加水勾芡，熱量地雷就是勾芡水當中的澱粉，李珮誼建議吃的時候可以濾掉多餘湯汁，避免吸收多餘熱量。

若自行烹調需要勾芡的料理，李珮誼表示可以將太白粉改為「洋車前子粉」，它是種殼纖維粉含有膳食纖維，加入料理之中除了可使湯濃稠，喝下肚時不但可減少澱粉攝取，還能增加纖維，避免吸收過多熱量。

此外，謹記「三低一高」飲食原則，也能讓你健康過好年。亞東醫院營養科營養師陳煌其表示，年節飲食與平時健康飲食「三低一高」相同，須注意「低油、低糖、低鹽、高纖」的飲食原則，陳煌其建議，可以將傳統年菜多油炸、多醬汁的烹調方式改為清蒸、烤、煮，可降低攝取的熱量。

過年每道菜多是大魚大肉，陳煌其提到可以在菜餚中增加蔬菜，例如蹄膀料理可加入青江菜或竹筍、佛跳牆添加白木耳增加纖維攝取量、羹湯加入白菜和豆腐等食材；另外，須盡量避免飽和性脂肪含量高的食物，如動物皮、肥肉、豬油等。

至於過年必不可少的零食，陳煌其建議，可以先算好要吃的份量再分裝在容器，將容器裡的食物吃完就好，這樣較容易控制攝取量，以免不小心吃太多。