口袋名單在這！轟動全台新開幕景點 春節旅遊好去處

每個縣市都有可以讓人馬上聯想到的代表性景點，每到國定假日總會吸引大批人潮。不過除了耳熟能詳的觀光地，也有一些新開幕的地方值得收進口袋名單。聯合新聞網整理出全台xx處值得探訪的新興景點，趕快趁春節9天連假去朝聖吧！

台北

經國七海文化園區

「經國七海文化園區」位於基隆河北岸北安路上，歷經7年興建及整備，於今（2022）年1月22日開幕、1月23日正式對外開放參觀。園區內的「七海寓所」是蔣經國先生在台灣居住最久的住所，也是其在台灣唯一保存下來的故居。此外，還設有陳列廳、遊客中心及全台第一座總統園書館，周遭結合劍潭山及七海潭美景，塑造一個融合古蹟、圖書展覽、紀念兼遊憩文化設施的人文新地標。

整座園區佔地規模3.98公頃，空間強調人文與自然環境和諧共處，簡約建築設計與低碳工法，用大面積的植栽綠茵、波光粼粼的親水步道，令人心曠神怡。目前採線上預約制，每日開放400人入場參觀，預計4月23日才可以到現場購票入園。

新生公園兒童遊戲場

去（2021）年12月20日對外開放，是大人放風、遛小孩的好去處。園區以「地球旅行」為主題，分成6大區，加入機場、飛機等元素，設置塔台溜滑梯、攀爬網與沙坑區等富有挑戰性的設施，打造出適合各年齡層小朋友玩耍的遊戲場，大人也可以休閒運動。

台北表演藝術中心

台北表演藝術中心外觀以懸空的巨大圓球造型為特色。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

座落於捷運劍潭站旁，以懸空的巨大圓球造型為特色，球體矗立半空中，給路過民眾帶來「膽顫心驚」的視覺效果。獲選時代雜誌2021年全球最佳百大景點，是台北巿全新的展演空間，1月先試營運，7月正式開幕。

新北

蘆洲鴨母港

過去曾給人髒、亂、臭的印象，後來在新北市府各單位的努力整治下，如今展現煥然一新樣貌。 聯合報系資料照片／記者張睿廷攝影

過去曾給人髒、亂、臭的印象，後來在新北市府各單位的努力整治下，如今展現煥然一新樣貌。鴨母港全長1.3公里，貫穿蘆洲、五股與三重地區。夜晚在水紋燈與染燈的暈染下，宛如傾瀉而下的彩虹瀑布，是一個浪漫的夜景打卡點。除了欣賞五彩繽紛的彩虹瀑布，還可以漫步在日本夜櫻步道林間，不用出國就能體驗日本賞櫻步道氛圍。

淡海輕軌漁人碼頭站彩繪牆

新北捷運公司以藝術策展概念，打造一片夏日海水浴場彩繪牆，讓人彷彿瞬間置身夏日沙灘。 圖／翻攝自「淡海輕軌 x 新北捷運」臉書粉專

新北捷運公司以藝術策展概念，打造一片夏日海水浴場彩繪牆，主題是「漁人潮海車站主題展」，讓人彷彿瞬間置身夏日沙灘。周邊還有販售限量的水果冰棒，乘客到此一遊凡購買1日票即贈限量版超嗨涼扇。

三貂嶺隧道自行車道

三貂嶺隧道自行車道是舊時宜蘭線鐵路隧道，荒廢了30年，在不破壞原始風貌的情況下重新整修並對外開放，是全台第一條「鋼筋自行車道」。 聯合報系資料照片／記者楊迪文攝影

今年初才展開試營運的「三貂嶺隧道、三爪子隧道」，是舊時宜蘭線鐵路隧道，荒廢了30年，在不破壞原始風貌的情況下重新整修並對外開放，是全台第一條「鋼筋自行車道」。起點從雙溪區牡丹車站出發，騎車2公里來到隧道盡頭，會看到充滿驚喜的山城鏡面倒影畫面。還能順帶一遊牡丹老街，到「兔耳絲烘焙」吃麵包，去香港人開設的圖書館「禾炚 WO GWONG」坐在礦工澡堂裡讀一本香港選品書籍，還能參加「2022水上SUP音樂祭」，度過充實的一天。

桃園

大溪木藝生態博物館

大溪木藝生態博物館是台灣首座無圍牆博物館，也是桃園首座市立博物館，共計有11座主要館舍，全部都是免費參觀。 聯合報系資料照片／記者張雅婷攝影

是台灣首座無圍牆博物館，也是桃園首座市立博物館，共計有11座主要館舍，包含壹號館、武德殿、大溪歷史館、藝師館、李騰芳古宅、木家具館、木生活館、六廿四故事館、工藝交流館、工藝基地（含駐村空間）、鳳飛飛故事館（2022年1月開放），全部都是免費參觀。

木博館完成全區開放營運的里程碑後，順勢推出三條漫遊大溪新攻略路線，分別為「崖線上的古蹟郊遊，與時光一起行走」、「走入大溪職人聚落，一天習得一項技藝」和「品嘗大溪夜風味，老屋音樂迷幻夜」，不論是崖線上的博物館群探索，或是各式的職人工藝課程，還是日暮後被點亮的老城，都值得遊客細細體會。

平鎮1895乙未保台紀念公園

1895乙未保台紀念公園。 聯合報系資料照片／記者翁唯真攝影

浪漫台三線小旅行景點再加一！這座國家級絕美清水模公園，最大看點是「乙未之環」的環形跨橋設計，不僅能在86個籃球場大的場地享受片刻寧靜，更能在「半月形」的無邊際水池，捕捉陽光照射下光影交錯的瞬間。超美的圓型視角、清水模建築、水圳步道、大片竹林、中央大草坪、親子共融式遊樂場等，是一個絕佳親子去處。

橫山書法藝術館

「橫山書法藝術館」於2021年10月22日正式開幕。 聯合報系資料照片／記者曾增勳攝影

2017年動工的「橫山書法藝術館」，共斥資2.6億、沿用傳統地名打造，去（2021）年10月22日正式開幕。建築師潘天壹將埤塘作為「墨池」、藝術館作為「硯台」來規劃整個園區，主體建築有如五方篆印，結合水岸景觀，在藍天白雲映襯下更顯特色獨具。開館後吸引來自國內、日本、韓國、德國、芬蘭等國際書法聯展，無論白天或夜晚，都呈現不同風貌的美。

新竹

TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店

有「最美書店」封號的TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店，最新一間宣布落腳新竹大魯閣湳雅廣場。 聯合報系資料照片／記者張裕珍翻攝

有「最美書店」封號的TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店，最新一間宣布落腳新竹大魯閣湳雅廣場，預計3月開幕。整間書店占地450坪，以「大人們也能樂在其中的Family Time」為空間設計主軸，保留獨有的開放式階梯座位、特有的挑空店鋪設計、令人驚豔的大型懸吊式燈座以及環景書牆。

台中

PARK2草悟廣場

PARK2草悟廣場是一座全新升級2.0公園，一樓廣場空間打造出台中首座非典型大人系公園，由塊根植物、仙人掌、觀葉植物、蕨類等植栽、石塊組成，宛如走進城市沙漠綠洲。 圖／翻攝自「PARK2 草悟廣場」臉書粉專

是一座全新升級2.0公園，空間劃分為1F、B1兩層樓，占地2,000坪。一樓廣場空間打造出台中首座非典型大人系公園，由塊根植物、仙人掌、觀葉植物、蕨類等植栽、石塊組成，宛如走進城市沙漠綠洲；B1則引進多個知名餐飲品牌，像是新村站著吃烤肉、Molino手工義大利麵工場、早午餐、咖啡館等名店。去（2021）年12月首先開放B1試營運，一樓在今年1月中正式啟動。來勤美誠品綠園道散步，不妨順便走訪這座特色公園。

南投

瑞龍瀑布觀光園區

南投縣竹山鎮的瑞龍瀑布有「竹山第一美瀑」之稱。 圖／南投縣政府提供

南投縣竹山鎮瑞龍瀑布園區前年11月起休園整建，於1月26日剪綵正式營運。瑞龍瀑布有「竹山第一美瀑」之稱，位居竹山坪頂加走寮溪沿岸，上游是太極峽谷，且距市區僅15公里，交通方便，不用入深山就能近距離欣賞飛瀑。園區每日限制人數上、下午各600人，採線上預約，民眾可至「南投好好玩」網站預約購票。

嘉義

觀音瀑布

嘉義觀音瀑布在921大地震和88風災後園區毀敗，經交通部阿里山國家風景管理處斥資7000餘萬重整後，重新對外開放。 聯合報系資料照片／記者莊祖銘攝影

嘉義觀音瀑布在921大地震前是當地熱門景點，震後因道路出入不便，加上之後莫拉克風災來襲而長年不對外開放。後來經過阿里山國家風景區和嘉義縣政府共同努力下，將橋樑、步道、觀景平台重新整修並委外經營，今（2022）年元旦起再次開放。

台南

隆田chacha文化資產教育園區

圖為隆田chacha文化資產教育園區內部的全國最大「嘉南大圳」沈浸式劇場。 聯合報系資料照片／記者吳淑玲攝影

位在台南市官田區隆田火車站南側，今（2022）年1月15日開幕，鄰近烏山頭水庫，園區最大特色是保存台鐵、鹽鐵、糖鐵、水鐵「四鐵共構」的產業遺跡。此外還設有全台最大的「嘉南大圳」主題式沉浸劇場、互動式裝置及專業的台南考古中心。戶外也打造各式公共藝術空間，像是以烏山頭水庫為發想的鏡面珊瑚潭水景、彈跳小丘等，南北倉臨軌側的牆面也彩繪吉祥物圖案，吸引不少民眾拍照留念。

三井Outlet

占地約17847坪的台南三井Outlet緊鄰高鐵台南站和台鐵沙崙站，周遭還有2019年底啟用的「沙崙智慧綠能科學城」，會是集綠能、科技、文化和商業的一座全新智慧商業城。以「Gateway Park Tainan」為設計靈感，建築外觀有大大的紅磚色木板牆面，襯托出台南古都風情。建築內部使用木紋磚步道凸顯出紅樹林植物向上延伸的綠意生機，宛如「台南第二個綠色隧道」，將在2月25日正式開幕。

基隆

沙灣歷史文化園區

圖為基隆市沙灣歷史文化園區市定古蹟校官眷舍磚束基礎。 聯合報系資料照片／記者邱瑞杰攝影

基隆市大沙灣地區，短短1公里內有「太平輪紀念碑」、「大沙灣石圍遺構」、「清法戰爭紀念園區」、「基隆要塞司令部校官眷舍」和「基隆要塞司令官邸」，市府文化局經過多年整修，將數個具有歷史意義的景點縫合起來，串聯成沙灣歷史文化園區。

基隆是早期北部地區的重要戰場，其中大沙灣過去是一處沙灘，為了防禦所需，在1884年清法戰爭之前建立大沙灣砲台，用來避免潮汐侵蝕和加強防禦。如今整建成文化園區，期望能成為基隆東岸沙灣地區代表性空間，讓歷史文化重回生活。

宜蘭

蘇澳蘇東隧道

圖為民眾到蘇東隧道踩點拍美照。 聯合報系資料照片／記者林佳彣攝影

荒廢多年的「蘇東隧道」，經改頭換面後，搖身一變成以「海底世界」為特色的自行車路線。有別於一般彩繪，經過光影投射，就像騎進夜間海洋世界，十分夢幻。