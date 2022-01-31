除了好山好水還有啥？過年遊花東 別錯過這幾家廟宇周邊美食
還在好山好水好無聊？遊花東除了宜蘭泡溫泉、花蓮與台東賞美麗海岸線，說到過年走春廟宇拜拜，花東也有香火鼎盛不可錯過的廟宇，聯合新聞網為大家整理東部廟宇周邊美食，泡完溫泉、欣賞美景與拜拜祈福後，別忘了填飽自己的肚子。
礁溪協天廟
供奉關聖帝君，由於宜蘭、基隆一帶的漳州人稱關公為「協天大帝」，所以宜蘭的關帝廟大多稱為協天廟。廟方的春祭大典俗稱「龜會」，起因是每逢祭典，礁溪八大村組成的頭家、爐主組織，必斥資製作巨型壽龜。元月十三關聖帝君飛升日到十六的龜會，吸引全台各地香客前來參拜，根據習俗，若在廟裡乞得一壽龜，家人分吃後得保平安，明年必須還給廟方同樣的壽龜。
柯氏蔥油餅
飄香超過50年的蔥油餅，可說是外地人造訪宜蘭必吃的美食之一，不加蛋的蔥油餅一咬下去先嚐到炸得微酥的外皮，接著再吃到鬆軟帶Q的餅，還參著蔥的甜味與香氣；加蛋蔥油餅除了口感更豐富，一口咬下更多了蛋與蔥交雜的香氣，另外店內還提供蒜蓉醬油、招牌甜辣醬與鹹辣椒醬3種醬料供顧客選擇。
礁溪魚丸米粉麻醬麵
招牌魚丸米粉湯，除了粗米粉、魚丸外還有油豆腐，湯頭非常清爽，即使一大早也能下嚥；麻醬麵和其他店家不同，乍看以為麻醬不夠濃，但拌開後不僅麻醬香氣撲鼻且不乾硬，十分容易入口。另外許多人推薦的菜單還有蔥油拌麵，雖然僅有蔥花、豆芽菜當佐料，但拌勻後香氣撲鼻，濃濃古早味令許多饕客大為讚賞。
初firstday food早午餐
三星蔥、鴨賞等宜蘭名產在這間店都能找到創意菜單，除了使用在地食材入菜外，餐點更是份量十足，即使成年男性也不怕挨餓，另外這間店還以飲料的拉花著稱，可愛造型讓人捨不得喝。
花蓮城隍廟
建於1934年，是花蓮市最古老的廟宇。台灣總督府花蓮港廳曾決定拆除城隍廟，所幸當時居民通過將鄭成功（有日本人血統）移祀至廟內才得以保存，實際上城隍爺並未被鄭成功取代，僅是換了一頂鄭成功的帽子，二戰結束後才恢復城隍廟的身分。
廟口紅茶
超過50年歷史，是花蓮市區內的傳統老店，除了最有名的「鋼管」輸送紅茶噱頭外，店內還販售各式鹹、甜食，菜單多樣化，即使當作早、中、晚餐也沒問題。
液香扁食
花蓮扁食可說遠近馳名，其中液香扁食營業已超過70年，可說當地扁食老字號之一。整間店僅單賣一樣扁食，較為厚實的外皮鎖住內餡鮮味，此外內餡肥瘦比例恰當，一咬下口中馬上充滿豬肉鮮甜味，配上用芹菜、油蔥調味的清甜湯頭，口味清淡即使連吃十個負擔也不大。
強蛋餅
東大門夜市內排隊名店之一，用料大方被不少網友列為東大門夜市的口袋清單，其中起司搭配薯泥的罪惡組合更是許多人推薦必點項目，滿滿薯泥包覆在薄薄一層蛋餅皮中，再加上會牽絲的起司，一咬下濃郁的起司、薯泥香氣馬上充滿整個口腔。
台東天后宮
1891年落成，日治時期險遭廢除改為神社，所幸地方仕紳表示為安定民心不宜廢廟得以保存。以元宵遶境的炮炸寒單爺聞名，素有「北天燈、南蜂炮、東寒單」之名，而每12年一次大型祈安清醮，更是台東重要的祭典活動。
榕樹下米苔目
從一間菜市場旁的小吃攤，搖身變為名聞遐邇的台東美食，榕樹下米苔目除了受到觀光客喜愛，對台東人來說也是常需要排隊的在地美食。Q彈滑順的米苔目、濃郁但不死鹹的肉燥，最後再配上提升鮮味的柴魚片，樸實的美味令人忍不住一口接著一口迅速吃完。另外，若是敢吃辣切記別忘了配上店家自製辣椒，香辣夠味之外也讓整碗米苔目口感更豐富。
藍蜻蜓炸雞
台東還沒有肯德基、麥當勞等連鎖速食店之前，藍蜻蜓炸雞可說是在地人對於速食的共同回憶。雞塊是帶骨的小塊炸雞，一咬下嚐得到醃料香氣；炸得金黃的外皮，咬下先聽到外皮酥脆的「喀拉」聲，接著是迷人的香料味與鮮甜溢出的肉汁，炸雞腿可說是這家店的必點菜單。
來點感性滷味
品項豐富，蔬菜、肉、內臟、麵食等都有，許多顧客還表示這間店內用環境十分適合三五好友話家常。另外深夜時台東許多店家可能早已打烊，來點感性滷味卻專做下午和宵夜時段，如果過年期間不想整天待在家中，或者晚上想出門走走散心，和親友到滷味店或許是一項新選擇。
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