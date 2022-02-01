好怕被問到！過年親戚「6大惱人問話」 完美話術教你神回

農曆春節到來，除了和家人團聚外，不少親戚朋友也會來拜年，免不了要面對問不完的問題，這時該怎麼回答才能不失禮儀又避免尷尬呢？《聯合新聞網》整理6大難題，教大家如何優雅地全身而退。

「賺多少錢？年終領多少？」肯定是親戚最關心的問題之一，無非就是想藉此比較薪水高低，順便了解你的生活。建議可以順著對方的話，籠統回答「賺得錢還夠生活啦！」如果親戚堅持追問薪水數字，不妨以「有簽保密協議，不得透露薪資待遇」為由解套。

2.有沒有男朋友／女朋友？

只要單身或未婚，幾乎都會被問到這個問題。若是沒有交往對象，建議可以回答「不急啦！努力拚事業」、「就等你幫我介紹了」；如果有對象，雙方也不排斥公開，就可以大方回覆「下次帶給你們看看」。

這個問題也是不少人心中的大魔王，若有穩定交往的對象，親戚就會問「都幾歲了，怎麼還沒要結婚？」這時除了回答「還早啦！經濟不穩定」外，建議可反問「您當初是幾歲結婚呢？如何維持婚姻？」將話題轉移到對方身上。

「打算什麼時候結婚？」也是過年親戚最關心的問題之一。圖／ingimage

4.什麼時候生小孩？

結婚之後不免俗會被問到「夫妻什麼時候生小孩？」如果不想直接回答，建議可以婉轉詢問對方「養小孩成本有多少？」同時保持好奇的模樣，或是開玩笑表示「努力中，希望可以組個棒球隊」。

5.存款有多少？買房子了嗎？

存款多寡也是非常私密的話題，建議可以含糊回覆「算過得去啦，除了基本的生活開銷外，也存了一點點錢」，或可以反問對方存了多少錢。此外，親戚有時也會好奇「買房了沒？」若你是有房一族，態度一定要謙卑再謙卑；如果還沒買房，可以回答「買房子機緣很重要，慢慢看吧！」

6.最近是不是變胖了？

女生最在意的莫過於被問到身材，如果長輩說你胖了，千萬先別動怒，要以退為進回答「心寬體胖，自然而然就變胖啦！」另外，也可以反誇對方身材，並請教維持好身材的秘訣。