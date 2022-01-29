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過年大掃除超神奇除汙5法寶 教你輕鬆自製無毒清潔劑擦出亮晶晶

聯合新聞網 / 綜合報導
過年大掃除一點都不難，民眾可用簡單的生活材料自己DIY天然無毒的清潔劑。示意圖／ingimage
過年大掃除一點都不難，民眾可用簡單的生活材料自己DIY天然無毒的清潔劑。示意圖／ingimage

迎接農曆新年，又到了該大掃除的時候，但是各種化學清潔劑不僅對環境有害，也可能讓手部過敏、乾癢、脫皮、龜裂、起疹子，甚至過程中也會不斷刺激眼睛及鼻黏膜，好不容易家裡打掃乾淨了，身體卻掛病號。

聯合新聞網整理5種「無毒清潔劑」DIY的秘訣，而且不用花大錢，無論鍋子多油、汙垢多黑，百元左右就能善用天然的清潔劑將家裡打掃得亮晶晶，而且保護自己也保護家人，更能友善環境。

一、果皮酵素清潔劑

吃完水果後的果皮先別急著丟，很多都能變成天然無毒的清潔劑，洗碗、擦拭家中地板等都很ok，使用黑糖可以分解出來的酵素效果比較好（分子比較小，較佳），或細砂糖也可以。

依比例 1：3：10，黑糖：果皮：水（一般冷開水）放入塑膠罐中，靜置1~3.5個月，靜置完成的成品可再加椰子油起泡劑增加泡沫感，起泡劑建議買35%的即可，比較好製作。

水煮法：果皮剝碎後丟入水中煮滾，水線蓋過果皮，大火滾5分鐘、小火滾15分鐘，煮完後倒出來的液體甚至會有果香精油的香味。

另外，還可以加醋，以1：100方式調配，用不完的加入酒精可保存三個月。

小密訣：

果皮可以選擇蘋果、柳丁、檸檬、柚子、鳳梨或柑橘類的都可以。

注意：建議別用玻璃罐，因為發酵後會產生一些氣體，怕玻璃會爆掉。

二、小蘇打粉

用在廚房的話，屬於鹼性的小蘇打比較適合，也可以灑多一點，水龍頭或流理台的的縫隙、凹槽也可多加小蘇打粉，再用牙刷或菜瓜布刷掉汙垢。另外，也可將小蘇打粉倒入水管或馬桶中，再將醋倒入，待15分鐘至30分鐘後，再用熱水倒入水管中就能讓馬桶暢通。

小密訣：

若不是直接灑小蘇打粉擦拭或去除物品表面髒汙，想製作小蘇打粉水調成膏狀使用，建議可以2：1或3：1方式調配，水的比例為一倍。另外，將小蘇打水或小蘇打膏浸溼紙巾，把紙巾貼在油垢上，靜置15分鐘後更能有效擦掉油汙。

注意：小蘇打（含碳酸氫鈉）不可接觸鋁製品，比方鋁鍋、鋁條、鋁框…等物品，可能會因為化學反應而變黑，或觸感不佳。

三、醋

小密訣：

擦玻璃輕鬆三步驟，白醋加水刮一下就ok，建議以二倍的水，混合白醋，1：2的比例調配。酸性的醋比鹼性的小蘇打粉更適合用來清掃廁所的汙垢或馬桶的尿垢。

注意：不要用白醋清潔鐵器，可能會造成生鏽的問題。

四、檸檬酸粉

一般網購或賣場即買得到，把檸檬酸和水以1：15的方式混合，製作成檸檬酸水，噴灑汙垢；或用1：1的方式調成糊狀用來刷掉比較頑強的汙垢。

小密訣：

如果汙垢真的很難清理，建議可用更強效的調配方式，例如檸檬酸與水1：1，或是用玉米粉增加檸檬酸水的濃稠度，放置2小時後再沾水刷洗。

注意：大理石、石灰、陶瓷或混凝土材質的地板牆面或家具，使用檸檬酸清潔會造成受損、變色。

勿用於鋁製品，勿與其他酸性或含氯清潔劑（例如漂白水）共用，否則容易產生氯氣，對寵物及人體健康有害。

五、蛋殼

收集約十數個蛋殼，洗淨後將其放在太陽下曬乾，或放入烤箱低溫烘乾幾分鐘。再用研缽搗磨，或用咖啡研磨機、果汁機打碎成細粉，然後加入3小杯小蘇打混和。

此外，也可將蛋殼放入熱水中約5分鐘，把蛋殼撈掉，剩下的蛋殼水可用來洗衣服會特別乾淨。或是肥皂水中加入碎蛋殼末，可用來清潔保溫杯、花瓶與鍋具等物品。

小密訣：

清潔時，將蛋殼細粉與醋或水拌勻，即可將自製無毒清潔劑用來清潔鍋碗瓢盆，甚至是浴室馬桶的汙垢都很好用。

注意：處理蛋殼時，要留意大量碎片可能容易不小心割傷手，使用時建議戴手套。

以上這些無毒清潔劑的材料都是常見又隨手可得的，成本也不會很貴，更重要的是，它們的除汙力完全不輸一般市面上的化學清潔劑，如果好好善用，就可以讓自己的家過個無毒又乾淨的好年。

春節

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