走春、拜年必戴開運口罩 立體虎好霸氣、好氣色選這款

農曆春節將至，今年過年歡喜迎接9天連假，除了與家人圍爐團聚外，不少人也趁著假期安排走春計畫，然而疫情當前，無論在拜年或出遊時，也要戴好口罩、注意自身防疫。《聯合新聞網》特別為您整理，過年應景福氣口罩，讓您新的一年虎躍新程。

超萌財虎系列

吳藏生醫特別為了虎年推出的新年系列，其中「小虎迎春」系列，上頭印有童趣十足的小虎圖樣，模樣超可愛，戴上它肯定人緣大加分。

無藏生醫的過年系列口罩。圖擷自 無藏生醫官網

另外，同樣也是吳藏生醫的新年系列口罩的「虎哩發大財」，以創意諧音「虎哩」開頭，底色由金黃色與大紅色搭配，加上金元寶、紅包、金幣等小圖案裝飾，新的一年讓您財源滾滾來。

無藏生醫的過年系列口罩。圖擷自 無藏生醫官網

京昀科技推出的兩款虎年口罩分別是「虎虎生風款」、「福虎賀歲款」，採用時下最夯的４Ｄ立體設計，不僅讓呼吸更順暢也超服貼，輕鬆解決側漏問題。

京昀科技也推出兩款虎年口罩分別是「虎虎生風款」、「福虎賀歲款」。圖擷自 京昀科技官網

喜氣大紅色系列

今年美德醫療也推出虎年限定款的應景口罩，款式為時下最夯的4D立體口罩。以開運大紅色為底，點綴年節相關小圖示，顯得貴氣大方，戴上去為你招來滿滿好運。

美德推出的虎年限定款口罩。圖擷自 美德醫療官網

匠心口罩則推出復古系列口罩，其中這款「富貴款」大紅色口罩，搭配復古花紋，襯托出高雅氣質，不管出遊、拜年都能讓你更顯好氣色。

匠心口罩推出的復古系列口罩，其中一款「富貴款」。圖擷自 台灣康匠官網

昌明生技設計的這款口罩，以喜氣洋洋的大紅色為底，加上老虎、燈籠圖案做裝飾，其中最特別的部分，就是上頭這幾句過年祝賀詞，像是金虎迎春、虎年大吉、虎年爆富等，戴上它你就是全場的焦點。

昌明生技設計的超吸睛過年祝賀詞口罩。圖擷自 昌明生技

新春開運組合包

以唯美漸層、文青風格，時尚花卉等設計出名的親親口罩，今年也推出新春開運組合，利用各色花卉圖案作為主題，無論出遊、拜年好運讓你一次擁有。

親親口罩今年推出的新春開運組合。圖擷自 親親口罩官網

喜歡日式風格的你絕對不能錯過這款，幸福物語推出的「日系和風系列」，以河津櫻、菊紋、黃富士山、花田等作為題材，豐富的彩繪設計及素雅的花卉圖騰，一秒營造偽出國感。

幸福物語「日系和風系列」口罩。圖擷自 明基官網

普潔也推出三款拜年必備好運醫用口罩，分別是財神駕到、虎爺吉祥，以及柿柿如意，讓你安心防疫之餘也超有型。