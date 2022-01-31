回南部拜拜去哪兒？賞燈籠海、拜完財神爺 別忘祭五臟廟
過年除了回家團圓吃年夜飯、拿紅包之外，大多數台灣人不會錯過的當屬進廟拜拜，祈求接下來一整年平安順利。不過看完高雄三鳳宮燈籠海、參拜屏東福安宮財神爺後，是否肚子也餓了？聯合新聞網為大家整理南部廟宇的周邊美食，別忘記走廟後也祭拜自己的五臟廟。
新港奉天宮
主神恭奉媽祖，1799年颱風襲台、遭暴漲溪水沖毀，所幸居民將神像文物遷至東邊的肇慶堂土地公廟，新廟於1811年落成，定名「奉天宮」。每年元宵節會舉行「上元出巡十八莊」活動，出巡範圍橫跨嘉義縣新港鄉、溪口鄉、雲林縣元長鄉、北港鎮，是雲嘉地區重要宗教活動之一。
新港生炒鴨肉羹
新港奉天宮周邊美食，最負盛名的當屬香客大樓前的新港生炒鴨肉羹，滿滿一碗都是鴨肉和筍絲，鴨肉切成薄片先下鍋炒鎖住甜味、竹筍也是另外先烹煮鎖住鮮味，之後兩者再混合煮成羹湯，帶點甜味的湯頭配上鴨肉、筍絲拌炒過後的香氣令人欲罷不能。
陳氏姊妹蒸餃
蒸餃皮薄餡多，一咬開滿滿都是豬肉、高麗菜與韭菜，不同於一般餃子內餡，陳氏姊妹的蒸餃瘦肉比例較高，搭配爽脆口感的手工切絲高麗菜，除了能嚐到蔬菜本身的鮮甜，口感更是格外清爽。
大樹腳阿欽伯粉圓
販賣的品項皆以古早味粉圓冰為基底，一碗冰上滿滿都是手工製作的粉圓，還可以依個人喜好搭配花生、芋圓、粉粿等配料，其中最特別的當屬可選擇「粉圓+冰咖啡」，是間營業超過一甲子，在地人和觀光客都知曉的好味道。
臺灣首廟天壇
主祀玉皇上帝的道教廟宇，昔日為府城最高點、簡稱天壇，地方居民俗稱天公廟，每逢農曆正月初九玉皇大帝誕辰，總會湧入大批信眾幫天公祝壽，可謂萬人空巷。
阿霞飯店
李登輝、陳水扁、馬英九等總統都曾光顧，可說是台南經典的台菜餐廳，其中享譽全台的紅蟳米糕，蟹黃飽滿的紅蟳滿覆油飯，一端上桌便讓人食指大動，是阿霞飯店的招牌名菜之一，遊台南不妨抽空體驗道地台菜風味。
再發號肉粽
從1872年營業至今的百年老店，除了肉粽外還有麵、羹、湯及其他小菜，改以醬油代替醬油膏、花生粉當佐料，入口少了一份油膩感、多了股醬油的清香。此外，即使是基本款的肉粽份量亦不少，若還有計畫續攤其他店，建議可以和親朋好友分著吃，以免撐破肚子。
義豐冬瓜茶
只有販賣冬瓜茶的飲料店，但卻有近30種與冬瓜茶搭配的品項，有粉圓、粉條、仙草凍等配料可供選擇，擠完參拜廟宇人潮後來上一杯冬瓜茶可說是撫慰心靈的最佳選擇。
高雄三鳳宮
舊名稱「三鳳亭」，所奉主神為三太子，是全台最大的三太子廟，除了典藏薪傳藝師潘麗水的門神彩繪，每當夜幕低垂，進入前殿五門，抬頭看去只見一片大紅燈籠海，可說是高雄的隱藏版夜景。
七賢鴨肉飯專賣店
鴨肉飯雖然份量不大，但鴨肉不會煮到太老，略帶嚼勁之外還保有嫩度，雖然飯上淋滿鴨油，但配著醃薑片一起入口不但不油膩，「涮嘴」的味道不知不覺間可能會讓人加點好幾碗。
無名麵店
乾麵淋上店家自製豬油、蒜泥、油蔥，再配上些許肉燥、豬肉片與豆芽菜，拌開後先是聞到油蔥和豬油撲鼻而來的香氣，麵條口感保有Q度，調味雖單純但是令人回味無窮的古早味料理。
小賀的店
全部菜單僅有一樣嫩煎雞腿排，用鐵板煎至表皮金黃焦脆，一叉下去能聽到酥脆雞皮裂開的「喀拉」聲，另外因事先醃過，即使外表煎至焦脆肉質仍十分軟嫩，此外餐點份量十足，即使成年男性也能填飽肚子。
車城福安宮
建於1662年，與烘爐地南山福德宮、竹山紫南宮並稱台灣的「三大土地公廟」，其在擴建後更是台灣最大的土地公廟。其最大特色是特殊設計的金爐，只要將金紙放在爐口便會自動飛入爐中，有「神明點鈔機」的別稱。
正黃家綠豆蒜
到訪國境之南屏東，綠豆蒜可說是必吃美食之一，福安宮附近的「正黃家綠豆蒜」則是許多遊客的必訪清單。店內品項可選擇熱、冰2種，綠豆和綠豆蒜不會煮得過於軟爛，簡單配上糖水就是令人回味無窮的甜點。
阿品芋粿
除了招牌芋粿外，店內還有關東煮、滷菜、粥、麵等可供挑選，芋粿上頭撒滿油蔥、蝦米、蒜頭、菜脯等佐料，一口咬下除了能嚐到芋香，鹹香飽滿配料更是讓人一口吃進滿滿的古早味，另外一盤芋粿份量不少，若還打算品嚐其他美食，建議2人點一份即可。
客婆客家菜
老闆娘是客家人，從路邊販賣炒粄條開始營業十多年，主打道地客家美食，招牌菜當屬薑絲大腸、梅干扣肉。
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