回南部拜拜去哪兒？賞燈籠海、拜完財神爺 別忘祭五臟廟

過年除了回家團圓吃年夜飯、拿紅包之外，大多數台灣人不會錯過的當屬進廟拜拜，祈求接下來一整年平安順利。不過看完高雄三鳳宮燈籠海、參拜屏東福安宮財神爺後，是否肚子也餓了？聯合新聞網為大家整理南部廟宇的周邊美食，別忘記走廟後也祭拜自己的五臟廟。

新港奉天宮。圖／奉天宮提供

新港奉天宮

主神恭奉媽祖，1799年颱風襲台、遭暴漲溪水沖毀，所幸居民將神像文物遷至東邊的肇慶堂土地公廟，新廟於1811年落成，定名「奉天宮」。每年元宵節會舉行「上元出巡十八莊」活動，出巡範圍橫跨嘉義縣新港鄉、溪口鄉、雲林縣元長鄉、北港鎮，是雲嘉地區重要宗教活動之一。

新港生炒鴨肉羹

嘉義新港生炒鴨肉羹料多實在，碗內鴨肉、竹筍可見。聯合報系資料照／記者朱惠如攝影

新港奉天宮周邊美食，最負盛名的當屬香客大樓前的新港生炒鴨肉羹，滿滿一碗都是鴨肉和筍絲，鴨肉切成薄片先下鍋炒鎖住甜味、竹筍也是另外先烹煮鎖住鮮味，之後兩者再混合煮成羹湯，帶點甜味的湯頭配上鴨肉、筍絲拌炒過後的香氣令人欲罷不能。

陳氏姊妹蒸餃

蒸餃皮薄餡多，一咬開滿滿都是豬肉、高麗菜與韭菜，不同於一般餃子內餡，陳氏姊妹的蒸餃瘦肉比例較高，搭配爽脆口感的手工切絲高麗菜，除了能嚐到蔬菜本身的鮮甜，口感更是格外清爽。

大樹腳阿欽伯粉圓

嘉義縣新港鄉的大樹腳阿欽伯粉圓，以番薯粉手工製作，粉圓粒粒分明且晶瑩剔透。聯合報系資料照／記者呂慧瑜攝影

販賣的品項皆以古早味粉圓冰為基底，一碗冰上滿滿都是手工製作的粉圓，還可以依個人喜好搭配花生、芋圓、粉粿等配料，其中最特別的當屬可選擇「粉圓+冰咖啡」，是間營業超過一甲子，在地人和觀光客都知曉的好味道。

台灣首廟天壇正殿。聯合報系資料照／記者柯佩君攝影

臺灣首廟天壇

主祀玉皇上帝的道教廟宇，昔日為府城最高點、簡稱天壇，地方居民俗稱天公廟，每逢農曆正月初九玉皇大帝誕辰，總會湧入大批信眾幫天公祝壽，可謂萬人空巷。

阿霞飯店

不少老台南人到阿霞飯店必點「紅蟳米糕」這道菜。圖／觀旅局提供

李登輝、陳水扁、馬英九等總統都曾光顧，可說是台南經典的台菜餐廳，其中享譽全台的紅蟳米糕，蟹黃飽滿的紅蟳滿覆油飯，一端上桌便讓人食指大動，是阿霞飯店的招牌名菜之一，遊台南不妨抽空體驗道地台菜風味。

再發號肉粽

台南市「再發號」肉粽店有名的的「八寶肉粽」。聯合報系資料照／記者蔡宗明攝影

從1872年營業至今的百年老店，除了肉粽外還有麵、羹、湯及其他小菜，改以醬油代替醬油膏、花生粉當佐料，入口少了一份油膩感、多了股醬油的清香。此外，即使是基本款的肉粽份量亦不少，若還有計畫續攤其他店，建議可以和親朋好友分著吃，以免撐破肚子。

義豐冬瓜茶

義豐冬瓜茶店門前經常大排長龍。聯合報系資料照／記者林建農攝影

只有販賣冬瓜茶的飲料店，但卻有近30種與冬瓜茶搭配的品項，有粉圓、粉條、仙草凍等配料可供選擇，擠完參拜廟宇人潮後來上一杯冬瓜茶可說是撫慰心靈的最佳選擇。

高雄三鳳宮。聯合報系資料照／記者林保光攝影

高雄三鳳宮

舊名稱「三鳳亭」，所奉主神為三太子，是全台最大的三太子廟，除了典藏薪傳藝師潘麗水的門神彩繪，每當夜幕低垂，進入前殿五門，抬頭看去只見一片大紅燈籠海，可說是高雄的隱藏版夜景。

七賢鴨肉飯專賣店

七賢鴨肉飯。 圖／擷自 Dcard

鴨肉飯雖然份量不大，但鴨肉不會煮到太老，略帶嚼勁之外還保有嫩度，雖然飯上淋滿鴨油，但配著醃薑片一起入口不但不油膩，「涮嘴」的味道不知不覺間可能會讓人加點好幾碗。

無名麵店

乾麵淋上店家自製豬油、蒜泥、油蔥，再配上些許肉燥、豬肉片與豆芽菜，拌開後先是聞到油蔥和豬油撲鼻而來的香氣，麵條口感保有Q度，調味雖單純但是令人回味無窮的古早味料理。

小賀的店

小賀的店菜單僅有一樣嫩煎腿排，可選擇單點或搭配飯。 圖／擷自 「小賀的店」臉書

全部菜單僅有一樣嫩煎雞腿排，用鐵板煎至表皮金黃焦脆，一叉下去能聽到酥脆雞皮裂開的「喀拉」聲，另外因事先醃過，即使外表煎至焦脆肉質仍十分軟嫩，此外餐點份量十足，即使成年男性也能填飽肚子。

車城福安宮。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影

車城福安宮

建於1662年，與烘爐地南山福德宮、竹山紫南宮並稱台灣的「三大土地公廟」，其在擴建後更是台灣最大的土地公廟。其最大特色是特殊設計的金爐，只要將金紙放在爐口便會自動飛入爐中，有「神明點鈔機」的別稱。

正黃家綠豆蒜

綠豆蒜除了可選擇冰、熱兩種，還能加點粉條等配料。 圖／擷自 「正黃家綠豆糕」臉書

到訪國境之南屏東，綠豆蒜可說是必吃美食之一，福安宮附近的「正黃家綠豆蒜」則是許多遊客的必訪清單。店內品項可選擇熱、冰2種，綠豆和綠豆蒜不會煮得過於軟爛，簡單配上糖水就是令人回味無窮的甜點。

阿品芋粿

撒滿油蔥、蝦米、蒜頭、菜脯等佐料的芋粿。 圖／擷自 「阿品芋粿」臉書

除了招牌芋粿外，店內還有關東煮、滷菜、粥、麵等可供挑選，芋粿上頭撒滿油蔥、蝦米、蒜頭、菜脯等佐料，一口咬下除了能嚐到芋香，鹹香飽滿配料更是讓人一口吃進滿滿的古早味，另外一盤芋粿份量不少，若還打算品嚐其他美食，建議2人點一份即可。

客婆客家菜

老闆娘是客家人，從路邊販賣炒粄條開始營業十多年，主打道地客家美食，招牌菜當屬薑絲大腸、梅干扣肉。