2022過年紅包怎麼包？行情表一次看！10大禁忌犯了小心觸衰

過年送紅包是歷史悠久的傳統習俗，帶有「喜慶」的意思，每到農曆新年，會將放有金錢的紅包送給爸媽，或是有交情的親戚，長輩在除夕夜也會發紅包給晚輩，稱為壓歲錢，表示把祝福和好運帶給他們，不過紅包要怎麼包、包多少才不會失禮，甚至是觸犯到禁忌呢，聯合新聞網整理詳細的資訊，讓你包紅包也虎虎生風、虎氣沖天。

✜紅包行情表整理

2022過年紅包行情表。 圖／聯合新聞網製

【長輩】紅包行情

祖父母、外公外婆：3,600、6,000、6,600以上。

父母、公婆：6,000、6,600、10,000以上。

【自己小孩】紅包行情

國小以下：600、800。

國中高中：1,200、2,600、3,200。

大學以上：3,600、6,600。

【別人小孩】紅包行情

同事親友鄰居：200-1200、或者統一不包。

注意事項： ▸包紅包不用跟別人比較，根據自己狀況量力而為，並非包越多越好。 ▸包給小孩、晚輩金額建議統一，避免小孩之間比較。 ▸除了以上提及對象，可以根據長輩、晚輩來包，行情以200元至1,200元不等。



✜過年紅包10禁忌

1、紅包金額不可以是單數，例如「3、5、7」開頭的數字。

2、紅包金額避開有「4」，因為諧音有「死」的意思，有不吉利的感覺；另外「8」雖然為雙數，但有別離的意義，因此若包給較傳統的對象，也盡量避免。

3、紅包要使用新鈔。

4、不拿過期的紅包袋(上面印有生肖或年度)。

5、切勿在長輩面前拆紅包。

6、不要包得比長輩多。

7、包給父母、長輩紅包金額逐年增加。

8、過年紅包不要封口。

9、給晚輩紅包金額最好相同。

10、有事無法回家要記得補包或改用電子紅包傳心意。

✜什麼時間點給紅包好？

發紅包的最好時機，是從除夕夜到初五。但其實最晚到元宵節(農曆元月十五)為止，都還是屬於過新年期間，這段期間都可包新年紅包唷！

領到壓歲錢後，也別急著花掉，可以先壓在枕頭下15天，等到元宵節後再使用，或是存到銀行戶頭。