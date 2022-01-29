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2022過年紅包怎麼包？行情表一次看！10大禁忌犯了小心觸衰
過年送紅包是歷史悠久的傳統習俗，帶有「喜慶」的意思，每到農曆新年，會將放有金錢的紅包送給爸媽，或是有交情的親戚，長輩在除夕夜也會發紅包給晚輩，稱為壓歲錢，表示把祝福和好運帶給他們，不過紅包要怎麼包、包多少才不會失禮，甚至是觸犯到禁忌呢，聯合新聞網整理詳細的資訊，讓你包紅包也虎虎生風、虎氣沖天。
✜紅包行情表整理
【長輩】紅包行情
祖父母、外公外婆：3,600、6,000、6,600以上。
父母、公婆：6,000、6,600、10,000以上。
【自己小孩】紅包行情
國小以下：600、800。
國中高中：1,200、2,600、3,200。
大學以上：3,600、6,600。
【別人小孩】紅包行情
同事親友鄰居：200-1200、或者統一不包。
注意事項：
▸包紅包不用跟別人比較，根據自己狀況量力而為，並非包越多越好。
▸包給小孩、晚輩金額建議統一，避免小孩之間比較。
▸除了以上提及對象，可以根據長輩、晚輩來包，行情以200元至1,200元不等。
✜過年紅包10禁忌
1、紅包金額不可以是單數，例如「3、5、7」開頭的數字。
2、紅包金額避開有「4」，因為諧音有「死」的意思，有不吉利的感覺；另外「8」雖然為雙數，但有別離的意義，因此若包給較傳統的對象，也盡量避免。
3、紅包要使用新鈔。
4、不拿過期的紅包袋(上面印有生肖或年度)。
5、切勿在長輩面前拆紅包。
6、不要包得比長輩多。
7、包給父母、長輩紅包金額逐年增加。
8、過年紅包不要封口。
9、給晚輩紅包金額最好相同。
10、有事無法回家要記得補包或改用電子紅包傳心意。
✜什麼時間點給紅包好？
發紅包的最好時機，是從除夕夜到初五。但其實最晚到元宵節(農曆元月十五)為止，都還是屬於過新年期間，這段期間都可包新年紅包唷！
領到壓歲錢後，也別急著花掉，可以先壓在枕頭下15天，等到元宵節後再使用，或是存到銀行戶頭。
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