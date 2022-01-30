除了鎮瀾宮搶頭香、紫南宮領錢母 中部走春拜拜美食報你知

由左至右分別為台中大甲一品香水煎包、南投蜂巢窯烤披薩、鹿港王罔麵線糊。圖／取自臉書、聯合報系資料照

每逢除夕，大甲鎮瀾宮的搶頭香總是吸引大批人潮，為的就是衝第一搶到頭香添好運；南投紫南宮排隊人潮也不惶多讓，大批民眾為了錢母和土地公發財金慕名而來。但和人潮推擠完肚子恐怕早已餓扁，聯合新聞網為大家整理中部幾間有名廟宇的周邊美食，拜拜後別忘了犒賞自己的五臟廟。

圖為大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

大甲鎮瀾宮

台灣媽祖信仰的代表廟宇之一，每年舉辦的大甲媽祖遶境除了是宗教盛事，更是我國一項重要的文化資產。此外，農曆春節的「搶頭香」更是除夕重頭戲，每年皆吸引大批信眾，全為拔得頭籌替新的一年添好運。

一品香水煎包

台中大甲一品香水煎包店賣的水煎包，皮薄料多。聯合報系資料照／記者楊昌林攝影

從擀皮、拌餡、包餡，全都是現場手工現做，剛出爐的水煎包外皮薄Q、微帶酥香，配上鮮甜多汁的蔬菜內餡，口感十分豐富。豬肉餡餅雖然份量不多，但每一口都能吃到滿滿的鮮甜肉汁，一不小心就會滴到手上。

王元吉炸粿

雖然沒有招牌、店內也只有簡單的價目表，但每逢假日絡繹不絕的排隊人潮，足以證明是間人氣老店。其中最特別的便是茄子餡肉的炸粿，厚切茄子塞入豬肉餡，裹粉油炸後沒有茄子令人退卻的軟爛口感，反倒是軟嫩的恰到好處，配上炸得酥脆的餅皮與特製醬汁，是許多老饕再訪必點的特殊小吃。

康家阿媽ㄟ粉腸

大甲鎮瀾宮「康家阿媽ㄟ粉腸」。 圖／擷自 「康家阿媽ㄟ粉腸」臉書

營業超過60年的在地老店，將番薯粉、豬肉灌入豬小腸後，再用煎過香腸的油以煎炸的方式烹調，特殊的香氣從遠處就能聞到。經過煎炸，粉腸外皮焦脆、內餡仍保有Q彈口感，再配上辣醬與蒜蓉醬，絕對是重口味食客會喜歡的一道料理。

大年初一春節走春到南投紫南宮排隊領錢母，還可擲筊借發財金。聯合報系資料照／記者黑中亮攝影

南投紫南宮

說到台灣最靈驗的求財廟宇，南投竹山的紫南宮可說獲得許多香客認證的靈廟之一，甚至和中和烘爐地的南山福德宮、屏東車城的福安宮並稱「三大土地公廟」。每年元旦、農曆春節發放的錢母，更是吸引大批信眾排隊領取，全為讓自己在新年能一路發發發。

蜂巢窯烤披薩

南投竹山紫南宮「蜂巢窯烤披薩」。 圖／擷自 「蜂巢窯烤披薩」臉書

披薩除了有鹹甜等各種口味，還可以做成雙拼披薩，帶有Q勁的餅皮配上窯烤後的香氣，令人不知不覺間就會吃光；窯烤雞翅除了醃漬入味，酥香外皮與飽滿肉汁更是令人食指大動。此外餐廳外還有遊樂設施可供孩子放電，不失為一家大小參拜完紫南宮的休憩選擇。

福伯桶仔黃金雞

店內掛著一隻隻外表酥脆金黃的烤雞，一進門就令人口水直流，貼心的店家還把烤雞都切好，不用再費工動手扒來吃，肉質鮮嫩多汁且不油膩，是間連當地人都推薦的餐廳。

久味大姐手工麻糬

南投竹山紫南宮「久味大姐手工麻糬」。 圖／擷自 「久味大姐手工麻糬」臉書

每天現做的麻糬，外表Q彈卻不黏牙，挑選花生口味麻糬還可選花生粉或顆粒花生的內餡，其中顆粒花生內餡一口咬下先吃到Q彈外皮、再嚐到整顆花生，不會過甜的調味配上愈嚼愈迷人的花生香氣，不論當伴手禮或回程路上點心都適宜。

彰化鹿港天后宮。聯合報系資料照／記者林宛諭攝影

建於1591年，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，現被列為國定古蹟。每年春節年味十足，湧入大批信眾拜拜祈福、點燈、走春，預計從農曆除夕夜一路熱鬧到農曆3月媽祖生。

王罔麵線糊

鹿港天后宮「王罔麵線糊」。 圖／擷自 「王罔麵線糊」臉書

說起鹿港具代表性的在地美食非麵線糊莫屬，其中王罔麵線糊可說最廣為人知，偏白色的麵條乍看口味清淡，不過因為蝦米讓整碗麵線香氣撲鼻，淋上烏醋後再配上香菜讓人轉眼間就吃完，是碗讓無數老饕不斷上門的古早味美食。

阿振肉包

阿振肉包。圖／聯合報系資料照

在鹿港經營百年的包子店，招牌肉包外皮Q軟，大口咬下馬上就能嚐到飽滿鮮甜的肉汁。除了肉包，該店的饅頭也深獲當地人喜愛，其中最經典的牛奶饅頭，一口咬下嘴裡瞬間充斥淡淡奶香，外皮鬆綿之餘仍帶有嚼勁，可說最簡單樸實的美味。

素珠芋丸

鹿港天后宮「素珠芋丸」。 圖／擷自 「素珠芋丸」臉書

新鮮芋頭絲包著豬肉餡，壓製成型後直接蒸煮，每咬一口都能嚐到淡淡的芋頭香氣，此外淋上辣醬後又是另一番風味，可說是芋頭控到訪鹿港絕不能錯過的小吃。

圖為北港朝天宮媽祖遶境進香資料照。記者蔡維斌／翻攝

建於1694年，因神蹟靈驗，已成為全國300餘座媽祖廟的總廟，每年最熱鬧的2次遶境分別是元宵節及媽祖誕辰，以媽祖誕辰期間尤為熱鬧，各地信徒及分靈廟宇陸續回北港進香，遶境更是萬人空巷。

阿等土豆油飯

滷肉汁均勻淋在飯上，搭配滷肉一口吃下，嚐起來不乾不黏膩，加上混著花生的香氣，是讓人欲罷不能的傳統好滋味。另外，現場用炭火慢烤的香腸，切成小塊後再配上蒜片，也是老饕到訪必點的料理。

福安鴨肉飯

北港朝天宮「福安鴨肉飯」。 圖／擷自 Dcard

粒粒分明的白飯，配上鴨油與手切的軟嫩鴨肉，享用前拌開淋在上頭的紅蔥頭與醬汁，吃起來油而不膩、鹹香開胃。淋上特製醬料的鴨肉切盤，鴨肉香嫩不乾柴，是一道酷愛重口味的人不能錯過的料理。

北港圓仔湯

北港朝天宮前的北港圓仔湯，也是在地傳承的老味道。聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影

老闆至今仍堅持手工現做現賣，配料有綠豆、紅豆、湯圓、脆圓4種，現煮湯圓一口咬下還能嚐到米香，搭配獨門糖水以及冰、熱2種吃法，是在地人和遊客也難以忘懷的古早味。