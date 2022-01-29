北部走廟去哪兒？參拜完龍山寺、逛過基隆廟口 這些美食別錯過

每逢過年，不可少的就是舉家出門拜拜，不僅去除晦氣，還能順便迎財神，最重要的是能保佑新的一年闔家健康。但參拜過後該上哪用餐？聯合新聞網為大家整理北部廟宇的周邊美食，別忘記填飽家人的五臟廟。

萬華的信仰中心龍山寺。記者黃義書／攝影

台北艋舺龍山寺

艋舺龍山寺已有284年歷史，是台灣的二級古蹟，大殿主祀觀世音菩薩，後殿則供奉媽祖、文昌帝君、水仙尊王等神祇，是台北香火最旺的寺廟之一。此外，龍山寺發展已久，周遭美食可說是多不勝數。

小王煮瓜

小王煮瓜的香菇魯肉飯。記者黃仕揚／攝影

華西街夜市內榮獲米其林必比登推薦的店家，米飯上淋上黑金色的魯肉鹹甜適中，油豆腐則十分軟嫩入味。

艋舺柳州螺螄粉

在當地開業13年，資歷雖然不比旁邊動輒50年的老店，但老闆用心選石螺提煉的湯頭仍能抓住老饕的胃。

昶鴻麵點

華西街夜市內「昶鴻麵點」的菊花肉麵。記者林澔一／攝影

同樣獲得米其林必比登推薦，店內主打菊花肉麵、雞肉麵、豬尾麵，其中菊花肉麵選用豬的嘴邊肉，肉質軟嫩一咬就散。

每逢假日，基隆廟口夜市總是擠滿觀光人潮。記者陳易辰/攝影

基隆奠濟宮

距今147年歷史的奠濟宮，主祀開漳聖王，與基隆城隍廟、慶安宮合稱為「基隆三大廟」。基隆廟口夜市即以奠濟宮得名，以此為中心向周邊發展。

阿華炒麵

基隆夜市著名的阿華炒麵，經常大排長龍。記者吳淑君／攝影

假日、用餐時段常需要排隊的名店，最著名的就是咖哩炒麵，咖哩粉搭配豬肝、蝦子、貢丸、肉片、蛤仔等配料拌炒，滿滿的台式風味對許多在地人是難以取代的家鄉味。

魯肉飯專家

和百年老店「天一香肉焿順」師出同門，店內僅販售魯肉飯、油豆腐、筍絲及肉焿四樣菜，價格經濟實惠，即使全部點滿也不會造成荷包負擔。魯肉飯的豬肉雖然偏肥，但配上較為清淡的滷汁與蘿蔔乾，卻不會令人覺得過於油膩。肉焿雖然裹著一層太白粉，但搭配沒有勾芡的焿湯，口味卻十分清爽。

天盛舖營養三明治

炸得酥黃香脆的麵包，配上小黃瓜、滷蛋、火腿、番茄和美乃滋等佐料，一口咬下內餡和外層酥脆麵包形成多層次口感，是許多遊客造訪基隆夜市必買的口袋清單。

新竹城隍廟。記者張裕珍/攝影

新竹都城隍廟

建立於1748年，城隍廟歷經多次翻修，現今樣貌重修於1924年，懸掛在屋樑的鐵算盤，據說是城隍用來計算人世罪惡，因此兩旁對聯寫著「世事何須多計較，神天自有大乘除」。發展多年，廟埕的市集小吃也成為新竹特色之一。

廟口鴨香飯

新竹城隍廟口鴨香飯。 圖擷自 「廟口鴨香飯」臉書

口感軟嫩的去骨鴨肉片，淋上店家的獨門醬汁再配上油蔥酥，肉還帶著鴨皮，配著飯扒入口中，讓整碗鴨香飯的層次變得更豐富。此外，還能加點荷包蛋，將蛋劃破、讓金黃色蛋汁包裹著飯粒，再次增加鴨香飯的風味。

淵明餅舖

淵明餅舖水蒸蛋糕有紅豆、芋頭與滷肉三種口味，已成新竹市知名的伴手禮。記者黃瑞典／攝影

創立超過60年歷史的老店，據傳當年以雞蛋、糖和麵粉等容易入手的食材，完成水蒸雞蛋糕的雛形，如今有紅豆、芋頭、肉燥等2種口味的水蒸雞蛋糕，口感紮實綿密，此外店內也有竹塹餅等糕點可當作伴手禮。

周家燒麻糬

新竹城隍廟口周家燒麻糬。 圖擷自 「周家燒麻糬」臉書

下午一點開賣後即可見排隊人潮，店內共有原味、花生和芝麻3種麻糬口味，一盒2粒還可以混搭，天冷配上一顆熱騰騰、口感軟Q的燒麻糬，可說再幸福不過。