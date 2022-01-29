過年斷捨離 幾個方法讓舊物再創價值

年前大掃除，總是會發現有很多沒穿的衣服、很久沒翻的書籍，以及很少使用的物品。這時候大眾通常會選擇捐贈給公益團體，或是丟到回收場、舊衣回收箱。但除了免費贈出，一些全新、微瑕疵的物品其實有更好的歸宿，以下整理了拍賣二手物品的管道和訣竅，在斷捨離的同時也能賺點小錢。

掌握這幾點 讓舊物順利賣出

為了增加二手物成功賣出的機率，拍照、上架平台都需要花點小心思。拍照時，盡量背景乾淨、光線明亮，好看的構圖也能增加商品的吸引力。尤其是衣物類，更須避免濾鏡，讓買家清楚知道衣服的顏色；另外，衣服能夠拍出如圖案、材質等細節，以及瑕疵處會較好，有實穿的照片則更佳。

把二手物放上平台時，記得提供詳細的資訊，並誠實告知商品狀況﹔例如化妝品需標註製造、到期日和來源，衣服則須有尺碼表。此外，標明物品是幾成新，也是影響買家購買意願的關鍵。而在描寫二手物品的名稱時，能夠瞄準與該物品相關的關鍵字，也可以增加在平台上被看見的機會。

最後，由於二手物本就較難賣出，因此要避免過於心急，也可以適時選擇調低價格。

萬事皆備只差平台 舊物該往哪裡去？

準備好要拍賣的舊物後，接下來就要挑選適合的拍賣平台，以下整理幾個常見的管道：

臉書(Facebook)

臉書官方有建立名為Marketplace的平台，供賣家上架二手商品。除此之外，臉書也有眾多使用者創立的二手拍賣社團；如果還在學校就讀，許多大學也有相關的社團。

新興買賣平台：蝦皮購物、Carousell旋轉拍賣

蝦皮購物是全新商品、二手物品都會上架的平台，旋轉拍賣則是以二手物買賣著名。兩個平台都會向賣家索取成交手續費，運費不列入手續費計算。旋轉拍賣收取商品售出金額的1％；蝦皮購物則根據不同類別的商品訂定手續費，並且會將販售數量納入計算，像是平板電腦、手機就會收取物品售出金額的4.5％，並乘上數量。至於數位商品、公仔和汽機車相關以外的物品，蝦皮購物會收取物品售出金額的7％，並乘上數量。

老字號買賣平台：Yahoo奇摩拍賣、Pchome個人賣場、露天拍賣

Yahoo奇摩拍賣、Pchome個人賣場、露天拍賣皆屬於成立較早的交易平台。Yahoo奇摩拍賣有交易手續費，為折扣後價格乘以數量，再乘以1.49％。Pchome個人賣場也是物品售價乘以數量，再乘以1.49％。露天拍賣則是跟蝦皮購物相仿，會根據不同類別的物品訂定成交手續費，但除了「不動產、百業、服務」類型的商品費率較高；其餘物品會收取售價的2%，並乘上數量，作為成交手續費，衣服、包包等則更低，費率為1.5％。

另外，如果是二手書籍，可以到實體或網路二手書店賣出。二手衣物也有新興的平台，專門經手衣物買賣。二手的3C產品則可以參考網路上的行情價，選擇透過網路平台賣出，或是直接到通訊行估價並賣出。