快訊

與病毒共存救經濟！ 泰國今起全面開放免隔離觀光

虎哩發大財！新春刮刮樂熱銷11款 這張「有刮必中」紅包靠它了

聯合新聞網 / 綜合報導
台彩董事暨發言人黄志宜（右）與今年春節活動代言人郭書瑤（左）出席記者會，台彩宣布今年「2000萬超级紅包」頭獎、二獎、三獎都史上最多。記者陳正興／攝影
台彩董事暨發言人黄志宜（右）與今年春節活動代言人郭書瑤（左）出席記者會，台彩宣布今年「2000萬超级紅包」頭獎、二獎、三獎都史上最多。記者陳正興／攝影

虎哩發大財！台彩1月4日推出5款刮刮樂新品，包含熱銷款總共11種，最大獎「2000萬超級紅包」的頭獎、二獎及三獎堪稱是史上最多；其中，還有新春限定款中獎率100%的「金虎獎」，你一定要來試試手氣！

虎年刮刮樂光是百萬獎金就有7項，「好運爆棚」每張售價500元，500萬元頭獎共有5個名額；每張售價200元的「虎來旺」不僅應景又可愛，中獎率更高達5成以上，最高獎金10萬元獎項也高達500個，絕對也是必刮之選！


▌2000萬超級紅包

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

中獎率69.33%

彩券特色

5個頭獎2,000萬元

9個200萬元+BMW休旅車

650個100萬元

高達25次中獎機會

獎金結構

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網


▌1,200萬大吉利

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

中獎率70.00%

彩券特色

5個頭獎1,200萬元

150個100萬元

總中獎率70%

獎金結構

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網


▌好運爆棚

中獎率41.00%

彩券特色

頭獎500萬元5個

高達15次中獎機會

獎金結構

▌金虎獎

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

中獎率100.00%

彩券特色

頭獎300萬元12個

100%中獎率

高達14次中獎機會

獎金結構

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網


▌萬事大吉

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

中獎率34.00%

彩券特色

頭獎200萬元6個

超過12萬個1,500元(含)以上獎項

獎金結構

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

▌超級777

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

中獎率30.14%

彩券特色

頭獎200萬元6個

超過23萬個1,000元（含）以上的獎項

獎金結構

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

▌鴻運當頭

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

中獎率35.00%

彩券特色

頭獎200萬元6個

超過23萬個1,000元(含)以上獎項

獎金結構

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

▌虎來旺

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

中獎率50.10%

彩券特色

最高獎金10萬元500個

總中獎率約50%

獎金結構

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網


▌超速777

中獎率28.02%

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

彩券特色

5個頭獎NT$700,000

超過12萬個700元(含)以上的獎項

高達7次中獎機會

獎金結構

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

▌金骰子

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

中獎率34.02%

彩券特色

頭獎50萬元5個

超過18萬個500元(含)以上獎項

5次中獎機會

獎金結構

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

▌金鼓開運

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

中獎率33.14%

彩券特色

頭獎30萬元5個

超過190萬個獎項

獎金結構

圖／擷取自台彩官網
圖／擷取自台彩官網

春節 刮刮樂 台彩 財運

相關新聞

存起來！一圖看懂初一到初五習俗禁忌 誤踩地雷直接窮到年底

農曆正月初一到初五是新年旺財關鍵期，尤其初一是新年頭一天，做任何事都可能影響一整年的運勢，禁忌特別多。《聯合新聞網》為讀者整理初一到初五各種習俗大小禁忌供參考，祝福大家新的一年能夠趨吉避凶、萬事如意。

2022台北走春超精選！不想到熱區人擠人 這10處正好適合你

春節連假就是要走春！在這闔家團圓的日子裡，最適合全家大小一起出遊了，去（2021）年台北市立動物園還一度在過年期間亮起人潮燈號。除了老少咸宜的動物園，以及一些家喻戶曉景點如貓空、陽明山、淡水天元宮外，是否還有其他平常鮮少被提到，卻值得一遊的地方呢？聯合新聞網整理出台北十大室內、戶外好去處，讓您無論晴天或雨天都不怕沒地方去。

口袋名單在這！轟動全台新開幕景點 春節旅遊好去處

每個縣市都有可以讓人馬上聯想到的代表性景點，每到國定假日總會吸引大批人潮。不過除了耳熟能詳的觀光地，也有一些新開幕的地方值得收進口袋名單。聯合新聞網整理出全台17處值得探訪的新興景點，趕快趁春節9天連假去朝聖吧！

新春過年要幹嘛？ 網友力推這六件必做事項

隨著農曆新年越來越近，在這充滿年節氛圍的假期中，總會有些必不可少的事情，而這些新春必做的事情又有哪些？「Social L...

不想過完年緊接著減肥 營養師教你這樣吃

全國疫情肆虐，不少家庭選擇春節期間宅在家，減少外出走春，除夕如何過得有年味又兼顧飲食均衡？台中慈濟護理之家營養師葉凡綾提...

財物放北方、多聽音樂… 2022新春開運風水一次解析

2022新年到來，許多人都希望在這嶄新的一年，能夠碰上更多好運。最近日本媒體「All About」，就以風水，如何在2022年開運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。