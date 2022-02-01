虎哩發大財！新春刮刮樂熱銷11款 這張「有刮必中」紅包靠它了
虎哩發大財！台彩1月4日推出5款刮刮樂新品，包含熱銷款總共11種，最大獎「2000萬超級紅包」的頭獎、二獎及三獎堪稱是史上最多；其中，還有新春限定款中獎率100%的「金虎獎」，你一定要來試試手氣！
虎年刮刮樂光是百萬獎金就有7項，「好運爆棚」每張售價500元，500萬元頭獎共有5個名額；每張售價200元的「虎來旺」不僅應景又可愛，中獎率更高達5成以上，最高獎金10萬元獎項也高達500個，絕對也是必刮之選！
▌2000萬超級紅包
中獎率：69.33%
彩券特色：
5個頭獎2,000萬元
9個200萬元+BMW休旅車
650個100萬元
高達25次中獎機會
獎金結構：
▌1,200萬大吉利
中獎率：70.00%
彩券特色：
5個頭獎1,200萬元
150個100萬元
總中獎率70%
獎金結構：
▌好運爆棚
中獎率：41.00%
彩券特色：
頭獎500萬元5個
高達15次中獎機會
獎金結構：
▌金虎獎
中獎率：100.00%
彩券特色：
頭獎300萬元12個
100%中獎率
高達14次中獎機會
獎金結構：
▌萬事大吉
中獎率：34.00%
彩券特色：
頭獎200萬元6個
超過12萬個1,500元(含)以上獎項
獎金結構：
▌超級777
中獎率：30.14%
彩券特色：
頭獎200萬元6個
超過23萬個1,000元（含）以上的獎項
獎金結構：
▌鴻運當頭
中獎率：35.00%
彩券特色：
頭獎200萬元6個
超過23萬個1,000元(含)以上獎項
獎金結構：
▌虎來旺
中獎率：50.10%
彩券特色：
最高獎金10萬元500個
總中獎率約50%
獎金結構：
▌超速777
中獎率：28.02%
彩券特色：
5個頭獎NT$700,000
超過12萬個700元(含)以上的獎項
高達7次中獎機會
獎金結構：
▌金骰子
中獎率：34.02%
彩券特色：
頭獎50萬元5個
超過18萬個500元(含)以上獎項
5次中獎機會
獎金結構：
▌金鼓開運
中獎率：33.14%
彩券特色：
頭獎30萬元5個
超過190萬個獎項
獎金結構：
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