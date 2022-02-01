虎哩發大財！新春刮刮樂熱銷11款 這張「有刮必中」紅包靠它了

虎哩發大財！台彩1月4日推出5款刮刮樂新品，包含熱銷款總共11種，最大獎「2000萬超級紅包」的頭獎、二獎及三獎堪稱是史上最多；其中，還有新春限定款中獎率100%的「金虎獎」，你一定要來試試手氣！

虎年刮刮樂光是百萬獎金就有7項，「好運爆棚」每張售價500元，500萬元頭獎共有5個名額；每張售價200元的「虎來旺」不僅應景又可愛，中獎率更高達5成以上，最高獎金10萬元獎項也高達500個，絕對也是必刮之選！

▌2000萬超級紅包

圖／擷取自台彩官網

中獎率：69.33%

彩券特色：

5個頭獎2,000萬元

9個200萬元+BMW休旅車

650個100萬元

高達25次中獎機會

獎金結構：

圖／擷取自台彩官網

▌1,200萬大吉利

圖／擷取自台彩官網

中獎率：70.00%

彩券特色：

5個頭獎1,200萬元

150個100萬元

總中獎率70%

獎金結構：

圖／擷取自台彩官網

▌好運爆棚

中獎率：41.00%

彩券特色：

頭獎500萬元5個

高達15次中獎機會

獎金結構：

▌金虎獎

圖／擷取自台彩官網

中獎率：100.00%

彩券特色：

頭獎300萬元12個

100%中獎率

高達14次中獎機會

獎金結構：

圖／擷取自台彩官網

▌萬事大吉

圖／擷取自台彩官網

中獎率：34.00%

彩券特色：

頭獎200萬元6個

超過12萬個1,500元(含)以上獎項

獎金結構：

圖／擷取自台彩官網

▌超級777

圖／擷取自台彩官網

中獎率：30.14%

彩券特色：

頭獎200萬元6個

超過23萬個1,000元（含）以上的獎項

獎金結構：

圖／擷取自台彩官網

▌鴻運當頭

圖／擷取自台彩官網

中獎率：35.00%

彩券特色：

頭獎200萬元6個

超過23萬個1,000元(含)以上獎項

獎金結構：

圖／擷取自台彩官網

▌虎來旺

圖／擷取自台彩官網

中獎率：50.10%

彩券特色：

最高獎金10萬元500個

總中獎率約50%

獎金結構：

圖／擷取自台彩官網

▌超速777

中獎率：28.02%

圖／擷取自台彩官網

彩券特色：

5個頭獎NT$700,000

超過12萬個700元(含)以上的獎項

高達7次中獎機會

獎金結構：

圖／擷取自台彩官網

▌金骰子

圖／擷取自台彩官網

中獎率：34.02%

彩券特色：

頭獎50萬元5個

超過18萬個500元(含)以上獎項

5次中獎機會

獎金結構：

圖／擷取自台彩官網

▌金鼓開運

圖／擷取自台彩官網

中獎率：33.14%

彩券特色：

頭獎30萬元5個

超過190萬個獎項

獎金結構：