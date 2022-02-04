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春節開銷破費傷荷包？想存錢靠這幾招 不再拿了錢就花光

聯合新聞網 / 綜合報導
掌握好儲蓄訣竅，就能有效累積財富。圖片來源／ingimage
掌握好儲蓄訣竅，就能有效累積財富。圖片來源／ingimage

春節到來，在親友相聚，大吃大玩之後，或許曾有過該收收心，好好把錢存下來的想法。然而即使立下存錢目標，最後卻還是常常忍不住花掉，到頭來一毛不剩。最近日本媒體，就分析了有什麼儲蓄的好方法。

根據日本媒體「女性自身」報導，許多因為無法儲蓄而感到困擾的人，雖然知道一些存錢的方法，也對理財有一定研究。但是，問題出在即使瞭解相關的知識，卻無法付諸行動。

例如：有些人會以善於儲蓄的知名人士為目標，希望能夠學習對方的儲蓄習慣。然而每個人的資產不同，生活情況也不一樣。因此，不管是什麼樣的「存錢達人」，作法絕對無法都百分之百套在每個人身上。如果因為失敗而自暴自棄，結果還可能花得更凶，所以在存錢時，首先得衡量自身狀況，調整可行的方式是什麼。

再來，拿了錢就想要花掉，可以說是人類的本能。要防止這種行為一再發生，首先就得避免手上握有太多資金。好比在拿到薪水時，就將其中一部份立刻轉移到其他帳戶中，且強迫自己非必要，否則該帳戶就是儲蓄專用，藉此來控制生活花費。

而一些生活上的小錢，其實都有節省的空間。例如隨手關燈、拔插頭減少電費，外出時如果距離尚可，就用走路代替交通工具，省錢還能順便活動。或者在買東西時，多多打探特價情報，貨比三家找出最划算的商品，長久累積下來，其實都能存下不少。

春節 省錢

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