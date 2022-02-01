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財物放北方、多聽音樂… 2022新春開運風水一次解析

聯合新聞網 / 綜合報導
聽音樂能夠舒緩身心，提升運勢。圖片來源／ingimage
聽音樂能夠舒緩身心，提升運勢。圖片來源／ingimage

2022新年到來，許多人都希望在這嶄新的一年，能夠碰上更多好運。最近日本媒體「All About」，就以風水解析如何在2022年開運

首先，2022的干支為「壬寅」，是財運和健康運非常旺盛的一年，無論是儲蓄還是投資都非常適合。而根據風水推測，北方是對財運有所幫助的方位，因此像是一些存摺、證券或者貴金屬之類的，可以考慮在集中在家裡的北側放置。其他如黑色的鐵、烏龜造型的物品、甲殼或貝殼類等等物件，都能夠提升財運。

另外，風水非常注重整體的環境，想要擁有好運氣，那麼就需要保持空間的整潔與美觀。像是浴室廁所等積水絕對要清除，廚房也必須保持乾淨。如果髒水一直累積，也代表著糟糕的東西，會一直纏在身上無法解除。

最後一個提升運勢的訣竅，就是「聽音樂」。音樂帶有「水」的屬性，除了能帶來好運之外，更有冷靜、沉著的意義。古今中外的大富大貴者，都對音樂有著濃厚的興趣，甚至自己還會有專屬的樂師。藉由著聽音樂舒緩身心，更能夠保持冷靜，對財務進行理智的處理。

春節 財運 運勢 開運

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