數秘術揭開「2022」開運密碼 這幾點家務事不可不慎

聯合新聞網 / 綜合報導
「2022」這個年份的數字，其實就隱藏了運勢的關鍵。圖片來源／ingimage
「2022」這個年份的數字，其實就隱藏了運勢的關鍵。圖片來源／ingimage

2022年春節到來，每個人都希望能夠有著鴻運當頭、財源滾滾的一年。日本網站「All About」最近就以數秘術等角度分析，講解如何在2022年替自己的運勢加分。

首先，「2022」在數秘術裡頭代表「6」的年份，代表色則是藍色與粉紅色。這兩個組合起來，整體反映在家庭、愛情、服務、生育、同情等事物上面。因此在家務事上，最好得遵守與其他成員的約定。在職場方面，則可以適時幫助下屬，就有機會得到回應。

另外，2022這組數字裡頭有三個2，而2有著「幕後英雄」的意涵在。所以在這一年，非常適合投資金融、保險等等可以作為自身後盾的東西。不過並不推薦高風險的投資項目，而可以著眼在家庭、兒童用品一類的企業。

由於2022年需要多加重視家庭與時間，因此在家族旅遊等事情上面，最好多多參照家人們的意見。而儲蓄雖然重要，但碰到家庭事物大可不必吝嗇，以求能和家人們共度美好時光為第一優先。

春節 運勢 開運

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