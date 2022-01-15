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過年圍爐倒數！準備這些人氣年菜超澎湃

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
過年圍爐倒數！準備這些人氣年菜超澎湃。 圖片來源/unsplash
過年圍爐倒數！準備這些人氣年菜超澎湃。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內的「年菜」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大年菜料理網路聲量排行，及五大年菜通路有哪些。

2022農曆春節即將到來，而每逢過年，家家戶戶便會準備年菜來團聚，許多店家及通路商也會推出年菜組合，讓民眾不用在過年時辛苦煮飯，只要加熱就能輕鬆享有一桌好菜，你想好今年年菜要準備什麼了嗎？

年菜上桌！這幾道料理逢年必吃

首先，觀察網友在討論年菜時，發現湯類的「佛跳牆」及「雞湯」備受民眾關注，其中，「佛跳牆」因是年菜必備料理，因此吸引許多網友討論，有不少民眾認為佛跳牆這道料理要看料理的技術，如有網友表示「佛跳牆好吃跟不好吃的落差太大了」、「佛跳牆地雷太多，辦桌版的超好吃，年菜版的大多難吃」；另外，「雞湯」則是可以補身體，又符合大眾的口味，而廣受民眾好評，就有網友表示「過年天氣冷所以想喝烏骨雞湯，這樣才溫暖」、「年菜除了雞湯其他我都覺得不行」，可見雞湯受歡迎的程度。

網友熱議十大年菜料理網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議十大年菜料理網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而評價兩極的「烏魚子」及「長年菜」也備受民眾討論，日前一篇「最討厭哪道年菜？」的貼文，引來許多網友紛紛直呼「最討厭烏魚子，難吃又鹹又貴」、「最討厭的是苦苦的長年菜」等，但另一派網友則認為「烏魚子很好吃，然後搭配蘋果更是一絕」、「長年菜要燙過再用雞骨慢慢熬，會蓋掉苦味超好吃」，可見青菜蘿蔔各有所好。

過年不想下廚？網推這通路年菜CP高

接著，觀察網友熱議的年菜通路，可發現「網路購物」成為民眾最常討論的通路之一，除了因疫情關係，讓許多網友不想到公共場所購物外，也因網路上的選擇較多，而成為不少民眾的購買管道，不過因網路上年菜產品琳瑯滿目，因此就常有網友提問「請推薦網購年菜」、「年菜網購買什麼」等問題。

網友熱議五大年菜通路網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議五大年菜通路網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外，「量販店」也是民眾購買年菜的通路之一，許多網友表示喜歡看著量販賣場DM，邊研究邊挑選自己喜歡的年菜，加上不少人也認為量販店的年菜價格優惠，如有網友表示「（量販店）平均一個人五百不到，比訂餐廳便宜」、「連兩年都訂大潤發的，今年可以『連三拉三』」等，甚至有網友表示自己每每過年前必逛大賣場搶優惠。

快要過年了，一桌除夕圍爐的豐富年菜必不可少，若你還在為該準備什麼年菜而煩惱，不妨參考網友的熱議推薦，不管是要自己煮，還是利用各大通路訂購年菜，趕緊準備起來吧！

觀看原文→https://bit.ly/3Ft0Z3F

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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