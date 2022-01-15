新年試手氣 網友熱議人氣福袋就是它！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「福袋」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的前五大福袋購買通路與四大內容物討論聲量。

農曆新年將近，想要在新年試試手氣，除了買彩券、刮刮樂外，購買福袋也是許多人的選擇之一，也因此許多商家紛紛推出專屬福袋，讓民眾有機會能抽中大獎，歡喜迎新年！

超商福袋「實用性」成關注焦點 福袋內附「口罩」防疫大加分

TOP 5福袋購買通路網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友選購福袋時的通路，發現「便利商店」佔據聲量第一名，從討論可以發現，許多人喜歡選購便利商店的福袋，不僅是因為價格實惠，內容物的實用性也是一大重點，如「零食種類很多，過年嘴饞剛剛好」、「抽到阿華田，最近天冷就泡來喝」等等，另外還有人分享「我朋友抽到保溫杯欸，直接回本了」，令其他網友紛紛表示羨慕。

「超市」所推出的福袋也同樣引起討論，其中像是米、泡麵等食物類，便獲得網友的喜愛，另外像是美廉社也有與酒商合作推出酒類福袋，雖然單價相對較高，但每個福袋都內附兩支酒的組合，仍被愛酒人士們大力推崇，直呼好划算。而近一兩年，因為疫情影響，口罩已經成為生活必需品，因此許多「藥妝店」的福袋中就附有隨機顏色的口罩，兼顧驚喜與實用需求，獲得不少人的好感。

「百貨公司」、「生活百貨」的福袋則多是利用抽獎券來吸引顧客，最大獎有機會抽中按摩椅、機車與汽車，讓許多網友大呼「要趕快去搶購」、「抽汽車當然要去排啊」、「說不定過年就換新車了」等等。

網推「美妝福袋」最划算 「零食福袋」一起吃好熱鬧

網友熱議TOP 4福袋內容物網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而對於有特定需求、喜好的民眾來說，直接購買內容物明確的福袋也是一項不錯的選擇，其中，「美妝」福袋便獲得討論聲量第一，就有網友表示寶雅所推出的十分划算，「眼影、眉筆、化妝棉加一加都超過福袋價錢了，還有折價券」、「面膜、痘痘貼很實用欸」，讓網友驚呼「也太佛了吧！」。

「服飾」類福袋也有著許多討論，就有人表示「3M發熱衣買福袋超讚」、「有些衣服是福袋限定款，蠻不錯的」，不過也有部分網友擔心無法試穿的問題，表示還是要實際試過才比較安心。另外有家長提到像是「玩具」類型的福袋的玩具種類眾多，適合各年齡層的小孩，整體十分滿意；而最為常見的「食物」類福袋，內容物多為保存期限較長的餅乾、飲料等，被網友戲稱為「救難包」、「緊急糧食」等，不過也有人認為零食挺不錯的，過年時還能與大家一起分享，享受熱鬧氣氛。

看完了網友的討論與分享後，你是否也躍躍欲試、想抽個福袋了呢？那就趕緊參考這次的主題，選擇你心儀的福袋，試試手氣吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》