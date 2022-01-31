2022台北走春超精選！不想到熱區人擠人 這10處正好適合你

春節連假就是要走春！在這闔家團圓的日子裡，最適合全家大小一起出遊了，去（2021）年台北市立動物園還一度在過年期間亮起人潮燈號。除了老少咸宜的動物園，以及一些家喻戶曉景點如貓空、陽明山、淡水天元宮外，是否還有其他平常鮮少被提到，卻值得一遊的地方呢？聯合新聞網整理出台北十大室內、戶外好去處，讓您無論晴天或雨天都不怕沒地方去。

一、汐止康誥坑溪

新北市汐止區康誥坑溪兩岸櫻花盛開，吸引許多遊客專程前往賞櫻、拍照和打卡。 聯合報系資料照片／記者邱瑞杰攝影

新北市汐止區康誥坑溪屬於基隆河的支流，在河川整治之後，每年春天河岸邊總會盛開一整排櫻花樹，從新台五路延伸到水源路一、二段都能見到，大約從6、7年前開始「成名」，被列為「北部十大賞櫻仙境」。除了白天造訪，夜間在燈光襯托下，也能感受櫻花的另類魅力。

二、內湖碧山巖櫻花隧道

每年2月，內湖碧山巖圓覺寺旁的粉色椿寒櫻櫻花隧道正值花期盛開，可以安排碧山巖走春參拜、賞花，再順遊白石湖吊橋，來個採草莓一日遊。富有自然生態意義又相當親民的步道，非常適合全家大小出遊。

三、法鼓山農禪寺

北市北投區法鼓山農禪寺位於喧囂的大馬路旁，走進園區屏除紛擾，只得到內心平靜。 聯合報系資料照片／記者邱奕寧攝影

曾被票選為台灣10大網美IG打卡必拍景點，法鼓山農禪寺水月道場是一處安頓身心的道場，道場前方有一片與地面平行的水池，反射效果會隨著一天早中晚天色的變化而改變。當年姚仁喜建築師曾向聖嚴法師請教農禪寺改建想法，聖嚴法師只給了「空中花，水中月」六個字，成為「水月道場」命名由來。

因應虎年推出「福虎生風」主題活動，從大年初一持續到大年初三，歡迎民眾前來這個台北小秘境感受寧靜氛圍。

四、臺灣戲曲中心

臺灣戲曲中心以京劇裡的「一桌二椅」作為整體發想，將戲曲藝術的寫意表演手法巧妙融入建築設計。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

鄰近捷運芝山站，一樣由台灣知名建築師姚仁喜設計，以京劇裡的「一桌二椅」作為整體發想，將戲曲藝術的寫意表演手法巧妙融入建築設計。除了不定期推出多檔戲劇節目，分為北棟、南棟和前棟的三棟建築造型各異且外觀充滿趣味，成為新一帶IG打卡景點。

五、剝皮寮歷史街區

剝皮寮歷史街區是一條足以代表艋舺特色的市街。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

剝皮寮聚落成形於清代早期，橫跨清代、日治、民國三個時代，混合了不同時期的建築風格與人文風貌，成為一條足以代表艋舺特色的市街。

街區各空間策劃藝文特展、電影推廣及文化歷史的宣導教育，打造舊味新潮相互交織揉合的場域。民眾來這裡不僅可以感受古色古香氛圍，且不必人擠人，逛完後順道前往附近的艋舺老街享用美食，再到龍山寺拜拜，度過充實又有趣的一天。

六、新富町文化市場

圖為新富町文化市場原本用作通風採光的中庭，呈現馬蹄形通道。 聯合報系資料照片／記者魏莨伊攝影

同樣位於萬華區的景點，落成於1935年，屬於日治時期較後期完成的公有市場。2006年正式被指定為市定古蹟，並於2013年由台北市市場處完成空間修復，2017年3月正式開幕。重整後的馬蹄形建築擁有簡約質樸的風貌，正中央的馬蹄型天井，兼具採光與通風的雙重思慮，是一個不可錯過的網紅打卡景點。

七、齊東街日式宿舍

台北市齊東街日式宿舍是全台北歷史建築保存最完整之街區。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

目前約保留10幾棟左右的日式房舍，多為單棟形式，可參觀的地方包含台北琴道館、臺灣文學基地（原齊東詩舍）等機構，是全台北歷史建築保存最完整之街區。建議安排半天的時間前來走讀，若覺得不過癮，還可參觀附近的李國鼎故居，甚至走遠一點到華山1914文化創意產業園區放風、看展覽，充分感受歷史和文化藝術的滋養。

八、瓶蓋工廠台北製造所

南港瓶蓋工廠部分建築天花板，留有日據時期的木頭構造。 聯合報系資料照片／記者廖珮妤攝影

南港瓶蓋工廠經過整修後，變成一個開放的學習場域，是以自造精神為導向的新創工作者聚集場所，結合職人、新創、會展三大主軸，為新創團隊提供共創平台。園區分成職人手創空間、數位製造區、共享辦公室、多功能展演空間等，為南港區最新的休憩空間。

九、空軍三重一村

空軍三重一村為北部地區僅存之防砲眷村，也是全台第一座「全村完整保存」的眷村聚落。 聯合報系資料照片／記者魏翊庭攝影

空軍三重一村為北部地區僅存之防砲眷村，也是全台第一座「全村完整保存」的眷村聚落，基地保存有日治時期構築的防砲陣地及地下甬道遺跡，修復後成為眷村文化保存與再生產及地方文化休閒場域。全村分成七大主題區，砲陣地遺跡、甬道、自治會等，別具特色值得一訪。

十、寶藏巖國際藝術村

圖為隱身公館鬧區的寶藏巖國際藝術村外觀。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

分成「台北國際藝術村-寶藏巖」、「閣樓寶藏巖青年會所」、「台北國際藝術村」三處，前兩處隱身公館鬧區附近，是台北必訪秘境景點之一；還有一處位於捷運善導寺站一號出口的警政署後方。寶藏巖歷史源於違建，後來轉型成藝文展演聚落，成為許多年輕人發展文創產業的舞台之一。