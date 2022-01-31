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紅包也可以招財？放家中這處最有感 用過的袋子還能添好運

聯合新聞網 / 綜合報導
收到的紅包你會放哪裡？民俗專家建議大家放在家中「這幾處」，可幫助財運亨通。記者陳正興／攝影
收到的紅包你會放哪裡？民俗專家建議大家放在家中「這幾處」，可幫助財運亨通。記者陳正興／攝影

歡喜迎農曆春節，大朋友小朋友最期待的就是領紅包的時刻，但收到的紅包你會放在哪裡呢？紅包妙用多，千萬不要隨便亂放，民俗專家建議大家，過年收到紅包後千萬別直接花掉，放在「這些地方」都能夠招財、添好運。

紅包切勿直接花光，放到元宵累福氣

新年期間收到紅包眉開眼笑，可別因為太過開心，一下就把紅包錢都花光了！民俗專家建議，過年收到的紅包至少要放到元宵後再使用，若時間再拉長一點，則可等農曆1月過後再拿出來使用。

專家表示，元宵節後可整理紅包錢，將其當作「錢母」，無論存入銀行或是放進錢包，都可為自己招來財運，也有「延續鴻運」的意義。

過年「壓歲」靠紅包

紅包又稱為「壓歲錢」，顧名思義就是要「壓著睡」，將紅包壓在枕頭下，且至少要放到新年初五，能為自身帶來財運及好兆頭。

自備紅包放「這處」招財氣

紅包除了放在枕頭下，還有其他地方也能擺！民俗專家建議，過年期間可在家中財位之處放個紅包招財。另外，女性的梳妝台或是床頭櫃…等都是不錯的選擇，放個紅包在此處，都對生財有所幫助。

這樣會漏財！紅包千萬不能這樣放

紅包也被視為新春的喜氣象徵，收到紅包後千萬不能亂丟亂擺，最要不得的就是把紅包放在地上。傳統信仰認為，紅包掉地上有「漏財」的意思，可別因一時輕忽，壞了自己的好心情，甚至影響個人運勢

用過的紅包袋怎麼處理？

新年過後總會累積一堆用過的紅包袋，一家子份的加起來，數量更是驚人。部分民眾不敢隨意處理用過的紅包袋，擔心亂丟恐會壞了運氣，究竟該怎麼做呢？

其實，紅包袋的處理方式沒有一定的習俗規定或禁忌，民眾可放寬心，依循自己可接受的方式或習慣處理就可以了。專家也建議，用過的空紅包袋可放在錢包裡招財，也可以放些零錢，以「錢母生小錢」的方式，為自己帶財。

切忌一點，可別為了方便將用過的紅包袋留到明年再使用，習俗認為「紅包袋一定要是新的」才能為對方帶來喜氣，使用過的紅包萬萬不可「再利用」，尤其是袋子上有圖案或文字的更是不可。

新年收紅包傳遞福氣、好兆頭，以上方法供讀者參考，也勿過分迷信，秉持著虔誠的心，未來的一年必定會好運連連。

紅包是喜氣象徵，千萬別把紅包放在地上，恐有「漏財」的意思。示意圖／Ingimage
紅包是喜氣象徵，千萬別把紅包放在地上，恐有「漏財」的意思。示意圖／Ingimage

春節 紅包 財運 運勢

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