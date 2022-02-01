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不當喜事邊緣人！屬虎禁忌、解方一次看 虎虎生風要這樣做

聯合新聞網 / 綜合報導
民俗中對於生肖屬虎者有諸多禁忌，傳統習俗認為虎年出生的人命硬且生性兇狠，有如猛獸般會傷害到新人，因此習俗自然而然演變成屬虎的人必須迴避參加喜事。情境示意圖。圖／Ingimage
民俗中對於生肖屬虎者有諸多禁忌，傳統習俗認為虎年出生的人命硬且生性兇狠，有如猛獸般會傷害到新人，因此習俗自然而然演變成屬虎的人必須迴避參加喜事。情境示意圖。圖／Ingimage

農曆春節到來，今年適逢虎年，台灣民俗對屬虎者有很多禁忌，例如不宜當花童、不可進新娘房等，面對各種喜事都要迴避，堪稱「婚禮邊緣人」，究竟今年屬虎者運勢如何？面對禁忌該破解？屬虎者又有哪些意想不到的好處？聯合新聞網一次報你知。

過往認為虎年是凶年，因為老虎有一種兇狠形象，傳統習俗流傳虎年出生的人天生命硬，出場自帶「煞氣」，因此常被家中長輩告誡不宜參加各種婚喪喜慶。不過，對於傳統禁忌不要太過盲從，和親朋好友分享喜事理應是開心的事，不該為了「生肖」而傷了感情。以下為屬虎常見的禁忌，僅供參考。

屬虎禁忌

1.不宜當花童、伴郎、伴娘，連婚禮工作人員都不行

2.不宜鬧洞房、不宜進新娘房，會讓夫妻不睦

3.不宜進入產房、孕婦房，也不宜探視新生兒

4.不宜看他人禮服的口袋，會傷人公婆、丈夫

5.不宜參加入厝儀式

6.在開棺撿骨儀式，不宜直視，最好將頭轉開

7.不宜和屬龍的人結婚，導致龍虎爭鬥，家中不得安寧

根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙指出，因為十二生肖中最兇猛的就是老虎，民間才會有這些迷信，事實上，屬虎之人堅忍有毅力，氣場很強，可以給身邊親朋好友們「壓驚化煞」的效果。廖大乙呼籲，不要因為婚俗禁忌，就將屬虎之人拒於門外，反倒是虎年可以多多和屬虎的親朋好友來往，若遇到工作不順、運氣不佳，可以多邀邀屬虎的親朋好友聚聚

由於屬虎之人的陽氣旺盛，在農曆7月或入厝時，可邀他們入屋作客，提升陽氣，過年時也可以請屬虎的親朋好友包紅包，無論金額大小，只要是雙數，包好後對著紅包哈一口氣，並將紅包封緊給友人帶回家，拆開後有甩開衰運的效果。

另外，雖然屬虎之人在婚禮場合有禁忌，但並非是完全不能參加，若獲邀當友人的伴郎或伴娘，只要找屬龍之人一起搭檔，就可化解煞氣，若還能找到一樣屬虎的人搭配，可以達成虎虎生風的效果。

由於今年是屬虎之人的本命年，也是所謂的「犯太歲」，根據早安健康報導，命理師湯鎮瑋表示，屬虎者在今年運勢多變，心情容易變得急躁，經常自生煩惱、想東想西，無法讓計畫如期執行，結果也不如預期，今年屬虎人應秉持「他人閒事莫得管，防備自己得安然」的原則，掌握自己生活的步調，一切事情以和為貴，切記不要操之過急。

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