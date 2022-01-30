虎虎生風不夠看！好記、順口不再忘詞 2022虎年吉祥話看這裡

農曆新年到，你還在「恭喜發財」嗎？許多人都會在春節期間安排行程，無論是家庭團圓、親友聚會或是戶外走春，不時都要來句吉祥話祝賀對方，為他人增添喜氣。

每年最常聽見的祝賀詞就是「新年快樂」、「發大財」，許多人可能都覺得有些乏味、沒有新鮮感了，《聯合新聞網》為您整理過年吉祥話大全，不僅簡單好記還朗朗上口，讓你新年不忘詞、不辭窮，還能成為新年創意小霸主！

迎虎年就要「給祝虎」

2022年迎壬寅虎年，當然要來點應景的虎年吉祥話，以下為虎年適用的祝賀語：

．大街小巷、人人都通用

虎嘯祥瑞、虎年吉祥、虎年大吉、虎年如意、五虎臨門（五福臨門）、福虎賀歲、虎運連年、虎年行大運。

．祝福身體健康、精神奕奕

虎氣沖天、如龍似虎、生龍活虎、龍精虎猛。

．祝賀氣勢如虹、財運亨通

虎虎生風、鴻虎齊天（洪福齊天）、如虎添翼、將門虎子、虎躍新程、虎滿乾坤虎滿門。

年年通用，新年吉祥話大集合

逢新年沾喜氣，把這些吉祥話記在腦海裡，保證萬年適用，跟尷尬忘詞場面說掰掰。以下為過年時萬用的祝賀語：

．走到哪裡都能用

恭喜發財、萬事如意、心想事成、大吉大利、開春大吉。

．祝賀發財、賺大錢

招財進寶、步步高升、財源廣進、年年有餘、步步高升。

．送給長輩願健康

壽比南山、福如東海、富貴安康、福壽雙全、萬壽無疆、延年益壽。

．送給晚輩盼前程

歲歲平安、學業有成、健康如意、前程似錦、笑口常開。

過年家族團聚，來點有創意的吉祥話祝賀，一定能成為全場焦點。示意圖／Ingimage

創意祝賀語，讓你成為新春小霸主

普通常見的吉祥話已經不夠看了？虎年就是要來點不一樣，來點虎年應景祝賀詞，不僅應景，還能讓你成為全場焦點。

．虎年玩創意

1.虎年旺旺來

2.虎頭虎尾（好的開始，好的結尾）

3.虎哩發大財（讓你發大財）

4.虎哩健康呷百二（讓你身體健康，活到一百二十歲）

5.虎野呷三代（富貴長樂足三代）

6.虎年興，虎年旺，虎年頂呱呱

7.愛老虎油（I love you）

．虎年繞口令

1.大虎送您好到，二虎送您精神，三虎送您大包，四虎送您常有笑，五虎送您沒煩惱，祝您五虎門，虎年行大運。

2.一代英豪生虎氣、三春楊柳動鶯歌；江山一統騰龍日、歲月三春入虎年。

誤用祝福，當心觸霉頭

新春祝福是為了添喜氣，若不小心講錯話、用錯詞，不僅會讓場面極度尷尬，還可能打壞雙方交情。以下為您整理幾個貶義詞彙，提醒大家新春期間千萬不要誤用了。

．熊腰虎背：形容人的體形健壯、魁偉的樣子，但較不適合用來稱讚女孩子，若不小心講錯，很可能會惹對方生氣，千萬不要輕易嘗試。

．虎頭蛇尾：指人做事不積極、不徹底，有頭無尾。

．狐假虎威：仗勢權威者的威勢，用以恐嚇他人、作威作福。

．為虎作倀：傳說被老虎咬死之人，靈魂將被老虎驅使，比喻助人為虐。

．養虎遺患：指若不除去仇人，恐將為自己留下後患。

．縱虎歸山：指將老虎放回山中，即放跑敵人，徒留後患的意思。

．畫虎爛：常見的台語用法，即誇大、吹牛、胡說八道的意思，不適用於新春祝賀。