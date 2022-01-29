過年大掃除「家裡這10樣東西必丟」多留一天恐破財走霉運！

過年前家家戶戶都忙著大掃除！在農曆年底前人們會將屋內打掃乾淨，把去年的厄運去除，迎接新的一年來臨，是東亞的傳統習俗，有「除舊佈新」的意思。YouTube頻道「愚人不說」指出，有10樣東西過年前一定要丟掉，因為念舊留著不丟的話，恐怕會導致「破財走霉運」的情況，一定要特別注意。

1、破鍋碗

在風水來說，如果沒有把破掉的鍋子或是碗淘汰，會害你永遠不能翻身，財神也不容易找上你，應當即時清理更換，因為鍋碗代表著一家的食神、主財運，若是存在破損情況，會有錢財外漏情況發生。

民間還有一種說法，正月初一、十五打破或碰碎飯碗，要趕快丟掉，不然整年下來都是破財運或倒霉運。

2、壞掉的椅子

家裡的椅子是人們經常接觸的物品，帶有著主人的生命氣息，和我們的財運也有肯定的關係，假如椅子壞掉了，會造成自身財運不穩，財運也會非常難聚集。

如果是把椅子當辦公椅子話，影響會更大，可能會造成事業的穩定性出現問題，甚至降低事業運。

3、破鞋

破鞋自古都是罵人的物品，家中如果經常留有破鞋，也是讓好運無法進來家宅的一種晦氣表現。

4、不明來歷的佛像

佛身本身帶有靈氣，一但請入家門就要虔誠供奉，否則反而適得其反，會引來災禍上身，有個說法是，你不認識的佛你不要拜祂，祂不僅不會保佑你，還會引火上身，所以在擺放佛像之前，一定要了解祂的來歷，不小心冒犯禁忌更麻煩。

5、多餘的鏡子

鏡子在風水學中不是樂觀的，若是家中鏡子比較多，就要先好好規整，把不該用的鏡子收拾起來或是扔掉，也不要讓鏡子對著灶台，兩個磁場會讓人運勢越來越差，也不要把鏡子擺放在走廊，容易被反射嚇到。

6、廢舊電器

所有影響到自然磁場的物品，都屬於風水學講的煞物，因為電流會產生磁場，磁場也會產生電流，所以很多用電的設備都都屬於風水學上嚴重的煞物，特別是壞掉的電器，會散發不好的磁場，因此要即時處理掉。

7、不明來歷的舊物

別人家不要的東西，最好不要往自己家裡拿，尤其更不該在外面隨便撿來歷不明的東西回家，由其實床墊、被單、衣物等與人接觸的物品，因為舊物上會存留上一個使用者的氣息，若上一個人氣息不佳，會在舊物上留有衰氣，等於把衰氣帶回家。

8、帶刺的植物

如仙人掌、玫瑰花此類的，最好不要放在家裡的財位上，因為植物身上的刺會刺穿財氣，使主人破財，放在財位上更是對財神不敬，家裡很難富有起來。

9、不亮的電燈

燈在風水學上代表主人的智慧、意念，還代表興旺和發達等，家中燈具損壞是很正常的事情，不影響生活的可能就放著不管，但不亮的燈代表財運會下降，所以，最好不要留著壞掉的燈。

10、破衣服

家裡如果有破衣服要即時丟掉，否則不僅影響家裡財運，還會帶來晦氣，古時候乞丐都是穿破爛衣服，代表會到處乞討，如果衣服不能穿了，一定要趕緊丟掉或是裁縫補好，以免招來破財的厄運。