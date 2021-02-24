福星上身！他買2張刮刮樂贏得「大滿貫」 網見下一張全跪了

每逢春節過年期間，台彩總會加碼刮刮樂獎金，吸引許多民眾到彩券行大試身手，希望贏得開春大紅包。近日，就有民眾分享自己買的2張刮刮樂，仔細一看竟幸運刮中「大滿貫」和10萬獎金，讓網友們看了直呼羨慕！

原PO在臉書社團「刮刮樂中大獎秘訣分享」貼出2張2000萬超級紅包刮刮樂，興奮地跟網友們分享「第一次10萬跟大滿貫」。

從照片中可見，第一張所謂「大滿貫獎金」是指不管在任何遊戲區內都會刮中獎金，但這種大滿貫贏得的獎金金額通常都偏低，如原PO即是刮中25個200元，總獎金為5000元；另一張則是在最大的遊戲區對中幸運號碼01，贏得10萬元獎金。

超幸運！一名男子連買2張2千元刮刮樂，不只刮中「大滿貫」贏得5千元，下張更直接刮中10萬，讓網友們看了直呼羨慕！圖擷自 刮刮樂中大獎秘訣分享

原PO分享好消息引來許多網友希望能沾點福氣，紛紛留言「CCCCCC（音同「吸」取福氣）」、「吸！！」、「我一定吸太少所以都沒中，所以我要ccccccccc」、「瘋狂C起來！」、「多C多健康！」